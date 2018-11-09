Противостояние правительства Афганистана и радикального движения "Талибан"*

Афганистан государство в Азии, граничащее с Пакистаном, Ираном, Туркменией, Узбекистаном, Таджикистаном, Китаем и Индией. Уже почти 40 лет в Афганистане идет война.

После Второй мировой войны (1939-1945) Афганистан остался слаборазвитой страной со значительными феодальными пережитками.

Вооруженный переворот 1973 года покончил с монархией, страна была объявлена республикой. Однако пришедшее к власти правительство фактически придерживалось промонархического курса, что привело к национально-демократической революции 1978 года и образованию Демократической Республики Афганистан (ДРА), с 1987 года — Республика Афганистан. Афганская революция встретила ожесточенное сопротивление как внутри, так и вне страны. Началась вооруженная борьба (гражданская война) за власть между Народно-демократической партией Афганистана (НДПА) и оппозиционными ей партиями и движениями.

Обстановка осложнялась иностранным вмешательством во внутренние дела Афганистана. СССР и некоторые другие страны оказывали помощь афганскому правительству, а страны НАТО, мусульманские государства и Китай — силам оппозиции. Руководство СССР, опасаясь переноса военных действий на территорию Среднеазиатских республик, после неоднократных просьб афганского правительства в конце декабря 1979 года ввело в Афганистан Ограниченный контингент советских войск (ОКСВ), с января 1980 года активно включившийся в боевые действия против сил оппозиции, которым наибольшую помощь оказывал Пакистан. 14 апреля 1988 года ООН при содействии СССР и США добилась подписания в Женеве афганско-пакистанских соглашений об урегулировании обстановки в Афганистане. В феврале 1989 года советские войска были выведены из Афганистана.

С января 1992 года СССР прекратил военную помощь афганскому правительству, однако силы оппозиции продолжали получать ее из-за рубежа. В феврале 1992 года к власти в стране пришли оппозиционные партии.

Было сформировано временное правительство и провозглашено Исламское Государство Афганистан. Однако конфликт на этом не завершился. Он перерос в вооруженную борьбу за власть между исламскими партиями (главным образом фундаменталистского толка).

Главной ее причиной явилось стремление лидеров бывшей оппозиции разрешить спор о власти и разделе сфер влияния.

В 1992 году из выпускников мусульманских религиозных училищ (медресе), которые открывались в Пакистане для беженцев-пуштунов из Афганистана, сформировалось фундаменталистское исламское движение "Талибан"* (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Движение во главе с муллой Мохаммадом Омаром, провозгласившее своей целью создание "истинно исламского" государства, было направлено против афганского правительства.

В начале 1995 года значительные силы радикального исламского движения "Талибан"* вторглись с территории Пакистана в Афганистан.

Они установили на большей части страны свою власть и провозгласили занятую территорию Исламским Эмиратом Афганистан.

Правительственные войска были вытеснены в северные районы, где продолжали с переменным успехом вести бои с талибами.

Всестороннюю поддержку (в том числе военную и финансовую) движению "Талибан"* оказывал Пакистан. На контролируемых талибами территориях были запрещены телевидение и большинство видов развлечений, ограничены права женщин и религиозных меньшинств.

Начиная с 1996 года, территория Афганистана использовалась Усамой бен Ладеном и его организацией "Аль-Каида"* (запрещена в России), поддерживаемой талибами, в качестве базы для подготовки насильственных действий против "неверных". В конце 1990-х годов Афганистан фактически был превращен в очаг международной террористической деятельности.

Убийство 9 сентября 2001 года лидера антиталибских сил Ахмада Шаха Масуда и теракты 11 сентября 2001 года в США, в организации которых был обвинен Усама бен Ладен, вызвали резкую антиафганскую реакцию государств Запада. В результате военной операции, проведенной в конце 2001 года силами антитеррористической коалиции, состоящей из контингента вооруженных сил США и Международных сил содействия безопасности (ISAF) под командованием НАТО, режим талибов в Афганистане был ликвидирован.

Основанием для введения войск международной коалиции в Афганистан послужила резолюция Совета Безопасности ООН № 1368 от 12 сентября 2001 года.

В декабре 2001 года на конференции ведущих политических сил Афганистана в Бонне (ФРГ) была сформирована Временная администрация во главе с Хамидом Карзаем, которая провозгласила основной целью восстановление мира в стране и создание демократического общества.

Остатки отрядов "Талибан"* продолжили вести вооруженную борьбу против правительства Карзая и сил международной антитеррористической коалиции. Они успешно действовали в различных провинциях страны, продолжив партизанскую войну.

На афгано-пакистанской границе находится труднодоступная горная территория. На ней талибы сумели прочно укрепиться, переформировать свои силы и планировать дальнейшие боевые действия. Силы антитеррористической коалиции, обладая техническим превосходством, вытеснив талибов с большей части страны, стали нести потери. В декабре 2009 года американский президент Барак Обама объявил об отправке в Афганистан дополнительно 30 тысяч военнослужащих для стабилизации ситуации в этой стране, но это не принесло ожидаемых результатов.

Затянувшаяся военная операция в Афганистане породила ряд противоречий в среде союзников.

В результате коалиция стран НАТО во главе с США завершила боевую миссию в Афганистане 31 декабря 2014 года. С 1 января 2015 года альянс начал в стране новую невоенную операцию в составе 12 тысяч человек военнослужащих, в задачи которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур.

С января 2015 года, после вывода большей части международных коалиционных сил, в Афганистане активизировались террористическая деятельность "Талибана"* и военное противостояние его сторонников с правительственными силами. Обстановка в стране остается напряженной, прослеживается тенденция к ее ухудшению.

В настоящее время силы радикального движения "Талибан"* контролируют около 50% общей территории страны. Согласно отчету американского специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), под контролем правительства находятся 55,5% территории страны, что является наименьшим показателем в период с ноября 2015 по июль 2018 года. Контроль правительства распространяется на территории, на которых живет около 65% населения страны. По данным отчета, за третий квартал 2018 года национальным силам безопасности Афганистана не удалось увеличить контроль или влияние над районами, территорией и населением. В свою очередь, увеличились "спорные" территории, которые не контролируются ни одной из сторон.

Внутриафганский конфликт давно вышел за пределы страны и наложился на существующие региональные противоречия. Афганистан для приграничных стран — потенциальный источник террористической угрозы и площадка для выяснения отношений между крупными игроками — Россией и США.

Россия в отношении "Талибана"* всегда занимала твердую позицию — в первую очередь движение должно отказаться от террористической деятельности, только после этого с его представителями можно вести диалог и садиться за стол переговоров. Россию поддерживает Казахстан. В некоторой степени позиция Москвы совпадает с риторикой Пакистана, Ирана и Китая. Эти страны выступают за скорейшее налаживание диалога и разрешение ситуации в Афганистане.

Союзники США по афганскому вопросу — страны НАТО и Индия. Позиция официального Афганистана тесно связана с настроениями в Вашингтоне. В начале 2018 года президент США Дональд Трамп в категоричной форме заявил, что переговоров с талибами в Афганистане не будет, но позже глава центрального командования генерал Джозеф Вотел предложил руководству "Талибана"* сесть за стол переговоров с Кабулом.

Афганское правительство неоднократно заявляло, что оно всегда готово к диалогу, к встречам без предварительных условий, кроме одного — чтобы эти переговоры проходили в рамках конституции Афганистана. Однако талибы заявляют, что, поскольку считают это правительство марионеточным, они хотели бы начать прямой диалог с их хозяевами — Соединенными Штатами.

В разное время Россия в качестве посредника неоднократно пыталась договориться о мирных переговорах между талибами и Кабулом.

Последняя попытка была в 2017 году. Тогда затея провалилась — власти Афганистана, уверенные в поддержке США и скором завершении военных действий в свою пользу, отвергли предложение. Такие же безрезультатные попытки налаживания диалога в Афганистане предпринимал и Китай.

Между тем Россия продолжает прилагать усилия по нормализации обстановки в исламской республике и считает запущенный в начале 2017 года Московский формат консультаций по Афганистану в качестве оптимальной площадки для ведения предметных переговоров по вопросу нацпримирения в Афганистане, а также налаживания прямого диалога между правительством страны и движением талибов.

Второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей состоится 9 ноября 2018 года в российской столице, а на 27-28 ноября 2018 года намечено проведение в Женеве (Швейцария) министерской конференции по Афганистану под эгидой ООН.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Москва. В 8 томах. 2004 г.)

*Террористические организации, запрещенные в России