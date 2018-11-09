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Биография Ивана Тургенева

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© РИА Новости / Владимир Малышев
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Русский писатель-реалист Иван Сергеевич Тургенев родился 9 ноября (28 октября по старому стилю) 1818 года в селе Спасском-Лутовинове (бывшая Орловская губерния, ныне Мценский район Орловской области).

Его отец Сергей Тургенев, офицер, служил в кавалергардском полку, мать Варвара Лутовинова была состоятельной помещицей.

В 1827 году семья переехала в Москву. Иван Тургенев учился в частных пансионах, в 1833 году поступил на словесное отделение Московского университета (ныне МГУ имени М. В. Ломоносова), в 1834 году перешел на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, который окончил в 1837 году. В 1838 году отправился в Берлин, слушал лекции в университете, в Германии сблизился с Николаем Станкевичем и Михаилом Бакуниным. Вернулся в Россию в 1841 году, поселился в Москве. В 1842 году сдал экзамены на степень магистра философии в Петербургском университете, но, увлекшись литературной деятельностью, прервал свою научную карьеру. В 1843 году поступил на службу в Министерство внутренних дел, в 1845 году вышел в отставку.

Первое произведение Тургенева — драматическая поэма "Стено" — была написана в 1834 году. В 1838 году в "Современнике" были опубликованы стихотворения "Вечер" и "К Венере Медицийской".

В 1843 году была опубликована поэма "Параша", высоко оцененная Виссарионом Белинским. В этот период Иван Тургенев от романтизма обратился к иронико-нравоописательной поэме ("Помещик", "Андрей", обе 1845) и прозе, близкой принципам "натуральной школы" ("Андрей Колосов", 1844; "Три портрета", 1846; "Бретер", 1847).

В конце 1840-х годов Тургенев много писал для театра. Его пьесы "Нахлебник", "Холостяк", "Месяц в деревне" и "Провинциалка" были популярны у публики.

С начала 1847 года по июнь 1850 года жил за границей (в Германии, Франции): общался с Павлом Анненковым, Александром Герценом, познакомился с Жорж Санд, Проспером Мериме, Альфредом де Мюссе, Фредериком Шопеном, Шарлем Гуно. Были написаны повести "Петушков" (1848), "Дневник лишнего человека" (1850), комедии "Холостяк" (1849), "Где тонко, там и рвется", "Провинциалка" (обе 1851), психологическая драма "Месяц в деревне" (1855).

В 1847 году в журнале "Современник" вышел рассказ Тургенева "Хорь и Калиныч", с которого начался цикл лирических очерков и рассказов "Записки охотника". Отдельное двухтомное издание цикла вышло в 1852 году, позднее добавлены рассказы "Конец Чертопханова" (1872), "Живые мощи", "Стучит" (1874).

В феврале 1852 года Тургенев написал некрологическую заметку о смерти Гоголя, что послужило предлогом для ареста и ссылки писателя под надзор полиции в село Спасское на полтора года. В этот период Тургенев написал повести "Муму" (1854) и "Постоялый двор" (1855), по своему антикрепостническому содержанию примыкающие к "Запискам охотника".

По возвращении из ссылки до июля 1856 года Тургенев жил в России, состоялись его знакомства с Иваном Гончаровым, Львом Толстым и Александром Островским. Были опубликованы повести "Затишье" (1854), "Яков Пасынков" (1855), "Переписка" (1856).

В 1856 году в печать вышел первый крупный роман писателя — "Рудин". Имя героя романа стало нарицательным для людей, у которых слово не согласуется с делом. В последующие годы Тургенев опубликовал повести "Фауст" (1856) и "Ася" (1858), "Первая любовь" (1860) и роман "Дворянское гнездо" (1859).

В 1862 году был опубликован роман "Отцы и дети", он был написан на "злобу дня" и исследовал общественные настроения того времени — в основном взгляды нигилистически настроенной молодежи.

После "Отцов и детей" для писателя наступил период сомнений и разочарований: были опубликованы повести "Призраки" (1864), "Довольно" (1865) и роман "Дым" (1867).

После 1871 года Тургенев жил в Париже, изредка возвращаясь в Россию. Он активно участвовал в культурной жизни Западной Европы, пропагандировал русскую литературу за рубежом. Входил в кружок крупнейших французских писателей — Гюстава Флобера, Эмиля Золя, Альфонса Доде, братьев Гонкур, где пользовался репутацией одного из крупнейших писателей-реалистов. Тургенев общался и переписывался с Чарльзом Диккенсом, Жорж Санд, Виктором Гюго, Проспером Мериме, Ги де Мопассаном.

В 1877 году Тургенев опубликовал роман "Новь", в котором резко сатирически и критически изобразил членов революционного движения 1870-х годов.

Тургенев поддерживал контакты с русскими революционерами Петром Лавровым и Германом Лопатиным.

В позднем творчестве Тургенева появились и возросли мистические мотивы: рассказы и повести "Собака" (1865), "История лейтенанта Ергунова" (1868), "Сон", "Рассказ отца Алексея" (оба 1877), "Песнь торжествующей любви" (1881), "После смерти (Клара Милич)" (1883).

Наряду с рассказами о прошлом ("Степной король Лир", 1870; "Пунин и Бабурин", 1874), в последние годы жизни Тургенев обратился к мемуаристике ("Литературные и житейские воспоминания", 1869-1880) и "Стихотворениям в прозе" (1877-1882).

Произведения Тургенева были многократно экранизированы и воплощены в театре.

Иван Тургенев был член-корреспондентом Санкт-Петербургской Академии наук (1860), вице-президентом Международного литературного конгресса в Париже (1878), почетным доктором Оксфордского университета (1879), почетным членом Московского университета (1880).

Иван Тургенев умер 3 сентября (22 августа по старому стилю) 1883 года в Буживале, под Парижем, похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

В селе Спасское-Лутовиново (Орловская область) открыт музей-заповедник Ивана Тургенева. Музеи Тургенева также созданы в Москве, Орле и Буживале (Франция).

К 200-летнему юбилею писателя в Москве на Остоженке открылся "тургеневский квартал" — архитектурно-музейный комплекс, в который после завершения масштабных реставрационных работ вошли Дом-музей И.С. Тургенева и приусадебная территория с садом и сквером, уже носящим имя писателя. Там же установлен первый в Москве памятник классику русской литературы.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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