Биография Вячеслава Тельнова

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Николаевич Тельнов родился 7 сентября 1958 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге).

В 1981 году окончил Северо-Западный политехнический институт по специальности радиоинженер, в 1991 году — Высшие курсы руководящих работников при Ленинградском финансово-экономическом институте по специальности "Внешнеэкономическая деятельность".

С 1986 года работал старшим администратором на киностудии "Ленфильм".

В 1994-1998 годах был коммерческим директором студии "Экспериментальное Кино" в Санкт-Петербурге.

В 1999-2007 годах занимал пост директора ТПО "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов".

В 2007-2011 годах — генеральный директор ОАО "Киностудия "Ленфильм".

В марте 2011 года был назначен на должность директора департамента по кинематографии министерства культуры РФ.

В январе 2018 года Тельнов занял пост генерального директора Госфильмофонда.

8 ноября 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Вячеслава Тельнова исполнительным директором Фонда кино.

Член Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, член Гильдии продюсеров России.

Входит в правительственный совет по развитию отечественной кинематографии.

Тельнов был продюсером фильмов "Афганский излом" (1991), "Год собаки" (1994), "Русский транзит" (1994), "Хрусталев, машину!" (1998), " Видримасгор, или История моего космоса" (2009), "Чапаев-Чапаев" (2013), "Крылья" (2014) и др. Он также продюсировал документальные ленты "Скворец" (2001), "Дети кукурузы" (2004), "Сокуров" (2004), "Фабрика" (2004), "Мне не нужен Голливуд" (2005), "Блокада" (2006), "Полярник" (2008), анимационный фильм "Маленькие трагедии" (2010) и др.

Заслуженный работник культуры РФ. Как продюсер получил приз "Серебряный медведь" Берлинского МКФ за фильм "Год собаки" режиссера Семена Арановича.

Среди его наград — премии "Золотой Овен" и "Ника" (1999, за фильм "Хрусталев, машину!"), приз МКФ в Торонто (2005, за фильм "Фабрика"), премия "Ника" (2005, за фильм "Блокада"), две премии "Лавр" (2006 и 2007), а также приз "Выборгский счет" — "Золотая ладья" (2009, за фильм "Видримасгор, или История моего космоса").

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