Биография Николя Матье

Французский писатель Николя Матье (Nicolas Mathieu) родился 2 июня 1978 года в городе Эпиналь (департамент Вогезы, Франция).

Его отец — электромеханик, мать работала бухгалтером.

Матье написал магистерскую диссертацию в области истории киноискусства в Университете Меца.

По окончании университета стал журналистом информационного сайта Web Air Lorraine.

Свой первый роман Матье написал в 22 года, но не стал его публиковать.

В 2014 году вышла его первая книга "Война животных" (Aux animaux la guerre), которая была отмечена французской литературной Премией Эркмана-Шатриана и рядом других наград.

По роману режиссер Ален Тасма снял одноименный шестисерийный сериал, который выйдет на канале France 3 в ноябре 2018 года.

Второй роман Матье "Дети после них" (Leurs enfants après eux) был опубликован в августе 2018 года издательством Actes Sud.

В сентябре 2018 года он был удостоен премии СМИ "Золотой лист" (Gold Leaf).

Писатель также был удостоен премии Жана-Марка Робера.

7 ноября 2018 года роман Николя Матье "Дети после них" был удостоен Гонкуровской премии.

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