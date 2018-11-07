Биография Николя Матье

Французский писатель Николя Матье (Nicolas Mathieu) родился 2 июня 1978 года в городе Эпиналь (департамент Вогезы, Франция).
Его отец — электромеханик, мать работала бухгалтером.
Матье написал магистерскую диссертацию в области истории киноискусства в Университете Меца.
По окончании университета стал журналистом информационного сайта Web Air Lorraine.
Свой первый роман Матье написал в 22 года, но не стал его публиковать.
В 2014 году вышла его первая книга "Война животных" (Aux animaux la guerre), которая была отмечена французской литературной Премией Эркмана-Шатриана и рядом других наград.
По роману режиссер Ален Тасма снял одноименный шестисерийный сериал, который выйдет на канале France 3 в ноябре 2018 года.
Второй роман Матье "Дети после них" (Leurs enfants après eux) был опубликован в августе 2018 года издательством Actes Sud.
В сентябре 2018 года он был удостоен премии СМИ "Золотой лист" (Gold Leaf).
Писатель также был удостоен премии Жана-Марка Робера.
7 ноября 2018 года роман Николя Матье "Дети после них" был удостоен Гонкуровской премии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников