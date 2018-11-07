Республиканская партия США (Republican Party, второе название Великая Старая Партия — Grand Old Party) — одна из двух (наряду с Демократической партией) крупнейших американских политических партий.

Основана 28 февраля 1854 года в Рипоне (штат Висконсин) на волне общественного движения против рабовладения.

Основателями Республиканской партии были выходцы из рядов партий вигов, демократов и фрисойлеров, выступавшие против рабовладения. Название партии была дано в память о завете третьего президента США Томаса Джефферсона: ставить республиканские интересы выше местных. В 1856 году в Филадельфии (штат Пенсильвания) прошел первый съезд Республиканской партии и был выдвинут первый кандидат республиканцев в президенты — Джон Фремонт, который собрал большинство голосов в 11 штатах.

Борьба между Республиканской и Демократической партиями отражала противоречия между развивавшимися на Севере свободными рыночными отношениями и рабовладельческой системой на Юге. Особенно сильными позиции Республиканской партии на начальном этапе ее существования были в северо-восточных штатах.

В результате кампании 1860 года президентом США стал республиканский кандидат Авраам Линкольн, победивший в 18 штатах. Программа партии в ходе этой кампании включала запрет на распространение рабства на территории северных штатов, требования введения высокого защитного тарифа на импортируемую продукцию и бесплатной раздачи незанятых земель на Западе.

Победа Линкольна на президентских выборах 1860 года стала для рабовладельческих штатов сигналом к отделению, что вызвало Гражданскую войну 1861-1865 годов.

Гражданская война в США завершилась разгромом рабовладельческого Юга и привела к политическому господству Республиканской партии, которая находилась у власти в 1861-1885 годах (президенты Авраам Линкольн, Эндрю Джонсон, Улисс Грант, Ратерфорд Хейс, Джеймс Гарфилд, Честер Артур), в 1889-1893 годах (президент Бенджамин Гаррисон), в 1897-1913 годах (президенты Уильям Мак-Кинли, Теодор Рузвельт, Уильям Тафт), 1921-1933 годах (президенты Уоррен Гардинг, Калвин Кулидж, Герберт Гувер). Республиканцы побеждали на 14 из 18 президентских выборах в 1860-1932 годах, их поддерживал альянс фермеров Севера и Среднего Запада и представители крупного бизнеса.

В основе экономической политики республиканцев после Гражданской войны были низкие налоги, твердая валюта, ограниченное вмешательство государства в экономику.

В 1912 году партия раскололась на прогрессивное крыло, возглавляемое Теодором Рузвельтом, и консервативное крыло во главе Уильямом Тафтом. В результате этого раскола на президентских выборах, прошедших в том же году победу одержал демократ Вудро Вильсон.

Республиканская партия поддерживала движение за права женщин. В 1920 году была принята 19-я поправка к Конституции, гарантирующая женщинам право голосовать.

В ХХ веке республиканцы воспринимались как консерваторы, сторонники традиционных американских ценностей. Они дольше, чем их соперники демократы, оставались приверженцами политики изоляционизма, выступали против расширения участия государства в экономической жизни, создания мощной системы социальной защиты населения. Неспособность республиканцев противостоять Великой депрессии привела к отстранению их от власти в 1933 году.

В 1952 году на пост президента был избран республиканец Дуайт Эйзенхауэр. При нем программа партии оставалась консервативной с акцентом на антикоммунизм, ограничение вмешательства государства в экономику, снижение налогов.

В 1968 году президентом был избран Ричард Никсон, инициировавший политику разрядки международной напряженности и предпринимавший шаги к окончанию Вьетнамской войны. В 1972 году он добился переизбрания на новый срок, но был вынужден подать в отставку в результате Уотергейтского скандала в 1974 году.

После поражения Барри Голдоутера на президентских выборах 1964 года, лидером консервативного крыла республиканцев стал Рональд Рейган. Он дважды побеждал на президентских выборах в 1980 и 1984 годах. Экономическая политика администрации США в период президентства Рейгана получила название "рейганомика" и была направлена на снижение инфляции и уровня безработицы. Внешняя политика Рейгана являлась антикоммунистической. Однако, если в начале своего президентства Рейган видел в Советском Союзе "империю зла", то в 1987-1988 годах климат советско-американских отношений серьезно изменился.

В 1988 году президентом был избран Джордж Буш, занимавший пост вице-президента при Рейгане. Буш, добившись значительных успехов во внешней политике, не сумел набрать достаточного количества очков во внутренней. В 1992 году партия потерпела поражение, уступив демократам и Белый дом, и обе палаты конгресса США.

Реванш за поражение республиканцы получили в 1994 году, когда они впервые за 40 лет получили большинство в обеих палатах конгресса (53 места из 100 в сенате и 230 из 435 в палате представителей). Партия вернула контроль над конгрессом благодаря программе "Контракт с Америкой", выдвинутой лидером республиканцев в палате представителей Ньютом Гингричем. Выполнить этот "контракт" им не удалось, что помогло демократу Биллу Клинтону победить Роберта Доула на выборах 1996 года.

В 2000 году Джордж Буш-младший с трудом победил на одних из самых напряженных и самых неоднозначных в истории США президентских выборах. В 2004 году он повторил свой успех. На посту президента Буш-младший проводил политику снижения налогов, увеличения ассигнований на образование и оборону.

После террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года приоритеты американского президента сдвинулись в сторону обеспечения безопасности внутри США и борьбы с международным терроризмом. В рамках борьбы с терроризмом Буш-младший начал военные операции в Афганистане в октябре 2001 года и в Ираке в марте 2003 года.

В 2008 году кандидат на пост президента от республиканцев Джон Маккейн уступил демократу Бараку Обаме.

После промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2010 года республиканцы установили контроль над палатой представителей.

По итогам выборов 4 ноября 2014 года республиканцы впервые за восемь лет забрали контроль над сенатом конгресса, сохранив при этом большинство в палате представителей. Это существенно сократило политическую инициативу демократической администрации Обамы.

В ноябре 2016 года на выборах в президенты США республиканец Дональд Трамп одержал победу, обойдя кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Республиканцы также сохранили контроль над обеими палатами конгресса.

Традиционно наибольшим влиянием Республиканская партия пользуется на северо-востоке, Среднем Западе и западе страны.

Республиканская партия не имеет постоянного членства, программы и устава. Основным документом партии, выражающим ее политическое кредо, является предвыборная программа, принимаемая национальными съездами партии перед каждыми президентскими выборами.

Идеологический состав партии разнороден и охватывает большой спектр политических воззрений и взглядов.

Символом партии является слон.

Текущую деятельность партии координирует республиканский национальный комитет, который состоит из 150 членов, представляющих все штаты и территории США. Председателем национального комитета является Ронна МакДэниел.

Штаб-квартира Национального комитета находится в Вашингтоне.

Высшим органом Республиканской партии является национальный конвент (съезд), который собирается раз в четыре года. Ему принадлежит особая роль не только на выборах (формально именно он выдвигает кандидатов в президенты США), но и в политической жизни страны (на конвенте принимается политическая платформа партии).

Подготовку к выборам в конгресс осуществляют партийные предвыборные комитеты в сенате и палате представителей: Национальный комитет Республиканской партии по выборам в палату представителей (National Republican Congressional Committee, NRCC) и Национальный комитет Республиканской партии по выборам в сенат (National Republican Senatorial Committee, NRSC).

Деятельность комитетов направлена на расширение представительства партии в конгрессе США. Они оказывают поддержку кандидатам в области бюджетного планирования, соблюдения законодательства о выборах, сборе средств, в проведении исследований и выработке стратегии.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников