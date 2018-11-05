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Случаи обрушения мостов, повлекшие человеческие жертвы, в 2013-2018 годах

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© Пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАООбрушение моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. 5 ноября 2018Обрушение моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. 5 ноября 2018
© Пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Находящийся на реконструкции мост обрушился в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил РИА Новости о двух погибших и семи пострадавших, по данным СК, погибли двое, пострадали пятеро.

5 ноября в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа обрушился мост. Погибли два человека, еще семеро пострадали. Мост находился на реконструкции. После обрушения с него упали КамАЗ и кран.

14 августа на автостраде на севере Италии в районе города Генуи обрушился автомобильный мост, что привело к падению нескольких автомобилей. Обломки моста упали на постройки, расположенные под ним. 43 человека погибло, девять пострадавших доставлены в больницы, восемь из них в тяжелом состоянии.

27 июля восемь человек погибли, еще трое получили травмы разной степени тяжести при обрушении крытого моста близ города Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Из-за сильной грозы местные жители, застигнутые непогодой на улице, нашли укрытие на мосту, где позже рухнула крыша. В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 11 человек, все они были доставлены в больницы, медикам удалось спасти только троих.

13 мая в провинции Азад Кашмир на юге Пакистана обрушился мост через реку Нилум, не выдержав сильного напора воды. В этот момент на нем находились 25 человек. 20 из них упали в воду, и их унесло течением. Пятеро из упавших в воду погибли.

15 марта в американском штате Флорида обрушился строившийся пешеходный мост, который располагался рядом с кампусом Международного университета на юго-западе Майами. Под рухнувшей на дорогу конструкцией оказалось несколько автомобилей. Погибли не менее шести человек.

3 января не менее пяти человек погибли в Перу в результате обрушения подвесного моста через реку Апуримак в районе Кимбири (провинция Ла-Конвенсьон), десятки пропали без вести.

2017

30 октября в деревне индийского штата Керала на юго-западе страны обрушился старый металлический мост, один человек погиб, 57 получили ранения. Во время происшествия на мосту находились около 70 человек.

9 января семь человек погибли и 13 получили ранения в результате ЧП на подвесном мосту в городе Вильявисенсио колумбийского департамента Мета. В момент трагедии на нем находились порядка 30 человек.

2016

16 октября рухнул подвесной мост, соединявший острова Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган, входящих в провинцию Бали (Индонезия). Погибли девять человек, 34 пострадали. Из-за перегруженности моста в ходе религиозной церемонии, один из тросов моста сорвался.

22 апреля в Японии к северу от города Кобэ рухнул строившийся мост длиной 120 метров. Участок моста упал с 20-метровой высоты на проходящую под ним автомобильную трассу. Погибли два человека, еще 10 пострадали.

31 марта произошло обрушение строящегося моста эстакады в городе Колката на востоке Индии. По сообщениям очевидцев, перед инцидентом был слышен взрыв. Погибли 26 человек.

3 марта в результате сильных ливневых дождей внезапно обрушился мост через реку Капитао в городе Лубанго на юго-западе Анголы. 24 человека погибли, десятки получили ранения. Сообщалось, что среди жертв много детей. Также 30 человек считаются без вести пропавшими.

2015

14 октября стало известно, что конструкции строящегося моста обрушились в южноафриканском Йоханнесбурге. Погибли два человека, еще 20 человек получили ранения.

9 августа мост обрушился в городе Ургенч Хорезмской области Узбекистана. ЧП произошло во время концерта в парке культуры и отдыха из-за скопления людей. Погибли 15 человек.

27 апреля в штате Кано на северо-западе Нигерии строящийся мост обрушился на проезжавший под ним автомобиль. Погибли семь человек.

24 апреля строящийся мост обрушился в Алма-Ате (Казахстан). Обрушение полотна моста произошло при заливке бетона. Погиб один человек, еще 10 были госпитализированы.

13 января произошло обрушение пролета моста через реку Преголя возле населенного пункта Большое Исаково в Калининградской области. ЧП произошло при разборе старого Берлинского моста. Погибли четыре человека, еще двое рабочих получили травмы.

2014

4 мая в китайской провинции Гуандун обрушился строящийся мост. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 27 человек. Пятеро человек погибли на месте, восемь получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Шестеро из них позже скончались от полученных травм в больнице. l

28 января в Рио-де-Жанейро (Бразилия) обрушился пешеходный мост. Инцидент произошел в результате попытки грузовика проехать под мостом. Четыре человека погибли, еще четверо получили ранения.

2013

12 октября недалеко от мегаполиса Чунцинь в центральной части Китая обрушились опоры моста через реку Янцзы. Инцидент произошел после того, как стрела плавучего крана упала на кессоны, поддерживающие конструкцию. 11 человек пропали без вести, два человека получили незначительные травмы.

10 августа в столице Сьерра-Леоне Фритауне обрушился один из самых крупных городских мостов. ЧП произошло из-за оползня, вызванного сильным дождем. Погибли шесть человек.

3 августа в Тибетском автономном районе Китая обрушился висячий мост. В результате инцидента четыре человека пропали без вести.

28 апреля в провинции Аюттхайя в 60 километрах от столицы Таиланда обрушился висячий пешеходно-мотоциклетный мост. Пять человек погибли, один пропал без вести и 45 получили ранения.

1 апреля в городе Фуэнкальенте в Испании обрушился мост. Причиной инцидента стало повышение уровня воды в реке Егуас из-за частых проливных дождей. Погибли три человека.

19 января возле города Борисоглебск Воронежской области произошло обрушение пролета моста автодороги "Курск — Саратов" через реку Ворона. Погиб один человек, четверо получили травмы.

17 января в поселке Ивановский Мценского района Орловской области обрушился подвесной пешеходный мост через Оку. Погиб один человек.

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