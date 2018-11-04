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День народного единства в России

(обновлено: 05:10 04.11.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастники митинга-концерта в честь Дня народного единства на Корабельной набережной во Владивостоке. 4 ноября 2017Участники митинга-концерта в честь Дня народного единства на Корабельной набережной во Владивостоке. 4 ноября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден Федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться "О днях воинской славы и памятных датах России").

Новый государственный праздник, установленный по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отмечался 4 ноября 2005 года.

День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Смутное время — период со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русском престоле воцарился первый из династии Романовых. Он назван эпохой глубокого кризиса Московского государства, вызванного пресечением царской династии Рюриковичей. Династический кризис вскоре перерос в национально-государственный. Единое русское государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Страну поразили повсеместные грабежи, разбой, воровство и повальное пьянство.

Многим современникам Смуты казалось, что произошло окончательное разорение "пресветлого Московского царства". Власть в Москве узурпировала "семибоярщина" во главе с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава.

В это тяжелое для России время патриарх Ермоген (Гермоген) призвал русский народ встать на защиту православия и изгнать польских захватчиков из Москвы. "Пора положить душу свою за Дом Пресвятой Богородицы!" — писал патриарх. Его призыв был подхвачен русскими людьми.

Началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы от поляков. Первое народное (земское) ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов, однако из-за распрей между дворянами и казаками, которые по ложному обвинению убили воеводу, ополчение распалось. Преждевременно начавшееся в Москве 19 марта 1611 года антипольское восстание потерпело поражение.

В сентябре 1611 года "торговый человек", нижегородский земский староста Кузьма Минин, обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. На городском сходе он произнес свою знаменитую речь: "Православные люди, похотим помочь Московскому государству, не пожалеем животов наших, да не токмо животов — дворы свои продадим, жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы кто-нибудь стал у нас начальником. И какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело".

По призыву Минина горожане добровольно давали на создание земского ополчения "третью деньгу". Но добровольных взносов было недостаточно. Поэтому был объявлен принудительный сбор "пятой деньги": каждый должен был внести в казну ополчения пятую часть своих доходов на жалованье служилым людям. 

Сам Минин отдал все свои сбережения на организацию ополчения, а его жена — драгоценности.

По предложению Кузьмы Минина на пост главного воеводы был приглашен 30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Он не сразу принял предложение, согласился быть воеводой при условии, что горожане сами выберут ему помощника, который начальствовал бы над казной ополчения. И Минин стал "выборным человеком всею землею". Так во главе второго земского ополчения стали два человека, избранные народом и облеченные его полным доверием.

Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско — более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество "даточных людей" из крестьян.

Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в состав русской державы.

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства, а икона стала предметом особого почитания.

Освобождение Москвы создало условия для восстановления государственной власти и избрания нового царя — в ноябре 1612 года руководители ополчения разослали по городам грамоты о созыве Земского собора. В конце февраля 1613 года Земский собор, куда входили представители самых разных слоев населения страны (духовенство, боярство, дворянство, казачество, черносошные крестьяне и др.), избрал новым царем молодого Михаила Романова (сына митрополита Филарета), первого русского царя из династии Романовых.

Земский собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, торжеством православия и национального единства.

После изгнания поляков из Москвы князь Димитрий Пожарский, по данным Никоновской летописи, поставил святую Казанскую икону в своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Лубянке в Москве. Позже на деньги князя Пожарского на Красной площади был воздвигнут Казанский собор.

Святая икона, бывшая в войсках Пожарского при освобождении Москвы, в 1636 году была перенесена в новоустроенный храм, где хранилась почти 300 лет.

Сейчас этот святой образ находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.

В память об освобождении Москвы от иноземных захватчиков указом царя Алексея Михайловича, правившего в 1645-1676 годах, был установлен праздник — День Казанской иконы Божией Матери, находившейся в ополчении и ставшей его главным символом. Он стал православно-государственным праздником Московской Руси, отмечался до 1917 года.

В церковный календарь этот день вошел как Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери (в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году). Отмечается 4 ноября (22 октября по старому стилю).

В День народного единства по всей территории России проводятся акции, шествия и концерты.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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