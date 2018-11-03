Летно-технические характеристики истребителя МиГ-29

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — точка опоры) — советский/российский истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

Разработка истребителя МиГ-29 началась в Опытном конструкторском бюро Анастаса Микояна (ныне Российская самолетостроительная корпорация "МиГ") в 1970-х годах. В октябре 1977 года на опытном образце самолета был выполнен первый вылет.

Поступив на вооружение в 1982 году, МиГ-29 стал основным истребителем ВВС России.

В отличие от всех предшествующих "мигов" конструкция этого планера выполнена по интегральной схеме, то есть с несущим фюзеляжем, когда крыло плавно переходит в корпус, при этом до 45% подъемной силы приходится на центроплан. Перед крылом самолета имеются сильно развитые наплывы, обеспечивающие при маневрировании на больших углах атаки очень высокие несущие свойства комбинации крыло — фюзеляж.

Конструкция самолета выполнена в основном из алюминия, для создания некоторых деталей использовался титан. Два двухконтурных турбореактивных двигателя истребителя установлены в разнесенных гондолах в хвостовой части фюзеляжа. Истребитель одноместный, его вес составляет 27 тонн. Кабина закрыта прозрачным фонарем, который состоит из двух сегментов — неподвижного козырька и открываемого вверх назад подвижного сегмента. Эксплуатационная система работает от ручек, расположенных внутри и снаружи кабины. Самолет МиГ-29 имеет два киля с рулями направления увеличенной площади, которые улучшают поперечную управляемость на больших углах атаки.

Летно-технические характеристики:

Скорость максимальная на высоте/у земли — 2400/1500 км/ч.

Потолок практический — 18 000 м.

Скороподъемность — 330 м/с.

Дальность максимальная — 2100 км.

Масса нормальная/максимальная — 14 750/17 720 кг.

Масса боевой нагрузки максимальная — 3000 кг.

Длина самолета — 17,32 м.

Высота самолета — 4,73 м.

Размах крыла — 11,36 м.

Вооружение истребителя включает одноствольную пушку ГШ-301 (30 мм, боекомплект 150 патронов, скорострельность —1500 выстрелов в минуту). Крыло имеет семь узлов внешней подвески, на которых могут быть установлены управляемые ракеты "воздух-воздух", управляемые ракеты "воздух-земля", корректируемые авиабомбы, бомбы свободного падения, баки с зажигательной смесью, блоки с неуправляемыми ракетами, кассетные авиабомбы, бомбы объемного взрыва, ядерные бомбы.

При проектировании МиГ-29 в его конструкцию были заложены исключительно высокие возможности по совершенствованию самолета, что позволило создать ряд вариантов модернизации.

МиГ-29К — многоцелевой всепогодный корабельный истребитель-бомбардировщик с улучшенным оборудованием и более мощными двигателями. Создан в 1988 году.

МиГ-29М — усовершенствованный фронтовой истребитель с электродистанционной системой управления и улучшенным оборудованием.

МиГ-29МЭ — экспортный МиГ-29М.

МиГ-29С — усовершенствованный фронтовой истребитель.

МиГ-29СМТ — новая экспортная модификация МиГ-29М.

МиГ-29СЭ — усовершенствованный фронтовой истребитель, снабженный системой дозаправки в воздухе. Экспортная модификация.

МиГ-29УБ — двухместный учебно-боевой вариант, создан в 1981 году.

МиГ-29УБТ — двухместная модификация для выполнения специальных ударных заданий. Первый полет совершил в августе 1998 года.

МиГ-29СЕ — расширены возможности системы вооружения: увеличена масса и ассортимент подвесок, увеличена дальность, доработаны управление и системы контроля, увеличен ресурс планера и двигателей.

МиГ-29СД — модернизация ранее выпущенных самолетов под стандарт МиГ-29С.

МиГ-29СМ — многоцелевой самолет. Возможности системы вооружения расширены за счёт применения управляемых ракет "воздух-земля".

Новая радиолокационная станция.

МиГ-29 получил большую известность за рубежом, экспонировался, в частности, в 1988 году на авиасалоне в Фарнборо.

С середины 1990-х годов в ряд стран поставляются модифицированные истребители МиГ-29СЭ, имеющие увеличенный запас топлива во внутренних баках и модернизированную радиолокационную станцию с новым компьютером.

Заказчикам поставлено свыше 1600 МиГ-29 различных модификаций, которые эксплуатируются более чем в 25 странах мира. Четыре государства осуществили повторные закупки МиГ-29. В большинстве стран, закупивших МиГ-29, он стал основным типом легкого фронтового истребителя национальных ВВС.

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