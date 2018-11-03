Катастрофы истребителей МиГ-29 в мире в 2007-2018 годах

2018

3 ноября истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Египте при выполнении тренировочного полета. По данным некоторых изданий, египетский пилот успел катапультироваться. В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации заявили о том, что технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия.

5 октября истребитель МиГ-29, принадлежащий Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова, разбился при выполнении учебно-тренировочного полета. Самолет упал в Подмосковье. Оба летчика катапультировались после того, как увели истребитель в безлюдное место. Разбившийся самолет являлся экспериментальной модификацией, еще не переданной в эксплуатацию.

2017

18 декабря под Минском Мазовецким разбился истребитель МиГ-29 ВВС Польши. Самолет должен был приземлиться на военном аэродроме, но перед посадкой пропал с радаров. Пилот успел катапультироваться.

2016

14 ноября в Средиземном море при заходе на посадку за несколько километров до авианосца "Адмирал Кузнецова" потерпел аварию истребитель МиГ-29. Летчик успел катапультироваться и был доставлен на борт. Истребитель выполнял тренировочные полеты, причиной происшествия стала техническая неисправность.

2015

3 июля истребитель МиГ-29 упал в Кущевском районе Краснодарского края. Летчик катапультировался. Самолет потерпел крушение в безлюдном районе, разрушений на земле нет.

4 июня истребитель МиГ-29, принадлежавший Государственному летно-испытательному центру имени В.П. Чкалова, разбился в районе полигона "Ашулук" (Астраханская область) при выполнении учебно-тренировочного полета. Оба пилота успешно катапультировались.

2014

4 декабря учебно-тренировочный истребитель МиГ-29 потерпел катастрофу в районе населенного пункта Чемодурово Воскресенского района Московской области. Самолет был полностью разрушен. Оба пилота получили травмы и были госпитализированы. Позже один из летчиков скончался в больнице от полученных травм.

11 ноября в Брестской области Белоруссии при проведении плановых полетов в результате нештатной ситуации произошло крушение самолета МиГ-29 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО. Летчик катапультировался.

27 июля в 30 километрах северо-западнее Астрахани разбился истребитель ВВС РФ МиГ-29 при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Пилот, пытаясь спасти самолет, погиб. Разбившийся самолет принадлежал 185-му центру боевой подготовки и переучивания летного состава истребительной авиации (аэродром Волжский, Астраханская область).

11 июня истребитель МиГ-29 ВВС Мьянмы разбился во время тренировочного полета в центральной части страны. Самолет загорелся в воздухе и упал в поле. Оба пилота катапультировались.

2013

8 ноября истребитель МиГ-29 ВВС Индии потерпел крушение в западном штате Гуджарат, пилот катапультировался. Инцидент произошел в районе авиабазы Джамнагар.

24 июня истребитель МиГ-29 ВВС Индии, совершавший учебный полет, разбился у деревни Лалпарда южнее города Хамбхалиа. Пилот катапультировался.

2012

6 сентября истребитель МИГ-29 разбился в районе аэродрома Домна, в 27 километрах юго-западнее Читы. Боекомплекта на борту самолета не было. Пилот погиб. Крушение самолета произошло на четвертой минуте полета при выполнении пилотажа на малых высотах.

26 апреля в районе города Пловдив разбился истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии, вылетевший с авиабазы "Граф Игнатиево" для участия в совместном учении ВВС Болгарии и США под условным наименованием "Тракийская звезда-2012". Самолет упал на поле недалеко от села Голям Чардак на юге страны. Двое летчиков, находившиеся на борту, благополучно катапультировались.

2011

18 октября в районе горного ледника Гангстанг произошла катастрофа истребителя ВВС Индии МиГ-29, выполнявшего тренировочный полет в темное время суток. Части истребителя оказались разбросанными по горному склону. Пилот погиб.

23 июня истребитель МиГ 29КУБ, принадлежавший Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ", потерпел крушение в 43 километрах от города Ахтубинск в Астраханской области. Самолет летел с испытательного полигона.

В результате катастрофы погиб экипаж истребителя, состоящий из пилота и штурмана, которые являлись летчиками-испытателями Ахтубинского государственного летного испытательного центра. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, летчикам посмертно присвоены звания Героев Российской Федерации.

2010

23 сентября во время плановых полетов при выполнении элементов пилотажа повышенной сложности на малых высотах упал самолет МиГ-29 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Белоруссии. Экипаж, состоявший из двух человек, предотвращая падение самолета на населенные пункты, увел машину в район лесисто-болотистой местности, где и погиб при крушении истребителя.

21 апреля в Брестской области (Белоруссия) во время планового полета в условиях ограниченной видимости произошло соприкосновение двух самолетов МиГ-29 крыльями. В результате одна из машин получила повреждения, не позволявшие продолжать полет. Летчик вывел ее на соседний авиаполигон в Ружанах и катапультировался. Второй истребитель приземлился на базовом аэродроме.

2009

7 июля истребитель МиГ-29 ВВС Сербии, выполнявший учебный полет, упал вблизи военного аэродрома Батайница под Белградом. Пилот самолета катапультировался, но от полученных травм скончался. При падении самолета на земле погиб военнослужащий и еще один получил легкие ранения.

5 декабря в Забайкальском крае потерпел катастрофу истребитель МиГ 29. Самолет разбился в 700 м северо-западнее поселка Ингода Читинского района. Летчик погиб. Пострадавших среди гражданского населения и разрушений в месте падения самолета нет.

17 октября в Забайкальском крае в 60 км от аэродрома Домна произошла авария истребителя МиГ-29, который выполнял учебно-тренировочный полет. Самолет упал в пойме реки Ингода в заболоченной, труднодоступной местности. Пилот катапультировался и был госпитализирован. В районе падения истребителя жертв и разрушений нет. Причиной катастрофы стал отказ системы управления самолетом.

17 апреля истребитель МиГ-29 ВВС Венгрии разбился рядом с городом Кечкемет, расположенным к югу от Будапешта. Самолет пытался сесть на военную базу, расположенную в 85 километрах от Будапешта, но посадочный маневр прошел неудачно. Пилот успел катапультировался.

12 февраля в Казахстане при выполнении полетов на аэродроме "Жетиген" Алма-Атинской области потерпел катастрофу самолет МиГ-29. Экипаж, состоявший из двух человек, катапультировался на высоте 100-150 метров. В результате ЧП один пилот погиб, другой получил ранения.

29 января в Азербайджане в результате аварии военного самолета МиГ-29, потерпевшего крушение близ Баку и упавшего в Каспийское море, погибли оба пилота.

2007

21 марта в Ростовской области в 30 км от Миллерово в ходе проведения плановых полетов 4 й воздушной армии ВВС и ПВО России на высоте около 7000 метров столкнулись два истребителя МиГ 29. Летчики отрабатывали полет парой, выполняя упражнение на слетанность. Оба самолета упали на кукурузные поля и сгорели. В результате ЧП жертв нет, летчики катапультировались.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости