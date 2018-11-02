Биография Юрия Хачатурова

Юрий Григорьевич Хачатуров родился 1 мая 1952 года в городе Тетри-Цкаро Грузинской ССР (ныне Грузия).

В 1974 году окончил Тбилисское артиллерийское командное училище, в 1985 году — командный факультет Ленинградской военной артиллерийской академии имени М.И. Калинина (ныне Михайловская военная артиллерийская академия).

В 1974 году Хачатуров был назначен на должность командира огневого взвода артиллерийского полка.

В 1975 году стал командиром огневого взвода — старшим офицером мотострелковой дивизии Дальневосточного военного округа.

В 1976-1982 годах проходил службу в должностях командира батареи, начальника штаба — заместителя командира артиллерийского дивизиона, командира отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона Дальневосточного военного округа.

В 1985 году был назначен на должность начальника штаба ракетных войск и артиллерии танковой дивизии Белорусского военного округа.

В 1987-1989 годах проходил службу в должности начальника штаба ракетных войск и артиллерии 5-й гвардейской мотострелковой дивизии 40 армии Туркестанского военного округа.

В октябре 1989 года после окончания службы в Афганистане был назначен на должность командира артиллерийской бригады танковой армии Белорусского военного округа.

В 1992 году был откомандирован в распоряжение министерства обороны Армении и назначен на должность командира 2-го мотострелкового полка.

В сентябре 1992 года Хачатуров был назначен на должность начальника управления пограничных войск — заместителя командующего Вооруженными силами Армении. Занимал должности командующего оперативного направления и заместителя начальника Главного штаба Вооруженных сил Армении.

С ноября 1993 года руководил Тавушской, а с сентября 1994 года по март 1995 года — Горисской мотострелковыми бригадами.

В 1995 году занимал пост командующего оперативного направления.

В 1996 году был назначен командиром 1-го, а в 1997 году — командиром 4-го армейских корпусов. Занимал должность заместителя начальника Главного штаба Вооруженных сил Армении.

В 2000-2008 годах — заместитель министра обороны Армении по вооружению.

В 2008-2010 годах — начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В 2008-2016 годах — начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении.

В октябре 2016 года Хачатуров был уволен в запас в звании генерал-полковник.

С октября 2016 года по май 2017 года занимал пост секретаря совета национальной безопасности Армении.

С 2017 года Хачатуров занимал пост генерального секретаря ОДКБ.

2 ноября 2018 года Юрий Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря ОДКБ.

27 июля 2018 года специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В этот же день суд в Ереване освободил его под залог. 4 августа 2018 года Хачатуров вернулся из Еревана в Москву по ходатайству своего адвоката. 10 августа защита Хачатурова обжаловала решение суда в Ереване, посчитавшего приемлемым его арест. 28 августа 2018 года Апелляционный суд Армении отклонил жалобу защиты Хачатурова на решение суда первой инстанции.

Среди наград Хачатурова — два ордена "Красной Звезды", орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, ордена Армении "Боевой крест", Святого Вардана Мамиконяна, Святого Месропа Маштоца и др.

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