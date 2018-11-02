Российская компания S7 Space

S7 Space (ООО "С7- Космические транспортные системы") — первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов с использованием ракет-носителей "Зенит".

Целью компании является обеспечение растущих потребностей мирового рынка пусковых услуг за счет экономически эффективного использования ресурсов космодрома "Морской старт" и сокращения сроков реализации проектов. В задачи компании также входит оказание поддержки в эксплуатации космического ракетного комплекса "Зенит-М" (проект "Наземный Старт") на космодроме Байконур.

Входит в состав S7 Group (авиационно-космического холдинга ЗАО "Группа компаний С7"), владельцами которой являются Наталия и Владислав Филевы.

В феврале 2017 года Роскосмос выдал ООО "С7 Космические транспортные системы" лицензию на осуществление космической деятельности.

Находится в городе Королеве Московской области.

Генеральный директор компании — Сергей Сопов.

Первый заместитель генерального директора — Сергей Соловьев.

Заместитель генерального директора — главный конструктор средств выведения — Игорь Радугин.

В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт". Предметом сделки являлись корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Плавучий космодром "Морской старт" был законсервирован. Последний пуск с него был произведен в 2014 году, так как из-за ухудшения российско-украинских отношений в 2014 году прекратились поставки российских двигателей РД-171 производства НПО "Энергомаш". Они использовались в единственной ракете, адаптированной под пуски с плавучего космодрома, — носителе семейства "Зенит", изготавливаемой на украинском предприятии "Южмаш".

В апреле 2018 года Группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома.

По словам генерального директора S7 Space Сергея Сопова, общая сумма инвестиций в приобретение космодрома "Морской старт", включая вывод его из консервации, составляет около 150 миллионов долларов.

Компания планирует совершить 70 коммерческих пусков в течение 15 лет. После 2023 года предполагается использовать новые ракеты среднего класса "Союз-5", разрабатываемые РКК "Энергия".

Сергей Сопов сообщил о переговорах с Объединенной двигателестроительной корпорацией с целью выкупа у нее технологий производства ракетных двигателей НК-33 и планах строительства завода для возобновления их производства. Эти двигатели S7 Space хочет использовать на ракетах "Союз-5" в рамках проекта "Морской старт" вместо предлагаемых Роскосмосом двигателей РД-171.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что компания S7 Space занимается разработкой ракеты более коммерческой и более облегченного на основе решений под "Союз-5". Эта ракета будет с меньшими допусками, более дешевая. Она предназначается в том числе и для запусков с "Морского старта".

S7 Space планирует также создать многоразовую ракету для плавучего космодрома "Морской старт".

Компания S7 Space заявляет и о своем желании взять в концессию российский сегмент станции Международной космической станции. Генеральный директор компании S7 Space (дочернее предприятие S7 Group) Сергей Сопов сообщил, что владелец плавучего космодрома "Морской старт" намерен на рубеже 2022-2024 годов создать на базе элементов МКС "орбитальный космодром".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников