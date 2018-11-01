ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Межгосударственные отношения России и Кубы

0221
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин (слева) и председатель Государственного совета и совета министров Республики Куба Рауль Кастро. Архивное фотоПрезидент России Владимир Путин (слева) и председатель Государственного совета и совета министров Республики Куба Рауль Кастро. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Дипломатические отношения между Россией и Кубой установлены в 1902 году (прерваны в 1952 году, восстановлены в 1960 году). Основой развития двусторонних связей являются Декларация о принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Куба и Меморандум о принципах стратегического сотрудничества, подписанные в 1996 и в 2009 годах соответственно.

Куба — давний друг и надежный партнер России в латиноамериканском регионе.

Регулярно поддерживается политический диалог на высшем и высоком уровнях.

Президенты Российской Федерации трижды посещали Кубу: в декабре 2000 года Владимир Путин посетил Кубу с государственным визитом, в ноябре 2008 года Дмитрий Медведев — с однодневным рабочим визитом, в июле 2014 года Владимир Путин — с официальным визитом.

В 2014 году в Гаване состоялись переговоры Владимира Путина с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Раулем Кастро, был подписан пакет документов о сотрудничестве, в частности, в области международной информационной безопасности, в сфере энергетики, промышленности, культуры, здравоохранения. В ходе визита Владимир Путин также встретился с лидером кубинской революции Фиделем Кастро.

Председатель Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Рауль Кастро в 2009 году посещал Россию с официальным визитом. Эта поездка Рауля Кастро в Россию стала первым официальным визитом кубинского лидера после распада СССР.

В июле 2012 года Рауль Кастро посетил Москву с рабочим визитом. 9 мая 2015 года он принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы. Состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Рауля Кастро.

В феврале 2013 года Дмитрий Медведев посещал Кубу в качестве председателя правительства РФ. По итогам переговоров с Раулем Кастро был подписан пакет документов. Дмитрий Медведев также встретился с Фиделем Кастро.

Поддерживаются контакты по линии внешнеполитических ведомств. В мае 2013 года состоялся официальный визит министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса в Россию.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Гавану с визитом в марте 2015 года. Он был принят председателем Государственного Совета и Совета Министров Кубы Раулем Кастро. Состоялись также встречи министра с заместителем председателя Совета Министров Кубы Рикардо Кабрисасом, прошли переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом.

Регулярно проходят встречи глав внешнеполитических ведомств "на полях" сессий Генеральной Ассамблеи ООН, других международных мероприятий. Последняя встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла 25 сентября 2018 года в Нью-Йорке "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Регулярно проводятся российско-кубинские политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран по международной, региональной и двусторонней тематике. Поддерживаются межведомственные контакты.

В мае 2018 года заместитель председателя Совета министров, министр экономики и планирования Кубы Рикардо Кабрисас посетил Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Состоялась его встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По итогам встречи было подписано соглашение об увеличении срока действия безвизового режима для граждан двух стран до 90 дней.

Развиваются торгово-экономические отношения. По данным ФТС РФ, внешнеторговый оборот России и Кубы по итогам 2017 года составил 290,2 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 276,6 миллиона долларов и импорт — 13,6 миллиона долларов.

За январь-август 2018 года объем взаимной торговли двух стран составил 184,3 миллиона долларов, в том числе российского экспорт — 174,5 миллиона долларов и импорта — 9,8 миллиона долларов.

В структуре российского экспорта — машины, оборудование и транспортные средства; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; металлы и изделия из них; продукция химической промышленности; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; минеральные продукты. Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; машинами, оборудованием и транспортными средствами; металлами и изделиями из них; продукцией химической промышленности.

Россия и Куба реализуют ряд крупных совместных долгосрочных проектов в ведущих системообразующих отраслях экономики Кубы: энергетике, металлургии, транспорте, сельском хозяйстве, инфраструктуре. В их числе — модернизация ТЭС "Максимо Гомес" и ТЭС "Восточная Гавана", металлургического завода "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти", модернизация железнодорожной сети, поставки на кубинский рынок грузовых и легковых автомобилей.

Продолжается сотрудничество в сфере нефтеразведки, эксплуатации и увеличении нефтеотдачи месторождений с участием Роснефти и Зарубежнефти. Изучается возможность российского участия в модернизации НПЗ в городе Сьенфуэгос.

Осуществляется сотрудничество в инновационных сферах, включая медицину и биофармацевтику, а также информационно-компьютерные технологии.

Россия и Куба обсуждают вопросы модернизации текстильной отрасли острова с участием российских компаний.

Увеличению товарооборота и диверсификации двустороннего взаимодействия призвана способствовать межправительственная российско-кубинская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Ее очередное заседание прошло 29 октября 2018 года в Гаване.

Россия и Куба сотрудничают в сфере науки и образования. Приоритетные направления сотрудничества — астрономия, геофизика, сельское хозяйство, материаловедение и палеонтология.

Власти РФ ежегодно выделяют кубинским студентам 100 бюджетных мест для обучения в российских вузах. Обучение ведется по таким приоритетным направлениям, как сырье — нефть и газ, инженерное дело и подготовка преподавателей-русистов.

В последнее время отмечается рост туристического потока между Россией и Кубой. По данным Росстата, в 2017 году российские граждане совершили 75 тысяч поездок на Кубу, что на 67% превышает показатель 2016 года. Число турпоездок граждан Кубы в Россию за тот же период составило 29 тысяч — на 12% больше по сравнению с 2016 годом.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Комментировать
Справки
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена