Межгосударственные отношения России и Кубы

Дипломатические отношения между Россией и Кубой установлены в 1902 году (прерваны в 1952 году, восстановлены в 1960 году). Основой развития двусторонних связей являются Декларация о принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Куба и Меморандум о принципах стратегического сотрудничества, подписанные в 1996 и в 2009 годах соответственно.

Куба — давний друг и надежный партнер России в латиноамериканском регионе.

Регулярно поддерживается политический диалог на высшем и высоком уровнях.

Президенты Российской Федерации трижды посещали Кубу: в декабре 2000 года Владимир Путин посетил Кубу с государственным визитом, в ноябре 2008 года Дмитрий Медведев — с однодневным рабочим визитом, в июле 2014 года Владимир Путин — с официальным визитом.

В 2014 году в Гаване состоялись переговоры Владимира Путина с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Раулем Кастро, был подписан пакет документов о сотрудничестве, в частности, в области международной информационной безопасности, в сфере энергетики, промышленности, культуры, здравоохранения. В ходе визита Владимир Путин также встретился с лидером кубинской революции Фиделем Кастро.

Председатель Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Рауль Кастро в 2009 году посещал Россию с официальным визитом. Эта поездка Рауля Кастро в Россию стала первым официальным визитом кубинского лидера после распада СССР.

В июле 2012 года Рауль Кастро посетил Москву с рабочим визитом. 9 мая 2015 года он принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы. Состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Рауля Кастро.

В феврале 2013 года Дмитрий Медведев посещал Кубу в качестве председателя правительства РФ. По итогам переговоров с Раулем Кастро был подписан пакет документов. Дмитрий Медведев также встретился с Фиделем Кастро.

Поддерживаются контакты по линии внешнеполитических ведомств. В мае 2013 года состоялся официальный визит министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса в Россию.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Гавану с визитом в марте 2015 года. Он был принят председателем Государственного Совета и Совета Министров Кубы Раулем Кастро. Состоялись также встречи министра с заместителем председателя Совета Министров Кубы Рикардо Кабрисасом, прошли переговоры с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом.

Регулярно проходят встречи глав внешнеполитических ведомств "на полях" сессий Генеральной Ассамблеи ООН, других международных мероприятий. Последняя встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла 25 сентября 2018 года в Нью-Йорке "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Регулярно проводятся российско-кубинские политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран по международной, региональной и двусторонней тематике. Поддерживаются межведомственные контакты.

В мае 2018 года заместитель председателя Совета министров, министр экономики и планирования Кубы Рикардо Кабрисас посетил Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Состоялась его встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По итогам встречи было подписано соглашение об увеличении срока действия безвизового режима для граждан двух стран до 90 дней.

Развиваются торгово-экономические отношения. По данным ФТС РФ, внешнеторговый оборот России и Кубы по итогам 2017 года составил 290,2 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 276,6 миллиона долларов и импорт — 13,6 миллиона долларов.

За январь-август 2018 года объем взаимной торговли двух стран составил 184,3 миллиона долларов, в том числе российского экспорт — 174,5 миллиона долларов и импорта — 9,8 миллиона долларов.

В структуре российского экспорта — машины, оборудование и транспортные средства; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; металлы и изделия из них; продукция химической промышленности; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; минеральные продукты. Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; машинами, оборудованием и транспортными средствами; металлами и изделиями из них; продукцией химической промышленности.

Россия и Куба реализуют ряд крупных совместных долгосрочных проектов в ведущих системообразующих отраслях экономики Кубы: энергетике, металлургии, транспорте, сельском хозяйстве, инфраструктуре. В их числе — модернизация ТЭС "Максимо Гомес" и ТЭС "Восточная Гавана", металлургического завода "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти", модернизация железнодорожной сети, поставки на кубинский рынок грузовых и легковых автомобилей.

Продолжается сотрудничество в сфере нефтеразведки, эксплуатации и увеличении нефтеотдачи месторождений с участием Роснефти и Зарубежнефти. Изучается возможность российского участия в модернизации НПЗ в городе Сьенфуэгос.

Осуществляется сотрудничество в инновационных сферах, включая медицину и биофармацевтику, а также информационно-компьютерные технологии.

Россия и Куба обсуждают вопросы модернизации текстильной отрасли острова с участием российских компаний.

Увеличению товарооборота и диверсификации двустороннего взаимодействия призвана способствовать межправительственная российско-кубинская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Ее очередное заседание прошло 29 октября 2018 года в Гаване.

Россия и Куба сотрудничают в сфере науки и образования. Приоритетные направления сотрудничества — астрономия, геофизика, сельское хозяйство, материаловедение и палеонтология.

Власти РФ ежегодно выделяют кубинским студентам 100 бюджетных мест для обучения в российских вузах. Обучение ведется по таким приоритетным направлениям, как сырье — нефть и газ, инженерное дело и подготовка преподавателей-русистов.

В последнее время отмечается рост туристического потока между Россией и Кубой. По данным Росстата, в 2017 году российские граждане совершили 75 тысяч поездок на Кубу, что на 67% превышает показатель 2016 года. Число турпоездок граждан Кубы в Россию за тот же период составило 29 тысяч — на 12% больше по сравнению с 2016 годом.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников