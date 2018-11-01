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Католический праздник День всех святых

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© РИА Новости / Анна ЧерноваПразднование Дня Всех Святых в Польше. Архивное фотоПразднование Дня Всех Святых в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Чернова

1 ноября католики празднуют День всех святых — один из десяти великих (обязательных) праздников. Это праздник в честь всех святых, официально канонизированных католической церковью, а также всех верующих, достигших небесной славы.

Он подчеркивает богословскую истину о том, что каждый человек призван к святости.

День памяти всех святых был известен еще в ранней христианской церкви. Тогда святыми называли всех христиан, как получивших в крещении новую жизнь и принадлежащих отныне Христу. "Находящимся в Эфесе святым", "всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах", — так адресовал свои послания апостол Павел, обращаясь к первым христианам.

Первыми христианами, которых церковь стала почитать особым образом стали те, кто умер за веру. Первым известным почитаемым мучеником считается святой Поликарп Смирнский, чье мученичество было подробно описано в "Окружном послании Смирнской Церкви другим Церквам", датируемым 155 годом. В этом документе останки мученика названы ценностью большей, чем золото и драгоценные камни. Послание свидетельствовало о существовании обычая сохранять мощи мучеников как драгоценную реликвию, почитать место захоронения. Подобные празднования и молитвы на могилах мучеников за веру были приняты повсеместно, где имелись их захоронения. Днем почитания этих святых подвижников обычно считался день смерти, который стал именоваться днем их рождения для неба.

В дальнейшем культ мучеников распространился на все поместные церкви и помимо дней памяти отдельных мучеников, стал отмечаться и общий праздник в их честь. Святой Иоанн Златоуст свидетельствует, что византийская церковь почитала память всех мучеников в первое воскресенье по Пятидесятнице. В восточносирийском богослужении днем памяти мучеников была первая пятница после Пасхи.

В римской церкви праздник отмечали 13 мая, что было связано с днем освящения храма в Риме в 609 году (по другим данным в 610 году) в честь Девы Марии и мучеников. К этому дню из катакомб в церковь были перевезены 28 телег останков христиан, отдавших жизнь за веру. Ежегодное воспоминание об этом событии и стало первым празднованием дня, который теперь известен как Торжество всех святых.

Принятый в латинском обряде обычай отмечать День всех святых 1 ноября возник в Англии в VIII веке, как противовес существовавшей у кельтов-язычников традиции отмечать в тот же день Хэллоуин ("день духов", "день мертвых").

При Папе Григории IV праздник стал общепринятым. По примеру Англии и Ирландии время празднования было перенесено с весны на осень.

До XI века о святости свидетельствовало народное почитание того или иного подвижника или мученика. Первым официально канонизированным святым стал Ульрих Аугсбургский — процесс его канонизации завершился в 1093 году, через 120 лет после смерти.

Литургические молитвы Дня всех святых прославляют Бога — единый источник святости, выражают веру в бессмертие святых, а также взывают к их заступничеству. Чтения из Священного писания, в свою очередь, воспроизводят этический кодекс христианства (восемь "блаженств" из Нагорной проповеди) и свидетельствуют о присутствии бесчисленных воинств святых.

В западной традиции Торжество всех святых связано с поминовением усопших, которое происходит на следующий день 2 ноября. Широко распространился обычай в День всех святых посещать могилы близких, где верующие возлагают цветы и зажигают свечи. Вечером на кладбищах совершают процессии с молениями обо всех умерших, в некоторых странах в этих процессиях принимают участие представители православного и протестантского духовенства.

Торжество всех святых отмечается не только как церковный, но и как гражданский праздник в таких странах, как Австрия, Бельгия, Испания, Италия, Польша, Португалия, Франция и др.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

 

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