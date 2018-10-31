Теракты в России в 2011-2018 годах

31 октября 2018 года в Архангельске у входа в здание регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) прогремел взрыв. Пострадали три сотрудника ФСБ, а человек, предположительно устроивший взрыв, погиб от полученных ранений. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса (УК) РФ (террористический акт) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов).

27 декабря 2017 года около 19 часов вечера в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения магазина. Его мощность составила двести граммов в тротиловом эквиваленте. В результате теракта пострадали 18 человек.

3 апреля 2017 года днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадали свыше 60 человек.

4 декабря 2014 года в Грозном (Чечня) группа боевиков сначала напала на пост ДПС, а затем захватила Дом печати и здание школы. Был введен режим контртеррористической операции. Операция по уничтожению продолжалась несколько часов. Погибли 14 полицейских и 36 получили ранения. Были уничтожены 11 боевиков. Здания выгорели полностью. Вылазку боевиков в Грозном организовал брат убитого террориста Доку Умарова — Ахмад, скрывающийся в Турции.

В конце 2013 года в Волгограде произошел двойной теракт. 29 декабря в 12.43 на железнодорожном вокзале в Волгограде прогремел взрыв на первом этаже перед рамками металлодетекторов. Бомбу привел в действие террорист-смертник, когда его остановили для досмотра. Погибли 18 человек, десятки пострадали. Второй за сутки теракт в Волгограде был совершен 30 декабря в 08.27 в троллейбусе, следующем по маршруту №15. Переполненное транспортное средство двигалось в час пик из спального района в центр города. Взрыв произошел в тот момент, когда троллейбус отъезжал от остановки "Качинское училище", находящейся неподалеку от рынка в Дзержинском районе города. В результате взрыва погибли 16 человек. В результате двух терактов погибли 34 человека, 78 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

21 октября 2013 года в Волгограде в автобусе произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил, что в салоне автобуса сработало взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "теракт", "убийство", "незаконный оборот оружия". В результате погибли шесть человек и смертница, еще более 40 человек пострадали.

20 мая 2013 года два взрыва с промежутком около 15 минут прогремели около здания федеральной службы судебных приставов в Махачкале (Дагестан). Первое взрывное устройство было установлено под автомобилем. Второе находилось в багажнике стоящей неподалеку машины. Второй взрыв прогремел через несколько минут после первого, когда на месте работали оперативники. Его мощность составила от 40 до 50 килограммов тротила. Погибли четыре человека — два пристава и два полицейских, за медицинской помощью обратились 48 человек, в том числе 16 работников ФССП. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

28 августа 2012 года в селении Чиркей Буйнакского района Дагестана в доме духовного лидера дагестанских мусульман Саида Афанди террористка-смертница привела в действие взрывное устройство, прикрепленное на поясе и начиненное поражающими элементами. Погибли сам шейх и шесть прихожан. Террористка пришла в дом под видом паломницы.

3 мая 2012 года возле поста полиции на выезде из Махачкалы был совершен двойной теракт. Вначале взорвалась машина со смертником. Спустя небольшой промежуток времени прогремел второй взрыв — бомба была заложена в автомобиле "Газель". В итоге погибли 13 человек, более 100 пострадали.

В ночь на 22 сентября 2011 года в Махачкале прогремели два взрыва. Первая бомба была установлена на обочине проезжей части улицы. После того как к месту происшествия подъехали сотрудники полиции, на пересечении двух улиц сработало второе взрывное устройство мощностью 35-40 килограммов в тротиловом эквиваленте, которое было установлено в салоне припаркованной машины. В результате погиб один полицейский, 44 сотрудника МВД были ранены, еще 24 сотрудника госпитализированы. Также пострадали 16 гражданских лиц, которые в этот момент находились поблизости. Следственные органы Республики Дагестан возбудили уголовное дело по статье "теракт".

31 августа 2011 года в Грозном произошла серия взрывов. Первый взрыв прогремел на улице Богдана Хмельницкого, когда сотрудники патрульно-постовой службы попытались задержать подозрительного мужчину для проверки документов. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и собрались прохожие. В этот момент в толпе прогремели еще два взрыва. В результате погибли девять человек, 22 были госпитализированы. Следователи квалифицировали произошедшее как теракт.

2 августа 2011 года утром произошел взрыв в детском саду в Комсомольске-на-Амуре — в руках пятилетней девочки взорвалась небольшая коробка, найденная ею на веранде. Пострадавшая получила ожоги глаз 1-2 степени и рук. По факту взрыва было возбуждено дело по статье "теракт".

9 марта 2011 года вечером на остановке общественного транспорта у академии ФСБ на Мичуринском проспекте в Москве произошел взрыв. Срабатывание бомбы с поражающими элементами лишь по счастливой случайности не привело к человеческим жертвам. Были повреждены несколько припаркованных автомобилей. Мощность бомбы составила около 200 граммов тротила.

14 февраля 2011 года смертница подорвалась у поселкового отделения милиции в дагестанском селе Губдене. Второй взрыв прогремел чуть позднее на въездном посту. Бомбу, по данным республиканского МВД, также привел в действие смертник. После взрыва неизвестные из лесного массива открыли огонь по посту. В результате двойного теракта три человека погибли, 25 человек пострадали. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе теракт.

26 января 2011 года неизвестные подорвали автомобиль возле кафе "Караван" на окраине Хасавюрта. В результате происшествия четыре человека погибли и шестеро пострадали. Взрыв был квалифицировали как теракт.

24 января 2011 года в международном терминале московского аэропорта "Домодедово" произошел взрыв. Взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих. Погибли 37 человек, более 120 были госпитализированы.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников