Биография Гейра Педерсена

Норвежский дипломат Гейр Отто Педерсен (Geir Otto Pedersen) родился 28 сентября 1955 года в Осло (Норвегия).
Получил степень магистра истории.
С 1985 года работает в системе МИД Норвегии.
В 1987-1991 годах работал в посольстве Норвегии в Китае.
В 1993-1995 годах был директором Норвежского института прикладных социальных исследований.
В 1995-1998 годах занимал различные должности в МИД Норвегии.
В 1998-2003 годах был представителем Норвегии в Палестине.
В 2003-2005 годах возглавлял азиатского-тихоокеанский отдел департамента по политическим вопросам ООН.
В 2005 году Педерсен был назначен представителем генерального секретаря ООН в Южном Ливане. В феврале 2007 года он стал специальным координатором ООН в Ливане.
В последующие годы возглавлял департамент по делам ООН, миру и гуманитарным вопросам МИД Норвегии.
В сентябре 2012 года Педерсен занял должность постоянного представителя Норвегии при ООН.
В 2017 году он был назначен послом Норвегии в Китае.
31 октября 2018 года стало известно, что Гейр Педерсен займет пост спецпосланника генсека ООН по Сирии в конце ноября.
Гейр Педерсен женат, у него пятеро детей.
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