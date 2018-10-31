Биография Гейра Педерсена

Норвежский дипломат Гейр Отто Педерсен (Geir Otto Pedersen) родился 28 сентября 1955 года в Осло (Норвегия).

Получил степень магистра истории.

С 1985 года работает в системе МИД Норвегии.

В 1987-1991 годах работал в посольстве Норвегии в Китае.

В 1993-1995 годах был директором Норвежского института прикладных социальных исследований.

В 1995-1998 годах занимал различные должности в МИД Норвегии.

В 1998-2003 годах был представителем Норвегии в Палестине.

В 2003-2005 годах возглавлял азиатского-тихоокеанский отдел департамента по политическим вопросам ООН.

В 2005 году Педерсен был назначен представителем генерального секретаря ООН в Южном Ливане. В феврале 2007 года он стал специальным координатором ООН в Ливане.

В последующие годы возглавлял департамент по делам ООН, миру и гуманитарным вопросам МИД Норвегии.

В сентябре 2012 года Педерсен занял должность постоянного представителя Норвегии при ООН.

В 2017 году он был назначен послом Норвегии в Китае.

31 октября 2018 года стало известно, что Гейр Педерсен займет пост спецпосланника генсека ООН по Сирии в конце ноября.

Гейр Педерсен женат, у него пятеро детей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников