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Совет Россия-НАТО

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© РИА Новости / Эдуард Песов
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Совет Россия-НАТО (СРН) был учрежден 28 мая 2002 года на встрече на высшем уровне Россия-НАТО в Риме Римской декларацией "Отношения Россия-НАТО: новое качество". Он пришел на смену Совместному постоянному совету (СПС) — форуму для консультаций и сотрудничества, созданному в соответствии с Основополагающим актом Россия-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 1997 года, который остается официальной основой отношений Россия-НАТО.

СРН призван служить главной структурой и форумом для продвижения вперед взаимоотношений между Россией и Организацией Североатлантического договора. На заседаниях Совета Россия и государства-члены НАТО встречаются на равных в формате "29", вместо двустороннего формата "НАТО+1", существовавшего при СПС.

Согласно Римской декларации, Россия и государства-члены НАТО работают в качестве равноправных партнеров в областях, представляющих взаимный интерес в рамках СРН. Совет Россия-НАТО является механизмом для проведения консультаций, достижения консенсуса, сотрудничества, выработки совместных решений и действий по целому ряду вопросов безопасности в Евроатлантическом регионе.

Согласно Декларации, члены СРН, действуя в национальном качестве и в соответствии со своими коллективными обязательствами, принимают совместные решения и несут коллективную ответственность, индивидуально и совместно, за их выполнение.

Работа в рамках Совета Россия-НАТО была сосредоточена на всех тех направлениях Основополагающего акта, которые представляли собой взаимный интерес: борьба с терроризмом, антикризисное регулирование, нераспространение, контроль над вооружениями и меры по укреплению доверия, противоракетная оборона театра военных действий, тыловое обеспечение, военное сотрудничество, военная реформа и гражданские чрезвычайные ситуации.

В программу деятельности Совета Россия-НАТО, по взаимному согласию его членов, могли быть включены новые направления.

До 2014 года заседания СРН на уровне послов и военных представителей проводились под председательством Генерального секретаря НАТО не реже одного раза в месяц; дважды в год — на уровне министров иностранных дел, министров обороны и начальников генеральных штабов; и, по мере возможности, — на уровне глав государств и правительств.

Не реже двух раз в месяц проходили заседания Подготовительного комитета. Комитет готовил вопросы для последующего обсуждения на уровне послов и наблюдал за деятельностью всех экспертов под эгидой СРН.

Совет Россия-НАТО учредил более 25 рабочих групп и комитетов для развития сотрудничества в ключевых областях.

За годы работы Совета Россия-НАТО был накоплен позитив в сотрудничестве по противодействию общим рискам и угрозам — терроризму, пиратству, природным и техногенным катастрофам, Афганистану. Вместе с тем сохраняются серьезные расхождения по фундаментальным вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности наших стран. В частности — планы США и НАТО по созданию в Европе системы ПРО, продолжение процесса расширения НАТО.

НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
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НАТО: история расширения

Дважды работа Совета Россия-НАТО приостанавливалась — в 2008 и 2014 годах.

В сентябре 2008 года НАТО в одностороннем порядке приостановил работу совета после того, как Россия не позволила Грузии провести военную операцию против Южной Осетии. Весной 2009 года полноформатное сотрудничество НАТО с Россией было восстановлено.

В марте 2014 года отношения НАТО с Россией обострились на фоне присоединения Крыма к России. 5 марта 2014 года генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО решила пересмотреть все отношения с Россией, при этом встречи на уровне Совета Россия-НАТО продолжатся.

1 апреля 2014 года альянс приостановил все практическое и военное сотрудничество с Россией. Контакты Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне послов и выше было решено сохранить.

В 2016 году после почти двухлетнего перерыва 20 апреля, 13 июля и 19 декабря в Брюсселе по инициативе натовской стороны состоялись заседания Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне постоянных представителей, повестка дня которых включала в себя кризис на Украине, вопросы безопасности в Афганистане и риски, связанные с наращиванием военной деятельности НАТО вдоль западных рубежей России.

В 2017 году заседания совета на уровне послов проводилось трижды: 30 марта, 13 июля и 26 октября. Основными темами встреч были: ситуация на Украине и вокруг нее, безопасность в Афганистане и в регионе, прозрачность при организации военных учений. Много внимания уделялось также вопросам снижения рисков военных инцидентов в условиях активизации военной активности с обеих сторон.

Обсуждалась, в том числе, безопасность полетов над Балтикой.

Очередное заседание Совета Россия-НАТО состоялось 31 мая 2018 года. Оно стало седьмым за последние два года.

Совет Россия-НАТО провел открытый обмен мнениями по нескольким темам, включая ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной деятельностью, транспарентностью и снижением риска. Кроме того, стороны проинформировали друг друга о предстоящих крупных учениях.

Новое заседание Совета Россия-НАТО намечено на 31 октября 2018 года.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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