30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 30 октября Днем политзаключенного в СССР. С тех пор 30 октября в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политзаключенных.

Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года "Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий".

Согласно закону "О реабилитации жертв политических репрессий", политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп населения из мест проживания, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод.

В День памяти жертв политических репрессий вспоминают миллионы людей, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы сталинского террора и после него.

Точных данных о числе жертв массовых политических репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По данным общества "Мемориал", речь идет как минимум о 12 миллионах человек, по оценкам Музея истории ГУЛАГа — о 20 миллионах, свыше миллиона человек были расстреляны.

Только в 1937-1938 годы, по официальным данным, по политическим обвинениям было арестовано более 1,5 миллиона человек, 1,3 миллиона осуждены внесудебными органами, около 700 тысяч — расстреляны. В повседневную жизнь советских людей вошло понятие "враг народа". По решению Политбюро от 5 июля 1937 года жен "врагов народа" заключали в лагеря на срок не менее 5-8 лет. Детей "врагов народа" либо отправляли в лагеря-колонии НКВД, либо водворяли в детские дома особого режима.

"Чистке" подверглись все слои населения: партийные и советские работники, научная и творческая интеллигенция. Перед Великой Отечественной войной (1941-1945) из рядов армии было "вычищено" 45% командного состава. После войны в лагеря попали тысячи репатриированных граждан и военных, прошедших вражеский плен. Не избежали карательных санкций и представители рабочего класса и крестьянства.

Было практически ликвидировано казачество. Подверглись преследованиям представители абсолютно всех религиозных конфессий. От террора пострадали все народы страны. 3,5 миллиона человек было репрессировано по национальному признаку.

Общее число лиц, подвергшихся репрессиям не в судебном (или квазисудебном), а в административном порядке, составляет 6,5-7 миллионов человек.

Основным объектом репрессивной политики режима в 1960-1980-е годы было диссидентство (инакомыслие). За период с 1967 года по 1971 год органами КГБ было "выявлено" более трех тысяч группировок "политически вредного характера".

Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР в 1954 году. В середине 1960-х годов эта работа была свернута и возобновилась лишь в конце 1980-х годов.

В 1989 году началась массовая реабилитация. Был найден и предан гласности ряд мест массовых погребений, среди них Куропаты (лесное урочище на северо-восточной границе Минска, Белоруссия), Левашово (Ленинградская область), Бутово (Москва), Коммунарка (Москва). Появились первые книги памяти о погибших и пропавших без вести от репрессий.

После событий августа 1991 года правительство России продолжило программу реабилитации, подкрепив ее законодательными актами.

18 октября 1991 года был принят закон РСФСР "О реабилитации жертв политических репрессий". Его целью является реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории РСФСР с 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года, восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального и морального ущерба.

Для обеспечения исполнения закона в 1992 году была создана Комиссия при президенте по реабилитации жертв политических репрессий.

В целях восстановления справедливости, законных прав граждан России на свободу совести и вероисповедания 14 марта 1996 года вышел указ президента РФ "О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий".

За прошедшие годы были изданы сотни книг памяти с именами репрессированных, тысячи исследований и сборников документальных материалов о репрессиях, установлены памятные знаки и монументы жертвам репрессий, продолжалась работа с архивными материалами, создавались тематические музейные экспозиции.

В 1991-2014 годах были реабилитированы 3 510 818 человек, а также признаны подвергшимися политическим репрессиям и реабилитированы 264 085 человек (детей репрессированных лиц).

18 августа 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, которая должна быть реализована до 2020 года. Концепция предполагает, в частности, создание образовательных и просветительских программ, создание условий для свободного доступа пользователей к архивным документам и другим материалам, разработку и реализацию эффективной государственной политики в сфере увековечения памяти жертв политических репрессий, а также деятельного патриотизма.

Для координации деятельности, направленной на реализацию концепции, в 2016 году была создана межведомственная рабочая группа.

В том же году был принят закон, закрепивший за органами государственной власти и местного самоуправления право на осуществление мер по увековечению памяти жертв политических репрессий и оказание поддержки некоммерческим организациям, занимающимся такой деятельностью.

Одним из первых памятников жертвам политических репрессий в Советском Союзе стал Соловецкий камень, установленный 30 октября 1990 года в сквере у Политехнического музея на Лубянской площади в Москве. Гранитный валун был привезен активистами общества "Мемориал" с Соловецких островов (архипелаг в Белом море), где с 1919 года находился концлагерь, с 1923 года лагерь особого назначения, а в 1937-1939 годах — Соловецкая тюрьма особого назначения. Сначала камень рассматривался как временный вариант памятника, но серый гранитный валун стал особым символом России. Ежегодно накануне Дня памяти жертв политических репрессий активисты правозащитного центра "Мемориал" проводят у Соловецкого камня акцию "Возвращение имен", в ходе которой читают имена и фамилии репрессированных.

Акция памяти также проходит на Бутовском полигоне в Москве. Бывший стрелковый полигон НКВД в Бутово хорошо известен как одно из мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий советской эпохи.

В Санкт-Петербурге также есть Соловецкий камень. Он был установлен на Троицкой площади в 2002 году. Каждый год в День памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня проходит митинг родственников репрессированных.

30 октября 2017 года в Москве на проспекте академика Сахарова был открыт общенациональный мемориал жертвам политических репрессий. Монумент представляет собой шестиметровую "Стену скорби" (скульптор Георгий Франгулян) — двусторонний бронзовый горельеф длиной в 30 метров с несколькими арками, составленный из очертаний многочисленных фигур, символизирующих погибших от репрессий. По краям монумента установлены две рельефных таблички со словом "Помни" на разных языках. В композицию площади, на которой установлен мемориал, входят камни, привезенные из различных регионов России, где находились лагеря. На камнях размещена надпись "Знать… Не забыть… Осудить… Простить!" авторства Натальи Солженицыной. Проект был реализован Фондом памяти на государственные средства и народные пожертвования.

В сентябре 2017 года на Бутовском полигоне открылся мемориал "Сад памяти", а в ноябре того же года в Екатеринбурге был открыт мемориал "Маски скорби. Европа-Азия", созданный по проекту Эрнста Неизвестного. "Маска скорби" также есть и в Магаданской области.

Монумент был открыт в 1996 году. Памятник расположен на сопке Крутой, где в сталинские времена находилась "Транзитка" — перевалочный пункт, с которого заключенных отправляли по колымским лагерям.

27 октября 2018 года в новой Москве на бывшем спецобъекте НКВД СССР "Коммунарка" была открыта Стена памяти жертвам репрессий. Со 2 сентября 1937 года по 24 ноября 1941 года на территории "Коммунарки" были захоронены 6609 человек. Их имена, выявленные по расстрельным актам в Центральном архиве ФСБ, помещены на Стену памяти.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников