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Российский коммунистический союз молодежи (комсомол)

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© РИА НовостиПерейти в фотобанкКолонна комсомольцев с лозунгом Вся рабочая молодежь - в ряды Ленинского комсомола во время демонстрации на Красной площадиКолонна комсомольцев с лозунгом Вся рабочая молодежь - в ряды Ленинского комсомола во время демонстрации на Красной площади
© РИА Новости
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Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ, комсомол) был создан на 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи, состоявшемся 29 октября ‑ 4 ноября 1918 года. РКСМ объединил разрозненные молодежные союзы, начавшие возникать в стране после Февральской революции 1917 года, в общероссийскую организацию с единым центром, работающую под руководством Российской коммунистической партии большевиков (РКП (б), позднее называлась Коммунистической партией Советского Союза). На съезде были приняты основные принципы программы и устав организации. Союз ставил своей целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской России.

В 1921 году РКСМ объявил себя "единственной формой массового движения рабочей молодежи" и поставил задачу вовлечь в свои ряды "всю ее массу". В июле 1924 года организации было присвоено имя Владимира Ленина. В марте 1926 года РКСМ была переименована во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) в связи с образованием СССР в 1922 году.

Согласно уставу организации комсомольцами могли стать молодые люди в возрасте от 14 до 28 лет. В 1920-е — середине 1930-х годов комсомол ограничивал прием молодежи непролетарского происхождения, вводил кандидатский стаж (от шести месяцев до двух лет). В 1918 году в организации состояли 22,1 тысячи человек, в 1928 году — свыше двух миллионов человек, в 1984 году — более 42 миллионов человек. До 1990 года из ВЛКСМ нельзя было выйти добровольно, только по решению комсомольских органов об исключении.

Высшим руководящим органом комсомола являлся Всесоюзный съезд; всей его работой между съездами руководил Центральный комитет (ЦК), избирающий из своего состава бюро и секретариат.

Комсомол строился, как и коммунистическая партия, по принципу централизма (решения высших органов были обязательны для низших, меньшинство было обязано подчиняться большинству) на основе выборности всех руководящих органов и по территориально-производственному признаку (первичные организации создавались по месту работы или учебы комсомольцев и объединялись в районные, городские и другие организации по территории).

Комсомол изначально формировался как часть партийно-государственной структуры. Он признавал программу и тактику партии. ЦК комсомола непосредственно подчинялся ЦК партии. Местные комитеты комсомола работали под контролем местных комитетов партии.

Все направления молодежной политики — общественно-политическое, культурно-массовое, спортивное и другие — партия осуществляла через комсомол.

Коммунистическая партия и государство широко использовали его для привлечения молодежи к участию в реализации своей политики, в строительстве важных народно-хозяйственных объектов.

Первой комсомольской стройкой стало строительство Волховской ГЭС. В 1920-1930-е годы комсомольскими стройками были объявлены Сельмашстрой (ныне ООО "СельмашСтрой", Ростов-на-Дону), Тракторострой (ныне Волгоградский тракторный завод, Волгоград, до 1961 года ‑ Сталинград), Уралмашстрой (ныне "Уралмашзавод", Екатеринбург, до 1961 года ‑ Свердловск), строительство Урало-Кузнецкого металлургического комбината (позже Магнитогорский металлургический комбинат и Кузнецкий металлургический комбинат, который с 2003 года назывался Новокузнецкий металлургический комбинат, а в 2011 году объединился с Западно-Сибирским металлургическим комбинатом в ОАО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат"), Комсомольска-на-Амуре, первой очереди Московского метрополитена и др. В 1950-1970-е годы к Всесоюзным ударным комсомольским стройкам относились строительство Братской, Днепродзержинской (ныне Среднеднепровская ГЭС, Украина), Красноярской ГЭС, атомных электростанций, нефтепровода Уфа — Омск, Омск — Иркутск, газовых магистралей Бухара — Урал, Саратов — Горький, железнодорожной линии Абакан — Тайшет, Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, первых очередей ряда заводов и др. Принципы организации труда, принятые на комсомольских стройках, применялись также при освоении целинных земель Казахстана, Алтая, Новосибирской области.

Комсомольцы были активными участниками Гражданской войны. В 1918-1920 годах комсомольские организации послали в ряды Красной Армии свыше 25 тысяч своих членов. Комсомольцы принимали участие и в Великой Отечественной войне. В ряды советской армии уже в первый год войны ушло около двух миллионов комсомольцев. Члены комсомольских организаций сражались с врагом и на фронтах, и в партизанских отрядах, и в подполье. Многие комсомольцы трудились в тылу, обеспечивая фронт всем необходимым. За годы войны 3,5 тысячи комсомольцев были удостоены звания Героя Советского Союза, 3,5 миллиона награждены орденами и медалями.

За подвиги, совершенные в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, а также успехи в социалистическом строительстве комсомол в 1928-1968 годах был награжден шестью орденами: орденом Красного Знамени (1928); орденом Трудового Красного Знамени (1931); тремя орденами Ленина (1945, 1948, 1956); орденом Октябрьской Революции (1968).

В ведении комсомола находились Центральная (с 1969 года Высшая) комсомольская школа (1944), республиканские и районные комсомольские школы и др. У ЦК ВЛКСМ было несколько издательств, среди них "Молодая гвардия" (с 1922 года), выходили 230 периодических изданий, в том числе журналы "Комсомольская жизнь", "Молодой коммунист", "Смена", "Сельская молодежь", "Техника — молодежи", "Мурзилка", "Пионер", газеты "Комсомольская правда", "Пионерская правда".

Во второй половине 1980-х годов в СССР началась перестройка, стал реформироваться и комсомол. 21-й съезд ВЛКСМ, проведенный в апреле 1990 года, установил организационно-политическую самостоятельность комсомола по отношению к КПСС. После этого произошли изменения в организационном строении и структуре ВЛКСМ, входящих в него организаций. Союзы молодежи стали входить в состав ВЛКСМ как субъекты федерации. У части кадров и актива комсомола стало прослеживаться стремление к полной самостоятельности деятельности комсомольских организаций и органов.

В связи с кризисом в ВЛКСМ мотивы, побуждающие к вступлению в комсомол, ослабевали. В результате количество его членов уменьшилось. На 1 июля 1991 года в организации было около 21,3 миллиона человек.

После августовского кризиса 1991 года в стране 22-й чрезвычайный съезд Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, проведенный в сентябре 1991 года, посчитал исчерпанной политическую роль ВЛКСМ как федерации коммунистических союзов молодежи и заявил о самороспуске организации.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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