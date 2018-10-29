Биография Жаира Болсонару

Бразильский политический деятель Жаир Мессиас Болсонару (Jair Messias Bolsonaro) родился 21 марта 1955 года в Кампинасе (штат Сан-Паулу, Бразилия) в многодетной семье.

Он является потомком итальянских эмигрантов, которые прибыли в Бразилию после Второй мировой войны (1939-1945).

В 1977 году окончил Военную академию Агульяс-Неграс (AMAN). В 1983 году окончил военную Школу физического воспитания, проходил обучение в Школе усовершенствования офицерского состава (EsAO). Мастер спорта по парашютному спорту.

Служил в парашютной бригаде, дослужился до звания капитана.

В 1986 году он протестовал против низких зарплат военнослужащих и был арестован на 15 суток. Дело получило большой общественный резонанс.

В 1988 году он был оправдан Высшим военным судом. В том же году вышел в отставку и начал политическую карьеру, вошел в городской совет Рио-Де-Жанейро.

В 1991 году был избран в палату депутатов Бразилии. Впоследствии Болсонару семь раз избирался в парламент страны от различных партий: в 1991 году от Христианско-Демократической партии (PDC), 1995 году — от Реформистско-прогрессистской партии (PPR), в 1999 году и 2003 году от Бразильской прогрессистской партии (PPB); в 2007, 2011 и 2015 годах от Прогрессистской партии (PP).

При этом в 2003-2005 годах он входил в Бразильскую либеральную партию (PTB), в 2005 — в Партию либерального фронта (PFL), в 2016-2017 годах в Социально-христианскую партию (PSC).

В 2018 году Жаир Болсонару был зарегистрирован кандидатом в президенты Бразилии от Социально-либеральной партии.

6 сентября 2018 года во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс Болсонару был ранен ножом, нападавшего задержали. 29 сентября кандидат в президенты был выписан из больницы.

7 октября 2018 года на выборах в президенты страны Болсонару получил 46% голосов и прошел во второй тур.

Жаир Болсонару женат, от этого брака у него есть дочь. От предыдущих браков у Болсонару четыре сына, трое из которых избрали политическую карьеру.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников