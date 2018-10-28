Процедура выборов президента Бразилии

Очередь во время выборов в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 7 октября 2018

Очередь во время выборов в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 7 октября 2018

В соответствии с Конституцией Бразилии (1988), главой исполнительной власти страны является президент. Он избирается на четыре года с правом последующего переизбрания на один срок.

Выборы проводятся одновременно с выборами вице-президента за 90 дней до окончания полномочий действующего президента.

Право быть избранными имеют граждане Бразилии, достигшие возраста 35 лет.

Голосование является всеобщим и обязательным для граждан от 18 до 70 лет. Не принимать участия в голосовании могут граждане 16-17 лет, старше 70 лет и неграмотные любого возраста. Выборы проводятся по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства.

Если кандидат на должность президента занимает другую государственную должность, то он должен отказаться от нее не менее чем за шесть месяцев до даты выборов.

Голосование является полностью электронным. За 180 дней до выборов граждане Бразилии имеют право ознакомиться со специальным программным обеспечением, которое используется в устройствах для электронного голосования. Терминалы для электронного голосования имеют собственную цифровую клавиатуру, которая не допускает одновременного нажатия двух и более клавиш клавиатуры. Каждое устройство для электронного голосования используется только на той электоральной территории, для которой оно было изначально запрограммировано.

По вторникам, четвергам и субботам кандидатам в президенты предоставляется эфирное время на радио и телевидении. На радио агитация разрешается с 7.00 до 7.25, с 12.00 до 12.25, на телевидении — с 13.00 до 13.25, с 20.30 до 20.55. При проведении второго тура выборов размещение агитационных материалов начинается через 48 часов после провозглашения результатов первого тура и заканчивается за два дня до выборов.

Выборы проводятся в первое воскресенье октября с 8 до 17 часов.

Избиратель выбирает на приборе кандидата, при этом устройство для электронного голосования принимает его выбор и сохраняет на двух картах памяти. После окончания времени голосования устройство распечатывает итоги по избирательному участку. Копия первого экземпляра протокола об итогах голосования вывешивается для всеобщего обозрения в помещении избирательного участка.

Сведения об итогах голосования на соответствующем избирательном участке заносятся на дискету в закодированном виде и по каналам связи передаются в региональные трибуналы и Высший трибунал по избирательным делам, где подвергаются соответствующему раскодированию.

В Бразилии также используется технология распознавания биометрических показателей избирателей, в том числе отпечатков пальцев, которая помогает предотвратить множественное голосование избирателей.

Избранным считается зарегистрированный политической партией кандидат, получивший абсолютное большинство голосов. Если никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, не позднее чем через 20 дней после объявления результатов голосования, проводятся повторные выборы, в которых также побеждает кандидат, набравший большинство голосов.

Если до проведения второго тура выборов один из кандидатов умрет или снимет свою кандидатуру, во второй тур приглашается следующий по списку кандидат, получивший наибольшее количество голосов.

Если несколько кандидатов получили одинаковое число голосов, избранным считается тот, кто старше по возрасту.

Президент и вице-президент республики вступают в должность на заседании Национального конгресса.

При неспособности президента исполнять свои обязанности его пост занимает вице-президент.

Если по истечении десяти дней, прошедших после дня вступления в должность, президент или вице-президент не приступают к исполнению своих обязанностей, их посты объявляются свободными. В этом случае в течение 90 дней назначаются новые выборы. Если освобождение поста происходит в последние два года полномочий, выборы проводятся в течение 30 дней.

Без разрешения Национального конгресса президент и вице-президент не могут покидать страну более чем на 15 дней.

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