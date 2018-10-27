Случаи гибели людей во время стрельбы в общественных местах в США

2018

27 октября в Питтсбурге (штат Пенсильвания) неизвестный с автоматом напал на синагогу. Жертвами стрельбы стало не менее восьми человек. Злоумышленник сдался полиции. Трое полицейских пострадали в перестрелке с ним.

20 сентября в предместье Филадельфии произошла стрельба в частном доме для престарелых. Два человека погибли.

13 сентября в городе Бейкерсфилд (штат Калифорния) мужчина застрелил пять человек, а затем покончил с собой. Стрелок и его жена пришли в автотранспортную компанию, и там у них завязался конфликт с другим посетителем. Подозреваемый сначала застрелил этого мужчину, затем свою жену. Позднее он застрелил еще трех человек. Затем отправился на парковку, где совершил суицид.

6 сентября в городе Цинциннати (штат Огайо) произошла стрельба у банка, жертвами которой стали три человека, еще пятеро получили ранения.

26 августа в городе Джексонвилл (штат Флорида) в развлекательном комплексе Jacksonville Landing во время соревнований по киберспорту произошла стрельба. В результате происшествия погибли два человека, еще 11 получили ранения. Стрелок был одним из участников турнира. После проигрыша он открыл огонь по людям, а затем убил себя.

22 апреля у кафе сети Waffle House недалеко от города Нэшвилл (штат Теннесси) 29-летний Трэвис Рейнкинг устроил стрельбу. Погибли четыре человека.

20 апреля в городе Трентон (штат Флорида) в ресторане Ace China неизвестный застрелил двух полицейских — заместителей шерифа округа Гилкрист. Стрелок подошел к заведению и застрелил полицейских через окно. Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили стрелявшего мертвым на улице у ресторана.

2017

15 ноября произошла стрельба в баре города Уортингтон (штат Огайо). Полиция подтвердила гибель двух человек, третий пострадавший был доставлен в больницу.

13 ноября в Атланте (штат Джорджия) в ночном клубе Underground Atlanta неизвестный во время ссоры открыл огонь по своим оппонентам. Один из них скончался на месте, другой — в госпитале. Еще двое случайно оказавшихся рядом людей были ранены. Преступнику удалось скрыться.

2 ноября в кафе сети Starbucks в Чикаго (штат Иллинойс) мужчина в маске открыл огонь по 28-летнему посетителю, который скончался на месте. Еще два человека — взрослый и 12-летний подросток — получили ранения и были доставлены в больницу. Стрелявшему удалось скрыться.

1 октября в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. С балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel он стрелял, целясь в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку. В результате ЧП не менее 20 человек погибли, более 100 пострадали. Подозреваемый в совершении преступления был нейтрализован.

24 сентября в церкви в городе Антиок — пригороде Нэшвилла в американском штате Теннесси 25-летний афроамериканец Эмануэль Кидега Сэмсон открыл стрельбу по людям. Сначала он убил женщину на парковке, после чего вошел в церковь, где открыл беспорядочную стрельбу и ранил шесть человек, в том числе и себя. Мужчина был задержан.

13 сентября произошла стрельба в школе Freeman High School в штате Вашингтон. Стрелявший был задержан. Один человек погиб, четверо получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

14 июня в городе Сан-Франциско в офисе почтовой компании United Parcel Service один из служащих открыл стрельбу, а затем покончил с собой. В результате инцидента погибли четыре человека, еще пять человек получили ранения.

14 апреля вечером в ресторане Firebirds, расположенном в торговом центре La Encantada на севере города Тусон американского штата Аризона, произошла ссора, которая переросла в стрельбу. Погибли два человека, один получил ранения.

14 апреля в столице американского штата Джорджия Атланте мужчина открыл стрельбу в поезде. В результате один человек погиб, четверо получили ранения. Стрелявший вышел из поезда на станции Уэст Лэйк, где был задержан.

10 апреля в начальной школе в округе Сан-Бернардино в штате Калифорния неизвестный мужчина открыл стрельбу, а затем покончил собой. Погибла учительница, позже в больнице умер один из учащихся, еще один ученик был ранен. Выяснилось, что стрелявший был бывшим мужем убитой. Дети оказались на линии огня случайно, когда преступник открыл стрельбу в классе.

1 апреля рано утром в городе Тампа в американском штате Флорида на парковке рядом с кальянной The Palace Lounge после ссоры неизвестный мужчина сел в автомобиль и открыл огонь по группе людей. В результате стрельбы один человек погиб и еще четверо были ранены.

24 марта в американском городе Сент-Луис в штате Миссури вечером неизвестные подошли к группе людей, собравшихся на улице, и открыли стрельбу. В результате погиб 15-летний подросток, ранены шесть человек, включая восьмилетнего ребенка.

6 января на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла латиноамериканец Эстебан Сантьяго открыл стрельбу по людям. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения. Сантьяго был задержан полицией. Позднее выяснилось, что он является ветераном войны в Ираке, ранее уже попадал в поле зрения спецслужб и был отправлен на лечение проблем психического характера.

2016

31 декабря после концерта хип-хоп исполнителя Мика Милла (настоящее имя Роберт Римик Уильямс) произошла стрельба у концертной арены Oakdale Theatre в городе Уоллингфорд в штате Коннектикут. Когда певец закончил выступление и направлялся в автомобиль, у входа на арену прогремели выстрелы из огнестрельного оружия. На месте погибли два человека, еще двое были госпитализированы. По данным полиции, рэпер Милл находился рядом с одним из пострадавших, который был ранен в ногу.

25 декабря в результате перестрелки в ночном клубе города Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк, один человек погиб, еще несколько получили ранения. Пострадавшие были обнаружены в вестибюле клуба и на улице. По информации полиции, в результате погони был задержан житель Бронкса.

17 декабря раздраженный медленным движением соседней машины водитель в столице американского штата Арканзас, городе Литл-Рок, открыл по ней стрельбу, в результате инцидента скончался трехлетний ребенок. В автомобиле находилась бабушка с внуком, направлявшиеся за покупками. У знака остановки машина замедлила движение, что вызвало негодование водителя ехавшего сзади автомобиля.

30 ноября вечером в городе Балтимор неизвестный открыл стрельбу по людям, стоявшим напротив магазина. В результате четыре человека получили ранения, двое скончались, По данным полиции, подозреваемый скрылся с места происшествия.

28 ноября вечером один человек погиб в результате стрельбы в автобусе в городе Рентон в американском штате Вашингтон. Подозреваемый был задержан.

В ночь на 27 ноября в городе Новый Орлеан на улице Бурбон прогремело несколько выстрелов из огнестрельного оружия, пострадали десять человек, один из них скончался от ран в больнице.

26 ноября стрельба произошла в торговом центре американского штата Флорида, один человек погиб, еще один получил ранения.

Ночью 25 ноября неизвестный устроил стрельбу на автомобильной стоянке возле торгового центра в штате Нью-Джерси в округе Атлантик, один человек погиб, еще один получил ранения.

24 ноября два человека погибли и еще четверо пострадали в результате стрельбы в одном из парков в американском штате Кентукки, где собрались родители с детьми, чтобы посмотреть праздничную серию игр в американский футбол в честь Дня благодарения.

15 ноября произошла стрельба в аэропорту имени Уилла Роджерса американского штата Оклахома. В результате происшествия погиб один человек — сотрудник авиакомпании Southwest Airlines. Стрельбу устроил экс-сотрудник авиакомпании Southwest Airlines, убивший своего бывшего начальника из чувства мести.

14 ноября три человека погибли, двое пострадали в результате стрельбы у продуктового магазина в Джексонвилле, штат Флорида. Среди погибших грудной ребенок.

1 ноября неизвестные устроили стрельбу рядом с одним из парков американского города Мемфис, штат Теннесси, в результате погибла 16-летняя девушка, еще пять человек получили ранения.

15 октября в результате перестрелки, произошедшей в одном из ресторанов Лос-Анджелеса (штат Калифорния) три человека погибли, 12 пострадали. В ресторане в тот момент, когда начался спор, находились порядка 50 человек. После этого три человека покинули заведение, но вернулись туда уже с оружием и открыли огонь, на который ответила другая группа людей. Перестрелка продолжилась неподалеку от ресторана.

В ночь на 9 октября у одного из торговых центров в американском штате Мичиган (район города Гранд-Рапидс) при стрельбе пострадали восемь человек. Один погиб.

В ночь на 25 сентября неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия на одной из улиц рядом с кампусом Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне штата Иллинойс. Четверо пострадавших с пулевыми ранениями были доставлены в больницу, позже один из них скончался. Пятый пострадавший столкнулся с транспортным средством, убегая от стрельбы, и получил легкие травмы.

В ночь на 24 сентября вооруженный мужчина устроил стрельбу в торговом центре Cascade Mall в городе Берлингтон в штате Вашингтон. Жертвами стрельбы стали четыре женщины и один мужчина. Вскоре стрелок был задержан, им оказался мигрант из Турции Аркан Четин.

23 сентября на заводе Thomas and Betts в городе Атенс в штате Теннесси один из работников открыл стрельбу, а затем покончил с собой. В результате инцидента на предприятии по производству металлоконструкций погибли три человека.

13 сентября в городе Форт-Уэйн американского штата Индиана в одном из баров при стрельбе погибли три человека и двое получили ранения.

10 августа на парковке для сотрудников международного аэропорта Майами в американском штате Флорида произошла стрельба. В результате погибли два человека.

25 июля неизвестный открыл стрельбу по посетителям в клубе Club Blu, расположенном в городе Форт Майерс во Флориде. По данным СМИ, в клубе проводилась вечеринка для подростков. В результате инцидента два человека погибли, 17 получили ранения.

24 июля неизвестный устроил стрельбу в баре Doubles американского города Гамильтон, штат Огайо, один человек погиб, еще несколько получили ранения.

24 июля стрельба произошла в апарт-отеле Arbors of Bastrop Apartments в округе Бастроп американского штата Техас. В результате стрельбы погибли четыре человека. Зачинщик стрельбы покончил с собой.

17 июля инцидент со стрельбой произошел в медицинском центре американского города Тайтусвилл, штат Флорида. В результате стрельбы два человека погибли. Жертвами стали пожилая женщина — пациентка и женщина, работавшая в больнице. Злоумышленник был задержан.

12 июля в здании суда города Сейнт-Джозеф в штате Мичиган 44-летний Ларри Дарнелл Гордон, обвиняемый в нескольких преступлениях, открыл стрельбу, чтобы совершить побег. Заключенный сумел украсть оружие у офицера. В коридоре, ведущем к залу суда, он выстрелил в судебного пристава и заместителя шерифа, затем еще в одного пристава, а также ранил посетителя здания суда. Гордон также пытался взять заложников перед тем, как был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. Погибли два человека.

В ночь на 12 июня в ночном клубе в Орландо, штат Флорида неизвестный открыл огонь по посетителям заведения, после чего захватил заложников. По словам очевидцев, в клубе на момент нападения находились порядка 100 посетителей. В ходе стрельбы 49 человек погибли и 53 были ранены. Нападавший, гражданин США Омар Матин, был уничтожен полицией при штурме после трехчасового противостояния. В ходе теракта он позвонил на номер экстренной службы 911 и заявил, что действует от имени террористической группировки "Исламское государство"*, которая запрещена в США, как и в России.

8 июня в результате стрельбы около университета в округе Дорчестер в американском штате Мэриленд пострадала пожилая женщина и трое молодых людей в возрасте около 20 лет, один из которых скончался.

1 июня в студенческом городке университета UCLA в Калифорнии студент вуза Майнак Саркар открыл стрельбу. До этого он составил "список кандидатов на убийство". Жертвами убийцы стали женщина и один из доцентов университета, 39-летний Уильям Клюг (William Klug), которого Саркар обвинил в краже программы и ее передаче другому человеку. После этого студент покончил с собой.

26 мая в концертном зале Irving Plaza в Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу на концерте рэпера T.I. Один человек погиб.

6 мая в городе Бетесда в округе Монтгомери на парковке у торгового центра Westfield Mall мужчина открыл стрельбу. Жертвами нападения стали двое мужчин и женщина, они были госпитализированы в критическом состоянии. Позднее один из раненых скончался. Позже еще одна женщина была убита неподалеку в результате стрельбы у торгового центра Аспен-Хилл. Подозреваемый был задержан.

6 мая один человек погиб, еще один пострадал в ходе перестрелки в средней школе штата Мэриленд на северо-востоке США. Ряд местных СМИ сообщили, что учащиеся школы в ходе инцидента не пострадали.

4 мая сотрудник транспортной компании, уволенный в этот день, открыл стрельбу из ружья на принадлежащей фирме территории в штате Техас. Инцидент произошел в городе Кейти. В результате стрельбы погиб один человек, еще один получил ранение. Открывший стрельбу затем покончил с собой.

31 марта неизвестный открыл стрельбу на автобусной станции в городе Ричмонд в американском штате Виргиния. В результате инцидента один полицейский скончался, три человека были ранены.

27 марта неизвестный открыл огонь в ресторанном дворике торгового центра в городе Колумбус (штат Джорджия). Один человек погиб.

28 февраля в церкви в американском Огайо произошла стрельба, в результате которой был застрелен протестантский священник. В церкви на тот момент находилось примерно 20 человек. Полиция задержала нападавшего. Им оказался брат пастора Уильяма Скулера Дэниел, в прошлом неоднократно судимый за нападения с использованием огнестрельного оружия и нанесение телесных повреждений разной тяжести.

12 февраля в результате стрельбы в школе в городе Глендейл, штат Аризона, погибли две девушки.

11 февраля в городе Абингдон в американском штате Мэриленд произошла стрельба в ресторане Panera. Ранив представителя офиса шерифа, который прибыл в ресторан после звонка о беспорядках, устраиваемых неизвестным мужчиной, нападавший сбежал. Позже он был убит в ходе перестрелки возле торгового центра, где находится ресторан. Во время перестрелки был ранен еще один сотрудник офиса шерифа. В результате полученных ранений оба сотрудника правоохранительных органов скончались.

7 февраля в одном из ночных клубов города Орландо в американском штате Флорида произошла стрельба. Жертвами стрельбы стали два человека, еще девять получили ранения.

6 февраля в клубе Club Rayne в городе Тампа, штат Флорида, произошла стрельба. В результате инцидента один человек скончался, еще семь были ранены.

21 января неизвестный открыл стрельбу близ университета в Лос-Анджелесе. Один человек получил ранение и был госпитализирован, позднее он скончался.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников