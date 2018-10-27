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Международный процесс урегулирования сирийского конфликта

(обновлено: 02:01 27.10.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавровов время совместной пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии в Астане. 16 марта 2018Министр иностранных дел РФ Сергей Лавровов время совместной пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-гарантов перемирия в Сирии в Астане. 16 марта 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство"* (ИГ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны (Казахстан) и Женевы (Швейцария). Также 30 января 2018 года в Сочи состоялся конгресс сирийского нацдиалога, проходят трехсторонние встречи глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию (Россия, Иран, Турция) и заседания "малой группы" по Сирии, действующей по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

Переговоры между правительством Сирии и представителями сирийской оппозиции в Женеве проводятся под эгидой ООН в соответствии с резолюцией Совета Безопасности, принятой 18 декабря 2015 года. Резолюция предусматривает вступление в переговоры представителей сирийской оппозиции и правительства САР, которые приведут к формированию правительства, принятию конституции и проведению всеобщих выборов. В качестве основы для политического перехода в Сирии СБ ООН одобрил Женевское коммюнике "Группы действий" по Сирии от 30 июня 2012 года и "венские заявления" (совместное заявление от 30 октября 2015 года по итогам многосторонних переговоров по Сирии, проведенных в Вене, и заявление Международной группы поддержки Сирии от 14 ноября 2015 года). Переговорный процесс начался 29 января 2016 года. Переговоры непрямые, проходят в форме контактов спецпредставителя генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с той или иной группой оппозиции. В Женеве состоялось восемь встреч, однако никакого прогресса они не принесли. Последние женевские консультации закончились в середине декабря 2017 года взаимными обвинениями сторон, а начать прямые переговоры между делегациями так и не удалось. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал восьмой раунд "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия. Основные дискуссии на переговорах ведутся вокруг неофициального документа из 12 пунктов о будущем Сирии, предложенного Стаффаном де Мистурой. Параллельно проходят дискуссии по четырем корзинам (конституция, выборы, управление и терроризм). 25-26 января 2018 года в отделении ООН в Вене состоялась специальная встреча по Сирии, посвященная проблематике конституции.

Параллельно проходят переговоры по урегулированию ситуации в Сирии в Астане, инициированные Россией, Ираном и Турцией. Здесь обсуждаются военные аспекты урегулирования. Состоялось десять раундов переговоров, девять из них прошли в столице Казахстана, десятый раунд прошел 30-31 июля 2018 года в Сочи.

Главным итогом переговоров в астанинском формате стало подписание меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, согласование положений о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достижение ряда других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании.

В МИД РФ неоднократно подчеркивали, что астанинский формат призван не подменять, а дополнить переговорный процесс по сирийскому урегулированию, который проходит в Женеве под эгидой ООН, а спецпосланник ООН по Сирии Стаффан да Мистура отмечал, что этот формат востребован и эффективен.

30 января 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, ставший первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и займется внесением поправок в уже существующую Конституцию Сирии. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны — это, в частности, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Также участники мероприятия выразили общее желание как можно скорее положить конец продолжающемуся конфликту в Сирии и призвали ООН и мировое сообщество внести вклад в восстановление государства.

В середине июня 2018 года в Женеве прошли консультации между представителями России, Ирана и Турции как стран-гарантов и спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой по формированию конституционной комиссии Сирии. Вторая встреча в таком формате прошла в сентябре.

Процесс урегулирования кризиса в Сирии также обсуждается в рамках трехсторонних саммитов стран-гарантов астанинского процесса — России, Турции и Ирана. Главы государств в подобном формате встречались трижды, в последний раз — 7 сентября 2018 года. Основной темой обсуждения лидеров стала ситуация в Идлибе. На саммите президенты приняли Тегеранскую декларацию, однако разошлись по вопросу об объявлении перемирия в Идлибе, в итоге просто призвав боевиков к перемирию и подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране. Позднее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона действует так называемая "малая группа" по Сирии, куда входят Франция, США, Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия и Египет. Группа настаивает на скорейшем начале работы конституционного комитета в Женеве, формируемого спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой. В заявлении от 27 сентября они предложили де Мистуре не позднее 31 октября ответить, что для этого сделано. В Москве раскритиковали такое давление на спецпосланника, отметив, что ставить какие-либо искусственные сроки было бы большой ошибкой.

В МИД РФ заявили, что страны-гаранты астанинского процесса по Сирии находятся в контакте с "малой группой" по Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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