Биография Тамары Семиной

Советская и российская актриса театра и кино Тамара Петровна Семина родилась 25 октября 1938 года в городе Льгове Курской области.

В 1961 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), мастерскую Ольги Пыжовой.

С 1961 года работала в Театре-студии киноактера (ныне Государственный театр киноактера). Играла в спектаклях "Гроза" Александра Островского, "Русские люди" Константина Симонова и др.

Дебютом в кино стала роль Наташи в фильме Марлена Хуциева "Два Федора" (1958).

Значительными работами актрисы являются роли в фильмах Михаила Швейцера "Воскресение" (1960-1961) и "Время, вперед!" (1965).

Актриса снялась в известных кинокартинах "Коллеги" (1962) режиссера Алексея Сахарова, "Порожний рейс" (1962) Владимира Венгерова и "День счастья" (1963) Иосифа Хейфица.

В 1968 году принимала участие в съемках фильма "Золотой теленок". Успех актрисе принесла роль в сериале Владимира Краснопольского и Валерия Ускова "Вечный зов" (1973-1983).

Тамара Семина исполнила главные роли в фильмах "Расскажи мне о себе" (1971), "А у нас была тишина" (1977), "Доброта" (1977), "Холостяки" (1980), "Формула света" (1982), "Найди на счастье подкову" (1983), "Еще люблю, еще надеюсь" (1984), "Заряженные смертью" (1991), "Парный танец в одиночку" (2001), "Две судьбы" (2002), "Химик" (2010) и др.

В последние годы актриса много снимается в сериалах, среди которых "Заколдованный участок" (2006), "Райские яблочки" (2009),"Охотники за бриллиантами" (2011), "Гюльчатай" (2011), "Бедные родственники" (2012), "Первая любовь" (2013), "Людмила Гурченко" (2015), "Непридуманная жизнь" (2015), "Королева Марго"(2017) и др.

В 1980-е годы работала на дубляже иностранных фильмов. Актриса озвучила более 50 российских и иностранных кинокартин.

В 2014 году была одной из ведущих ток-шоу "Дело ваше" на Первом канале.

Принимала участие в съемках документальных фильмов, среди которых: "Чтобы помнили" (1996-2001), "Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль" (2008), "Тайны советского кино" (2010-2015), "Тамара Семина. Всегда наоборот" (2013), "Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия" (2017) и др.

Тамара Семина — народная артистка РСФСР (1978), награждена орденом Трудового Красного Знамени (1900) и орденом Почета (2005).

Лауреат премии ФИПРЕССИ на XV международном кинофестивале в Локарно (1962) и лауреат Приза за лучшее исполнение женской роли на фестивале телефильмов в Алма-Ате за фильм "Вечный зов" (1983). В 1961 году она была признана лучшей актрисой по опросу журнала "Советский экран".

Мужем Тамары Семиной был актер Владимир Прокофьев (1937-2005), по паспорту она носит его фамилию.

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