Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2016-2018 годах

На месте схода с рельсов скоростного поезда Puyuma Express на севере Тайваня. 21 октября 2018

На месте схода с рельсов скоростного поезда Puyuma Express на севере Тайваня. 21 октября 2018

2018

21 октября в уезде Илань на севере острова Тайвань, возле станции "Синьма" сошел с рельсов скоростной поезд Puyuma Express. Погибли 17 человек, еще 101 пострадали.

19 октября на севере Индии недалеко от города Амритсар поезд врезался в толпу людей. Местные жители жгли чучела возле железнодорожных путей в честь одного из самых популярных индуистских праздников — Дашахры — который отмечается каждую осень. Жертвами аварии стали 61 человек, свыше 70 получили ранения.

4 сентября в ЮАР, к югу от города Йоханнесбург столкнулись два поезда. В результате инцидента около 100 человек получили ранения легкой и средней степеней тяжести.

8 июля в провинции Текирдагна северо-западе Турции из-за провала грунта под железнодорожными путями пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. В результате катастрофы погибли 24 человека, еще 124 пострадали.

4 мая два пассажирских поезда столкнулись в пригороде столицы Туниса — оба оказались на одной ветке железнодорожных путей. Погиб машинист одного из составов, 60 человек получили ранения.

26 апреля в индийском городе Кушинагар (штат Уттар-Прадеш) водитель школьного автобуса попытался пересечь неконтролируемый железнодорожный переезд и столкнулся с поездом. Жертвами аварии стали 13 детей, еще семь получили ранения и были доставлены в больницы.

28 февраля в Египте на станции Абу-эль-Хави в провинции Бохейра произошло столкновение двух поездов. Два вагона отделились от пассажирского поезда и упали перед встречным товарным поездом. Погибли 19 человек, 38 пострадали.

4 февраля в США пассажирский поезд, следовавший по маршруту Нью-Йорк — Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом около города Пайн Ридж. В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. От столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов. В результате аварии погибли два человека, 116 были госпитализированы.

9 января в ЮАР в городе Джермистон, недалеко от Йоханнесбурга пассажирский поезд, прибывавший на станцию, столкнулся с находившимся у платформы пассажирским составом. В результате аварии пострадали 226 человек.

4 января на участке между населенными пунктами Хенненман и Крустад в ЮАР произошло столкновение поезда, следующего из Порт-Элизабет в Йоханнесбург, с грузовиком. Несколько вагонов состава сошли с рельсов и загорелись. В результате аварии погибли 19 человек, пострадали свыше 200 человек.

2017

18 декабря на железнодорожном путепроводе возле американского города Дюпонт в 80 километрах к югу от Сиэтла (штат Вашингтон) сошел с рельсов скоростной поезд. Последний вагон состава упал на шоссе. В результате аварии погибли шесть человек, еще 77 были госпитализированы.

6 октября во Владимирской области столкнулись поезд и автобус. Автобус проехал на красный свет и заглох на переезде в районе станции Покров. Машинист поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось. Погибли 17 человек, в том числе ребенок.

19 августа в индийском штате Уттар-Прадеш с рельсов сошли шесть вагонов поезда, следующего из Пури в Хардвар. Погибли 23 человека, более 1250 получили ранения. Причиной катастрофы стала халатность сотрудников железнодорожного управления, которые вовремя не оповестили машиниста поезда о проведении ремонтных работ.

11 августа в пригороде египетского города Александрия 20 человек погибли и 50 получили ранения при столкновении двух поездов.

В ночь на 22 января в Индии на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш с рельсов сошли восемь из 22 вагонов скорого поезда и локомотив. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар — столицу штата Орисса. Погиб 41 человек, еще 68 человек получили ранения.

4 января пассажирский поезд сошел с рельсов в нью-йоркском Бруклине. В результате аварии пострадали 103 человека.

2016

10 декабря поезд, перевозивший цистерны со сжиженным газом, сошел с рельсов в районе железнодорожной станции села Хитрино Шуменской области Болгарии. В результате аварии некоторые из цистерн взорвались. Взрывом были разрушены не менее 50 жилых домов и других зданий. Жертвами взрыва стали семь человек, еще 29 пострадали.

25 ноября пассажирские поезда столкнулись в иранской провинции Семнан. Инцидент произошел на железнодорожной станции в городе Имамшехр. В результате столкновения четыре вагона сошли с путей, еще два загорелись. В результате аварии погибли 44 человека, 103 получили ранения.

В ночь на 20 ноября в индийском штате Уттар-Прадеш сошел с рельсов скорый поезд Индор-Патна. Инцидент произошел неподалеку от города Пукраян. Погибли 149 человек.

4 ноября два поезда столкнулись в Камеруне. Инцидент произошел в 120 километрах от столицы страны, города Яунде. Жертвами происшествия стали 75 человек, около 600 получили ранения.

3 ноября два пассажирских поезда столкнулись в Пакистане. Авария произошла в районе железнодорожной станции вблизи города Карачи на юге страны. Скорый поезд Zakaria Express (маршрут Карачи-Мултан) врезался в стоявший на станции скорый поезд Fareed Express (маршрут Карачи-Лахор). Погиб 21 человек, пострадали 65 человек.

24 октября два пассажирских поезда столкнулись на северо-востоке ЮАР. В результате аварии один человек погиб и более 200 получили ранения. Столкновение произошло на перегоне в провинции Гаутенг на северо-востоке страны.

21 октября пассажирский поезд сошел с рельсов в Камеруне в 120 километрах от столицы страны, города Яунде. В результате аварии погибли 80 человек, более 600 пострадали.

29 сентября в США поезд, следовавший из Спринг Веллей (штат Нью-Йорк), врезался в платформу на вокзале в Хобокене в Нью-Джерси. В результате столкновения один человек погиб и более 100 получили ранения.

15 сентября два поезда столкнулись в районе пакистанского города Мултан, четыре человека погибли, 100 человек получили ранения. Инцидент произошел со скорым поездом, следовавшим из Пешавара в Карачи, и составом, который, согласно расписанию, не должен был находиться на железнодорожных путях.

9 сентября потерпел крушение пассажирский поезд в испанском автономном сообществе Галисия. Авария произошла рядом со станцией в муниципалитете Порриньо, недалеко от границы с Португалией. Погибли четыре человека, 47 человек были доставлены в больницы с различными ранениями и травмами.

12 июля два пассажирских поезда на большой скорости столкнулись на однопутной железной дороге в южно-итальянской области Апулия близ города Андрия (провинция Барлетта-Андрия-Трани). В результате столкновения три вагона были полностью разрушены. Жертвами катастрофы стали 27 человек, около 50 пострадали.

8 апреля в результате столкновения двух поездов у столицы Коста-Рики Сан-Хосе пострадали 245 человек. Авария произошла в городском районе Павас.

15 февраля грузовик столкнулся с поездом в провинции Синд в Пакистане. Водитель грузовика, в котором находились около 20 человек, попытался пересечь железнодорожные пути на переезде. Поезд Фарид Экспресс наехал на грузовик и протащил его около 1,5 километра. Погибли 12 человек, восемь из которых были родственниками. Персонал поезда не пострадал.

9 февраля произошла железнодорожная катастрофа в районе города Бад Айблинг в регионе Верхняя Бавария (Германия), недалеко от границы с Австрией. Два пригородных поезда столкнулись "лоб в лоб" на ветке между городами Розенхайм и Хольцкирхен. В поездах около 150 человек. В результате столкновения погибли 11 человек, 24 получили тяжелые ранения, еще 61 человек были ранены легко.

Столкновение произошло из-за ошибки диспетчера, который направил оба поезда по одной колее в одно и то же время.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости