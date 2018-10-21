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День работников дорожного хозяйства в России

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© РИА Новости / Андрей РудаковПерейти в фотобанкДорожные рабочиеДорожные рабочие
© РИА Новости / Андрей Рудаков
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Профессиональный праздник "День работников дорожного хозяйства" отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года.  До этого с 1996 года работники дорожного хозяйства справляли свой праздник в последнее воскресенье октября вместе с работниками автомобильного транспорта. В 2018 году День работников дорожного хозяйства выпадает на 21 октября.

Дороги ‑ один из наиболее важных элементов инфраструктуры государства. От степени развития дорожной сети напрямую зависит экономическое процветание и обороноспособность страны. Ввиду сурового климата, наличия большого количества различного рода препятствий — лесов, заболоченных местностей — строительство дорог в России всегда было сопряжено со значительными трудностями.

В древнерусском государстве, сформировавшемся к концу IX века, роль дорог выполняли реки: все русские города и большая часть сел располагались на их берегах. Поэтому одними из первых дорожных сооружений были мосты.

В связи с развитием государства постепенно стали появляться и сухопутные пути сообщения. Начало систематическому строительству дорог было положено в начале XVIII века при Петре I сооружением "першпективной дороги" Санкт-Петербург — Москва. Она была грунтовой, местами укреплялась бревенчатым настилом. Эта трасса предназначалась главным образом для почтового сообщения и в межсезонье приходила в полную негодность. Развитие торговли требовало более полноценной дорожной инфраструктуры. В 1817-1834 годах трасса Санкт-Петербург — Москва была вымощена щебенкой и булыжниками, а в 1930-х годах на ней было устроено асфальтобетонное покрытие.

В XX веке индустриализация дала мощный импульс развитию дорожной сети государства. В эти годы формировалась транспортная инфраструктура не только Центральной России, но и самых отдаленных уголков страны — азиатской части, Дальнего Востока. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) многие трассы работали как рокады, доставляя на фронты технику и боеприпасы, обеспечивая снабжение тыла и обороноспособность СССР.

После войны в кратчайшие сроки были восстановлены разрушенные дороги и стали строиться новые. Пик дорожного строительства в СССР пришелся на 1960-1970 годы. Ставилась задача соединить крупные города страны. А дальше транспорт должен был вливаться в их улично-дорожную сеть.

В 1959-1965 годах были построены трассы Кашира — Воронеж, Воронеж — Саратов, Воронеж — Шахты, Саратов — Балашов, Владимир — Иваново, Свердловск (ныне Екатеринбург) — Челябинск и другие. В 1962 году была введена в эксплуатацию Московская кольцевая автодорога (МКАД) протяженностью 109 километров. В целом в 1959-1965 годах протяженность дорог с твердым покрытием увеличилась в Советском Союзе на 81,2 тысячи километров.

С 1983 года в стране строилось более 10 тысяч километров автодорог в год. Период с 1970 по 1985 год стал самым плодотворным в работе дорожников. Надежную автомобильную связь с Москвой получили такие города, как Мурманск, Архангельск, Элиста, Иркутск, Красноярск и Барнаул. Были построены дороги высокой технической категории Москва — Тула, Москва — Рига, Москва — Ярославль и другие. Более 90% районных центров были соединены с областными и краевыми центрами и столицами автономных республик. Более 95% населения России получило стабильную дорожную сеть. Всего за 15 лет было построено и реконструировано более 150 тысяч километров дорог с твердым покрытием.

В результате к 1990 году сеть дорог общего пользования в РСФСР составила 455,4 тысячи километров, в том числе 41 тысяча километров дорог общегосударственного и 57,6 тысячи километров республиканского значения.

Трудности перехода к рыночной экономике в 1990-е годы коснулись и дорожной отрасли. Несмотря на это в 1997-1999 годах в стране наметились положительные тенденции, как в развитии дорожной сети, так и в эффективности функционирования дорожного хозяйства.

С каждым годом федеральная дорожная сеть прирастает сотнями новых километров трасс.

Совершенствование дорожной сети, ее модернизация являются одним из стратегических приоритетов государства. За последнее время автопарк дорожного хозяйства пополнился передовой специализированной техникой и механизмами, благодаря чему значительно сократились сроки ремонта существующих и строительство новых трасс. Активно ведется разработка надежных логистических схем, развязок и сооружений, удобных как для пешеходов, так и для транспортных потоков. Вводятся в строй современные скоростные автомагистрали, отвечающие повышенным требованиям безопасности и с увеличенным периодом эксплуатации, реализуются проекты международных транспортных коридоров.

Последнее десятилетие дорожного хозяйства России ознаменовано успешной реализацией мегапроектов. Появилась новая современная автомобильная инфраструктура города Сочи, построены сотни новых километров дорог в Сибири и на Дальнем Востоке, развиваются Московский и Санкт-Петербургский транспортные узлы, совершенствуются трассы Северного Кавказа и Урала. Реализованные в последние годы проекты по праву стали визитными карточками своих регионов. В их числе мост на остров Русский во Владивостоке, Западный скоростной диаметр Санкт-Петербурга, Бугринский мост в Новосибирске, Рокский тоннель в Северной Осетии, "Дублер Курортного проспекта" в Сочи, Крымский мост через Керченский пролив, соединивший полуостров Крым с Краснодарским краем, и др.

За 2017 год построено и реконструировано 347,4 километра автомобильных дорог федерального значения. По итогам 2017 года протяженность федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составила более 77% их общей протяженности, то есть увеличилась в два раза за последние пять лет.

Опыт федеральных дорожников сейчас активно тиражируется в регионах. Для этого стартовал национальный проект "Безопасные и качественные дороги", охвативший 38 крупнейших городских агломераций страны. Таким образом, вместе с основными транспортными артериями страны — транзитными магистралями, преображение ждет главные проспекты и улицы городов.

Надежная опорная сеть дорог, обеспечивающая территориальную целостность России, ее неуклонное социально-экономическое развитие, рост деловой активности в регионах создана и продолжает развиваться благодаря труду работников дорожного хозяйства страны.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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