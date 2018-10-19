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ЧП на заводах и складах пиротехники в России в 2008-2018 годах

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© Фото : МЧС РоссииВзрыв на территории завода АвангардВзрыв на территории завода Авангард
© Фото : МЧС России

2018

19 октября на заводе пиротехники "Авангард" в Гатчине под Санкт-Петербургом произошел взрыв. В здании находились пять человек, два человек погибли. Еще двоих пострадавших извлекли из под завалов. Взрыв был технологическим, здание частично разрушено.

2017

22 ноября произошел пожар на территории Казанского порохового завода, выпускающим порох и заряды практически ко всем видам вооружения, а также пиротехнические изделия, фейерверки, нитроцеллюлозу, клеи, лакокрасочные материалы. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горела крыша одного из отдельно стоящих зданий. Пожар был ликвидирован. Его последствия не отразились на производственном процессе предприятия, поскольку возгорание произошло в нерабочем помещении.

2016

9 ноября на складе компании "Домино" в Благовещенске Амурской области произошел пожар с детонацией пиротехники. Во время тушения пожара перевернулась спецтехника, пострадали трое сотрудников МЧС, всего в тушении были задействованы 134 человека и 38 единиц техники.

30 апреля в Ижевске загорелся склад с пиротехникой. Пожар в помещении склада пиротехники был локализован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших не было.

16 марта случился пожар на складе фейерверков в Уфе. Огонь распространился на площади семь тысяч квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлеклись 20 единиц техники и 68 человек. Пострадавших не было.

2015

23 апреля взорвался несанкционированный склад пиротехники, организованный в Орле местным бизнесменом у себя в гараже. В результате происшествия погибли два человека, 23 получили травмы, из них 12 человек были госпитализированы. Среди пострадавших были четверо детей.

2014

29 декабря стало известно, что в Челябинске сгорел склад в тысячу квадратных метров с китайской пиротехникой. Внезапный фейерверк пожарным пришлось тушить несколько часов. Были задействованы 10 единиц спецтехники и 45 человек. Ущерб оценили в два миллиона рублей. Погибших не было.

2013

2 июня в Новокузнецке произошел пожар на складе с пиротехникой. В результате пожара были повреждены бетонные конструкции склада. Два человека погибли, еще двое были госпитализированы.

29 апреля в Екатеринбурге при проведении такелажных работ на одном из складов отдельной мотострелковой бригады в произошло несанкционированное срабатывание вышибного заряда фейерверочного изделия, что вызвало задымление хранилища. В результате ЧП пострадал один сотрудник склада.

2012

19 декабря произошел пожар в магазине-складе пиротехники в Саратове. Возгорание произошло днем на первом этаже двухэтажного здания. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Четыре человека погибли, трое пострадали.

23 апреля в Чите произошли взрывы, и возник пожар на складах с пиротехникой. Из-за угрозы дальнейших взрывов были эвакуированы жители близлежащих домов. В результате ЧП один человек пострадал.

2010

В ночь на 7 августа 2010 года склады пиротехники загорелись в Ростове-на-Дону. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было.

23 июня на заводе в Сергиевом Посаде Московской области, где производится пиротехника, при проведении опытных испытаний пиротехнических смесей произошло возгорание. Пострадали два человека.

2009

23 сентября в Воронеже на складе пиротехники прогремел взрыв. Было полностью разрушено одноэтажное здание склада, площадь которого составляла 1,5 тысячи квадратных метров, от него осталась только воронка. Взрывной волной были выбиты стекла в трех жилых домах, расположенных недалеко от места ЧП. Был разрушен забор между складом и расположенной рядом воинской частью, взрывом разбросало железобетонные конструкции в радиусе 200 метров. Повреждения, в том числе серьезные, получили около десяти машин во дворах жилых домов и на территории воинской части.

В результате взрыва и последовавшего за ним пожара один человек погиб, более 50 пострадали.

26 февраля на Дмитровском шоссе в Подмосковье загорелась пристройка к магазину — металлический ангар, где складировалась пиротехника. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. Никто не пострадал.

2008

17 мая в Великом Новгороде сгорел склад пиротехники. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров, некоторые из стен здания обрушились. Один человек погиб, еще один пострадал.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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