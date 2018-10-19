Межгосударственные отношения России и Узбекистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. 23 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. 23 февраля 2018

Дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном установлены 20 марта 1992 года. Двусторонние отношения характеризуются регулярными встречами на высшем и высоком уровнях. Президенты двух стран неоднократно обменивались государственными, официальными и рабочими визитами.

Президенты Российской Федерации посещали Узбекистан с рабочими визитами в августе 2003 года, июне 2004 года, июне 2011 года; с официальными — в июне 2012 года и декабре 2014 года; с государственным — в январе 2009 года. Президент Узбекистана Ислам Каримов осуществил ряд официальных (ноябрь 2005 года, февраль 2008 года, апрель 2010 года, апрель 2013 года, апрель 2016 года) и рабочих (апрель 2004 года, июнь 2005 года, май 2006 года) визитов в РФ.

4-5 апреля 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Россию с государственным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международных и региональных тем. В ходе визита был подписан пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов.

В мае 2017 года лидеры России и Узбекистана провели краткую встречу на полях международного форума "Один пояс, один путь" в Пекине (Китай).

11 октября 2017 года президент России Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Сочи перед началом саммита СНГ.

26 декабря 2017 года Шавкат Мирзиеев принял участие в неформальной встрече глав стран — участниц СНГ, которая прошла в загородной резиденции президента России Ново-Огарево.

Очередная встреча лидеров России и Узбекистана прошла 9 июня 2018 года "на полях" саммита ШОС в Циндао (Китай).

14 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил с официальным визитом Республику Узбекистан в ноябре 2017 года. Он провел переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Осуществляются контакты по линии внешнеполитических ведомств.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно посещал Ташкент с рабочими и официальными визитами, последний раз — 26-27 марта 2018 года. В ходе пребывания в Ташкенте Сергей Лавров был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил Москву с рабочим визитом в феврале 2018 года.

Поддерживаются межпарламентские связи, а также по линии министерств и ведомств двух стран.

Договорно-правовую базу российско-узбекского сотрудничества составляют около 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.

Основополагающее значение имеют Договор об основах межгосударственных отношений, дружбе и сотрудничестве от 30 мая 1992 года, Договор о стратегическом партнерстве от 16 июня 2004 года и Договор о союзнических отношениях от 14 ноября 2005 года.

Основным документом, регулирующим торгово-экономические связи России и Узбекистана, является межгосударственное Соглашение о торговых отношениях от 13 ноября 1992 года.

Узбекистан входит в число ведущих экономических партнеров России на пространстве СНГ. Доля России в общем объеме внешней торговли Узбекистана по итогам 2017 года составила 18,1%, товарооборот России с Узбекистаном за этот же период вырос по сравнению с предыдущим годом почти на 34% — до 3,651 миллиардов долларов.

Экспорт России в Узбекистан в 2017 году составил 2,625 миллиарда долларов, импорт — 1,026 миллиарда долларов.

По данным узбекской стороны, товарооборот республики с Россией в 2017 году вырос на 20% по сравнению с 2016 годом и достиг 5 миллиардов долларов.

По итогам января-августа 2018 года объем взаимной торговли России и Узбекистана составил 2,76 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта — 2,1 миллиарда долларов и импорта — 705,4 миллиона долларов.

Российский экспорт представлен металлами и изделиями из них; древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями; машинами, оборудованием и транспортными средствами; минеральными продуктами; продукцией химической промышленности; продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем. В структуре импорта — текстиль и обувь; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; продукция химической промышленности; машины, оборудование и транспортные средства; металлы и изделия из них; драгоценные металлы и камни.

Россия является крупнейшим инвестиционным партнером Узбекистана. Объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, приближается к девяти миллиардам долларов. В стране работает свыше 960 предприятий с участием российского капитала и, по прогнозам экспертов Торгово-промышленной палаты Узбекистана, до конца 2018 года их число превысит тысячу. В свою очередь, на территории РФ создано более 560 предприятий с участием резидентов Узбекистана.

Основные инвестиции приходятся на топливно-энергетический комплекс. Российские компании (ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром" и др.) активно участвуют в геологоразведке и разработке углеводородов в Узбекистане.

Россия и Узбекистан договорились о строительстве АЭС в республике. Соответствующее соглашение было подписано в сентябре 2018 года.

Осуществляется сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Благодаря системе зеленого коридора, особому порядку фитосанитарного контроля для поставщиков созданы благоприятные условия.

Координирующая роль в развитии двусторонних экономических связей отводится Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан (МПК). Последнее, 19-е заседание МПК, состоялось в Москве 7 сентября 2018 года.

Развивается военное и военно-техническое сотрудничество России и Узбекистана.

В Ташкенте работает совместное российско-узбекское предприятие "УзРосАвиа", созданное на основании подписанных марте 2007 года межправительственных соглашений. СП предназначено для ремонта и сервисного обслуживания боевых вертолетов марки Ми.

В мае 2017 года вступил в силу Договор между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества, которым предусматривается осуществление взаимных поставок продукции военного назначения, выполнение работ по обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники, оказание военно-технической помощи, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Широкий и весьма интенсивный характер обрели межрегиональные обмены, существенно активизировался делегационный обмен между регионами двух стран.

Существенное место в комплексе российско-узбекских отношений занимают вопросы трудовой миграции. По оценкам экспертов, в настоящий момент на заработках за пределами Узбекистана, преимущественно в РФ, находятся около трех миллионов человек (почти треть работоспособного населения страны). По статистике МВД РФ, граждане Узбекистана составляют порядка 10% (около одного миллиона человек) от всех мигрантов в России, на них оформлена примерно половина (765,8 тысячи) всех выдаваемых трудовых патентов.

По данным ЦБ РФ, в 2017 году мигранты из Узбекистана заняли первое место по переводам из России, на родину они отправили 3,902 миллиарда долларов.

Одно из приоритетных направлений — взаимодействие в культурно-гуманитарной, научно-технической областях. Страны активно сотрудничают в сфере образования, информационного пространства, сохранения в Узбекистане позиций русского языкВ Ташкенте действуют филиалы Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина.

В Узбекистане функционирует Российский центр науки и культуры. Организуются научно-методические, культурно-просветительские и образовательные мероприятия по продвижению русского языка в Узбекистане.

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