Случаи крушений военных учебно-тренировочных самолетов в России

18 октября 2018 года учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае во время планового учебно-тренировочного полета. Инцидент произошел около 17.00 мск в районе населенного пункта Должанская. Самолет упал в воду.

5 октября 2018 года учебно-боевой МиГ-29УБ, принадлежащий Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова, разбился при выполнении учебно-тренировочного полета. Самолет упал в Подмосковье. Оба летчика катапультировались после того, как увели истребитель в безлюдное место. Разбившийся самолет являлся экспериментальной модификацией, еще не переданной в эксплуатацию.

12 апреля 2018 года в Воронежской области потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск. В ходе планового учебно-тренировочного полета у воздушного судна возникла техническая неисправность одного из агрегатов, препятствующая продолжению полета. Оба пилота — летчик-инструктор и курсант — катапультировались. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет.

16 сентября 2017 года учебно-боевой самолет Як-130 потерпел аварию вблизи аэродрома в Борисоглебске (Воронежская область). ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета. Экипажу удалось увести самолет от близлежащих построек и благополучно катапультироваться.

4 июня 2015 года учебно-тренировочный самолет МиГ-29, принадлежавший Государственному летно-испытательному центру имени В.П. Чкалова, разбился в районе полигона Ашулук (Астраханская область) при выполнении учебно-тренировочного полета. Оба пилота успешно катапультировались.

4 декабря 2014 года учебно-тренировочный истребитель МиГ-29 потерпел катастрофу в районе населенного пункта Чемодурово Воскресенского района Московской области. Самолет был полностью разрушен. Оба пилота получили травмы и были госпитализированы. Позже один из летчиков скончался в больнице от полученных травм.

27 июля 2014 года в 30 километрах северо-западнее Астрахани при выполнении планового учебно-тренировочного полета разбился истребитель ВВС РФ МиГ-29. Пилот, пытаясь спасти самолет, погиб. Разбившийся самолет принадлежал 185-му центру боевой подготовки и переучивания летного состава истребительной авиации (аэродром Волжский, Астраханская область).

15 апреля 2014 года при заходе на посадку разбился учебно-боевой самолет ЯК-130 в 25 километрах юго-восточнее Ахтубинска (Астраханская область) во время планового учебно-тренировочного полета. Два летчика катапультировались, один из них погиб. Разбившийся самолет принадлежал Борисоглебскому филиалу Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил.

6 августа 2010 года в Забайкальском крае примерно в 60 километрах северо-западнее аэродрома Степь при выполнении плановых полетов потерпел аварию учебно-боевой Су-25. Экипаж самолета катапультировался. Самолет упал на окраине села Ага-Хангил в 100 метрах от жилых домов. Осколки разбившегося штурмовика Су-25 повредили крыши нескольких сельских домов и подожгли стог сена, сам самолет после столкновения с землей взорвался и полностью разрушился. Никто из местных жителей не пострадал.

29 мая 2010 года в Липецке произошла катастрофа учебно-боевого самолета ЯК-130 ВВС РФ. Авария произошла при взлете во время выполнения самолетом Липецкого центра боевой подготовки и переучивания личного состава планового задания. Экипаж в составе двух пилотов катапультировался. На земле жертв и разрушений нет.

17 марта 2009 года в Краснодарском крае в районе аэродрома Кущевская при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу учебно-боевой самолет Л-39 Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Самолет упал в 30 километрах северо-восточнее аэродрома. На месте падения жертв и разрушений нет. Пилот — летчик-инструктор — погиб.

20 марта 2008 года в Тверской области во время плановых полетов на учебно-боевом истребителе Су-27 на высоте 11 километров отказала энергосистема самолета. Кроме того, при снижении на высоте 2 километров пропала радиосвязь истребителя с пунктом управления, а затем отказал и навигационный комплекс. Офицеры без приборов смогли вывести машину к аэродрому. При заходе на посадку у истребителя не выпустились шасси. Экипаж посадил истребитель на "брюхо" (без шасси). 9 июля 2008 года летчики Военно-воздушных сил РФ, спасшие аварийный истребитель Су-27, подполковники Роман Костенюк и Александр Сидоров, были награждены орденами Мужества.

1 февраля 2008 года в Краснодарском крае в ходе выполнения плановых полетов в Краснодарском высшем военном авиационном училище в районе аэродрома Армавир разбился учебно-тренировочный самолет Л-39 ВВС России. Летчик катапультировался.

28 января 2008 года учебно-тренировочным самолетом Л-39 разбился в Краснодарском военном авиационном училище на аэродроме Котельниково (Волгоградская область). Погиб пилот и ранен курсант.

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