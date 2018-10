Форум "Азия-Европа", АСЕМ (ASEM — Asia-Europe Meeting) — открытый неформальный межрегиональный диалоговый процесс, в рамках которого осуществляется взаимодействие стран-участниц в области политики, финансово-экономической и социально-культурной сферах.

Решение о создании АСЕМ возникло на взаимном признании необходимости укрепления сотрудничества между Европой и Азией.

В 1994 году ЕС подготовил доклад "Новая азиатская стратегия", в котором была выдвинута идея установления партнерских отношений между Европой и Азией. В ноябре 1994 года Сингапур и Франция предложили провести встречу лидеров двух регионов.

В марте 1996 года в Бангкоке (Таиланд) состоялся первый саммит АСЕМ, который ознаменовал начало форума "Азия-Европа".

В настоящее время в состав форума входят 53 участника-партнера — 30 от европейской группы и 21 от азиатской, а также Европейский союз и Секретариат АСЕАН.

Первоначальное партнерство АСЕМ в 1996 году состояло из 15 государств-членов ЕС (Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция) и 7 государств-членов АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Китая, Японии, Южной Кореи и Европейского союза.

В 2004 году во время пятого саммита АСЕМ в Ханое (Вьетнам) к форуму присоединились 10 новых государств-членов ЕС (Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония) и три новые страны АСЕАН (Камбоджа, Лаос и Мьянма).

В 2008 году на седьмом саммите АСЕМ в Пекине (Китай) приняли участие шесть новых членов: Болгария, Индия, Монголия, Пакистан, Румыния и Секретариат АСЕАН.

Подключение России к АСЕМ состоялось на восьмом саммите форума в октябре 2010 года в Брюсселе (Бельгия). Также на этом саммите к участию в форуме присоединились Австралия и Новая Зеландия.

В 2012 году в ходе девятого саммита во Вьентьяне (Лаос) к АСЕМ присоединились Бангладеш, Норвегия и Швейцария.

В 2014 году на десятом саммите АСЕМ в Милане (Италия) в состав его постоянных участников вошли Хорватия и Казахстан.

Встречи глав государств и правительств АСЕМ созываются раз в два года поочередно в азиатских и европейских государствах. Между саммитами проходят совещания министров иностранных дел. Рабочий орган АСЕМ — механизм заседаний старших должностных лиц, которые собираются на регулярной основе. Проводятся также конференции министров транспорта, образования, культуры, финансов, труда и занятости.

Деятельностью АСЕМ руководят координаторы, в составе которых по два представителя от европейской группы: Еврокомиссии (постоянный координатор) и текущего председателя Евросоюза, — и от азиатской группы: подгруппы стран-членов АСЕАН и подгруппы стран Северо-Восточной и Южной Азии. Все решения принимаются консенсусом. В отношении приема новых участников действует так называемое правило "двойного ключа", подразумевающее утверждение кандидатов как азиатской, так и европейской группами.

Работа по отраслевым направлениям осуществляется в форме конференций, семинаров, "круглых столов".

В рамках АСЕМ для реализации проектов в гуманитарной и культурной сферах в 1997 году в учрежден Фонд "Азия-Европа" (АСЕФ), который является единственным постоянно действующим органом этого объединения.

АСЕФ реализует более 25 проектов в год, в том числе около 100 мероприятий — конференций, семинаров, лекций и др.

Важной частью сотрудничества является парламентское партнерство (Asia-Europe Parliamentary Partnership — ASEP, или АСЕП). Встречи АСЕП проводятся в формате пленарных сессий и круглых столов по отдельным вопросам повестки дня.

Очередной 11-й саммит AСEM проходил 15-16 июля 2016 года в Улан-Баторе (Монголия) под девизом "20-летие АСЕМ: партнерство через взаимосвязанность во имя будущего" (20 Years of ASEM: Partnership for the Future through Connectivity).

На пленарном заседании саммита выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Участники форума приняли решение установить День АСЕМ (День взаимодействия Азии и Европы) и отмечать его ежегодно 1 марта (или в любой другой подходящий день первой недели марта) с тем, чтобы подчеркнуть важность форума "Азия-Европа" и привлечь внимание к его деятельности.

По итогам форума главы государств и правительств стран-участниц АСЕМ взяли на себя обязательства по обеспечению ориентированности сотрудничества на достижении конкретных результатов по противодействию терроризма и насильственному экстремизму, морской безопасности, борьбе с пиратством, киберпреступностью, торговле людьми и наркоторговле. Согласно итоговой декларации, участники АСЕМ обязались уделять внимание соблюдению прав человека, борьбе с коррупцией, вопросам миграции, изменения климата и сохранения окружающей среды, продовольственной, водной и энергетической безопасности, а также облегчению процедур торговли и инвестиций, расширению прав и возможностей женщин.

12-й саммит АСЕМ пройдет с 18 по 19 октября 2018 года в Брюсселе (Бельгия). Председательствовать на форуме будет глава Европейского совета Дональд Туск.

