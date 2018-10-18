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Биография Сергея Безрукова

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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкСергей Безруков во время совещания по вопросам выявления, поддержки и профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства. 17 ноября 2017Сергей Безруков во время совещания по вопросам выявления, поддержки и профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства. 17 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский актер театра и кино, народный артист России Сергей Витальевич Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве в семье актера и режиссера Виталия Безрукова.

В 1994 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). В том же году был принят в труппу Театра под руководством Олега Табакова.

Играл в спектаклях Олега Табакова — "Билокси-Блюз" (1993), "Матросская тишина" (1994), "Прощайте… и рукоплещите!" (1997), "На всякого мудреца довольно простоты"(1997); Владимира Машкова — "Страсти по Бумбарашу" (1993), "Звездный час по местному времени" (1996); Андрея Житинкина — "Псих" (1995-2005), "Старый квартал" (1997-2003), "Признания авантюриста Феликса Круля" (1998-2009); Адольфа Шапиро — "Последние" (1995-2003), "На дне" (2000). Также исполнил роли в спектаклях "Ревизор" Сергея Газарова (1994), "Затоваренная бочкотара" Евгения Каменьковича (1994),"Анекдоты" Валерия Фокина (1995), "Похождение, составленное по поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души" Миндаугаса Карбаускиса (2006), "Фигаро" Константина Богомолова (2009).

Также Сергей Безруков принимал участие в постановках других театров. В МХТ имени А.П. Чехова играл в постановках "Амадей" Марка Розовского (1993-2013) и "Священный огонь" Светланы Враговой (2002-2003).

В Театре Ермоловой играл в спектаклях "Жизнь моя, иль ты приснилась мне…" Фаины Веригиной (1995-2002) и "Александр Пушкин" Виталия Безрукова (2002).

Играл в антепризных постановках: "Койка" Андрея Соколов (театр "Монолог ХХI век", 2000-2002), "Искушение" Валерия Ахадова (Театральное агентство "Арт-Партнер ХХI", 2000-2005), "Сирано де Бержерак" Александра Синотова (Группа компаний "Арт-Питер", 2008) и др.

В 2010 году основал антрепризный театр — Театр Сергея Безрукова. В качестве режиссера поставил спектакли "Хулиган. Исповедь" (2008), "Пушкин" (2010), "Страсти по Емельяну" (2010-2012), в которых также сыграл главные роли ("Хулиган. Исповедь" и "Пушкин" идут сейчас на сцене Московского Губернского театра).

В марте 2013 года Сергей Безруков был назначен художественным руководителем Московского областного Дома искусств "Кузьминки". С января 2014 года — художественный руководитель Московского Губернского театра.

В 2015 году на сцене Губернского театра Безруков поставил спектакль "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери (2015), в котором сам исполнил роль рассказчика, в 2015 году — "Сон разума" по мотивам повести Николая Гоголя "Записки сумасшедшего", где сыграл главную роль Поприщина, он также участвует в собственной постановке "Высоцкий. Рождение легенды" (2017). В числе его режиссерских работ — "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана (2008, 2015), "Веселый солдат" по Виктору Астафьеву (2016), "Вишневый сад" Антона Чехова (2017), "Приключения Фандорина" по роману Бориса Акунина (2017).

На сцене Губернского театра Сергей Безруков также играет в моноспектакле "И жизнь, и театр, и кино" (2015) и в постановке Алексея Серова "Остров сокровищ" (2015).

В 1994 году дебютировал в кино, сыграв главную мужскую роль в фильме "Ноктюрн для барабана и мотоцикла". Большой успех в кино к Сергею Безрукову пришел в 2001 году, когда вышел фильм "Азазель". В картине актер сыграл роль статского советника Ивана Францевича Бриллинга по прозвищу Шеф.

Большую популярность ему принесла роль криминального авторитета Саши Белого в сериале "Бригада" (2002). В сериале Владимира Бортко "Мастер и Маргарита" (2005) Сергей Безруков не только исполнил роль Иешуа, но и озвучил Мастера вместо Александра Галибина.

Популярностью у зрителей пользуются фильмы с его участием "Пушкин. Последняя дуэль" (2006), "Ирония судьбы. Продолжение" (2007), "Адмиралъ" (2008), "Каникулы строгого режима" (2009), "Высоцкий. Спасибо, что живой" (2011) "Мамы" (2012), "Джентльмены, удачи!" (2012), сериалы "Участок" (2003), "Есенин" (2005), "Черные волки" (2011) и др. Среди последних киноработ актера — фильмы "После тебя" (2016), "Охота на дьявола" (2017), "Троцкий" (2017). Всего актер снялся в более чем 50 кинолентах.

Актер участвовал в озвучивании анимационных фильмов "Князь Владимир" (2006), "Про Федота-стрельца, удалого молодца" (2008), "Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение" (2016). Сергей Безруков также озвучивал сказки Леонида Филатова "Любовь к трем апельсинам" (2002) и "Сказ про Федота-стрельца", (2003), где он говорит за всех персонажей, кроме Маруси-голубицы (ее озвучила Ирина Безрукова).

В 2004 году был выпущен диск "Страсти по Емельяну" с песнопениями из спектакля "Ведьма".  В 2008 году был выпущен аудиоальбом "Хулиган", где актер читает и поет стихи Сергея Есенина, а в 2009 году — альбом русских народных сказок в исполнении Сергея и Ирины Безруковых, издание которого стало благотворительной акцией в пользу воспитанников детских домов.

С 1995 по 2000 год Сергей Безруков сотрудничал с телепрограммой "Куклы" на телеканале НТВ, в которой озвучивал 12 персонажей.

С 2013 года — соучредитель (совместно с Ириной Безруковой) Фонда поддержки социокультурных проектов Сергея Безрукова.

С 2016 года — генеральный продюсер "Кинокомпании Сергея Безрукова".

В июне 2018 года Безруков создал свою рок-группу под названием "Крестный папа". Одновременно с этим вышел дебютный сингл коллектива "Не про нас".

Сергей Безруков — народный артист Российской Федерации (2008).

Лауреат Государственной премии РФ в области театрального искусства за 1996 год.  Награжден орденом Дружбы (2018).

Обладатель множества кинонаград и театральных премий, в том числе премии "Золотой орел" (2005); Российской национальной актерской премии "Фигаро" им. Андрея Миронова (2012), Международной премии Станиславского (2016), Международной премии зрительский симпатий "Звезда театрала" (2016) и др.

Сергей Безруков женат вторым браком на режиссере Анне Матисон. В 2016 году у них родилась дочь. Первой женой Сергея Безрукова была актриса Ирина Безрукова.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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