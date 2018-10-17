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СК назвал взрыв в керченском колледже терактом
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Крупные теракты в России в 2008-2018 годах

Сюжет:
Взрыв в керченском техникуме (56)
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© Стоп-кадр видео очевидцаВзрыв в Керченском политехническом колледжеВзрыв в Керченском политехническом колледже
© Стоп-кадр видео очевидца

17 октября в колледже в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва десять человек погибли, еще около пятидесяти пострадали.

27 декабря 2017 года около 19 часов вечера в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения магазина. Его мощность составила двести граммов в тротиловом эквиваленте.  В результате теракта пострадали 18 человек.

3 апреля 2017 года днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадали свыше 60 человек.

В конце 2013 года в Волгограде произошел двойной теракт. 29 декабря в 12.43 на железнодорожном вокзале в Волгограде прогремел взрыв на первом этаже перед рамками металлодетекторов. Бомбу привел в действие террорист-смертник, когда его остановили для досмотра. Погибли 18 человек, десятки пострадали. Второй за сутки теракт в Волгограде был совершен 30 декабря в 08.27 в троллейбусе, следующем по маршруту №15. Переполненное транспортное средство двигалось в час пик из спального района в центр города. Взрыв произошел в тот момент, когда троллейбус отъезжал от остановки "Качинское училище", находящейся неподалеку от рынка в Дзержинском районе города. В результате взрыва погибли 16 человек. В результате двух терактов погибли 34 человека, 78 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

3 мая 2012 года возле поста полиции на выезде из Махачкалы был совершен двойной теракт. Вначале взорвалась машина со смертником. Спустя небольшой промежуток времени прогремел второй взрыв — бомба была заложена в автомобиле "Газель". В итоге погибли 13 человек, более 100 пострадали.

24 января 2011 года в международном терминале московского аэропорта "Домодедово" произошел взрыв. Взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих. Погибли 37 человек, более 120 были госпитализированы.

9 сентября 2010 года у входа на центральный рынок Владикавказа смертник на автомобиле "Волга" привел в действие бомбу мощностью 30-40 килограммов тротила. Жертвами теракта стали 19 человек, более 200 получили ранения.

26 мая 2010 года взрывное устройство сработало в центре Ставрополя. Теракт произошел возле здания, прилегающего к ставропольскому Дому культуры и спорта, за 15 минут до концерта чеченского ансамбля танца "Вайнах". Сработало безоболочное взрывное устройство, эквивалентное 400 граммам тротила и начиненное поражающими элементами. В результате погибли восемь человек, а 57, в том числе 14 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

29 марта 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии произошло два мощных взрыва. В 07.57 мск на станции метро "Лубянка" произошел взрыв во втором вагоне электропоезда, следовавшего по маршруту станция "Улица Подбельского" — станция "Юго-Западная". В 08.36 мск на станции метро "Парк культуры" произошел второй взрыв в третьем вагоне электропоезда, следовавшего по маршруту станция "Юго-Западная" — станция "Улица Подбельского". Непосредственно в результате двух взрывов погибли на месте 36 человек, из них 24 — на станции метро "Лубянка" и 12 — на станции метро "Парк культуры". В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека.  Пострадали около 160 человек.

Вечером 27 ноября 2009 года скорый поезд 166 "Невский экспресс" сообщением Москва-Санкт-Петербург потерпел крушение на Октябрьской железной дороге неподалеку от населенного пункта Ерзовка, примерно в километре от административной границы Новгородской и Тверской областей. По данным ФСБ РФ, причиной крушения стал взрыв самодельного устройства мощностью семь килограмм в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва, который произошел под локомотивом, с рельсов сошли три последних вагона поезда. В катастрофе погибли 28 человек, более 90 были ранены. Днем 28 ноября во время осмотра места ЧП следственной группой произошел еще один взрыв — бомба была приведена в действие с мобильного телефона в тот момент, когда рядом с ней находились следователи. Второе взрывное устройство сработало не в полную силу, пострадали несколько сотрудников Следственного комитета при прокуратуре РФ.

26 июля 2009 года террорист-смертник подорвал себя у входа в здание театрально-концертного зала в Грозном. Взрыв прогремел в 40 метрах от входа в концертный зал. В здании театрального комплекса, куда пытался проникнуть террорист, в это время находились 800 зрителей. В результате взрыва погибли шесть человек, в том числе четыре офицера милиции. На воскресном спектакле в театрально-концертном зале должен был присутствовать президент Чечни Рамзан Кадыров. Глава республики рассказал, что опоздал на спектакль, задержавшись на одном из объектов.

6 ноября 2008 года на одной из самых оживленных улиц Владикавказа (Северная Осетия), на остановке возле Центрального рынка террористкой-смертницей было взорвано маршрутное такси. В результате взрыва погибли 12 человек, включая исполнительницу теракта, около 40 получили ранения различной степени тяжести. Взрыв прогремел, когда маршрутка находилась на остановке, и в салон заходили пассажиры. На остановке в это время находились около 60 человек.

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