Керченский политехнический колледж — единственное в Керчи учебное заведение среднего профессионального образования технического профиля.

Керченский политехнический колледж, ранее называвшийся горно-металлургический техникум, был открыт в 1930 году с целью обеспечения специалистами единого горно-металлургического комплекса Камыш-Бурунского железорудного комбината и металлургического завода имени Войкова.

За годы существования техникум подготовил около 20 тысяч специалистов различных специальностей горно-металлургического профиля.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) техникум был эвакуирован на Урал. Вернувшись в 1945 году в Керчь, техникум стал готовить специалистов для металлургических областей Украины, а также для предприятий министерства черной металлургии СССР. В 1930-1952 годах Керченский металлургический техникум был единственным средним специальным учебным заведением города и являлся основной базой для получения технических специальностей.

С 1963 года наряду с горно-металлургическими специальностями в техникуме открылись отделения финансовых работников (экономисты и бухгалтеры), техников-автомобилистов, техников-строителей. В основном техникум сохранял горно-металлургический профиль, готовил специалистов для базовых предприятий Камыш-Бурунского железорудного комбината, металлургического завода имени Войкова и иных металлургических заводов, шахт Украины.

Подготовка специалистов осуществлялась двумя формами обучения: дневной и вечерней.

С 1990 года, отчасти изменив свой традиционный профиль, техникум стал называться политехническим.

С 1992 года в связи с перестройкой системы образования, прекращением горнодобывающего производства на Камыш-Бурунском ЖРК была ликвидирована вечерняя форма обучения, введена заочная форма обучения, закрыты некоторые специальности. Была начата подготовка специалистов по специальностям: "Обслуживание и ремонт оборудования металлургических предприятий", "Монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий", "Экономика предприятия".

В 2011 году Керченский политехнический техникум был реорганизован в Керченский политехнический колледж Национального университета пищевых технологий.

В апреле 2014 года на основании постановления Государственного Совета Республики Крым "О национализации учебных заведений, научных, научно-технических, научно-исследовательских учреждений, предприятий, расположенных на территории Республики Крым" Керченский политехнический колледж был национализирован в собственность Республики Крым.

В декабре 2014 года на основании распоряжения Совета Министров Республики Крым создано Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым (ГБПОУ РК) "Керченский политехнический колледж".

ГБПОУ РК "Керченский политехнический колледж" действует на основании лицензии от 29 сентября 2015 года на осуществление образовательной деятельности, выданной министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.

Керченский политехнический колледж осуществляет подготовку по специальностям: "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий" (квалификация: техник), "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования" (техник-механик), "Технология машиностроения" и "Аналитический контроль качества химических соединений" (техник), "Экономика и бухгалтерский учет" (бухгалтер), "Технология продукции общественного питания" (техник-технолог), "Земельно-имущественные отношения (специалист по земельно-имущественным отношениям), а также "Конструирование, моделирование и технология швейных изделий" (технолог-конструктор), "Операционная деятельность в логистике" (операционный логист), "Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" (товаровед-эксперт, "Право и организация социального обеспечения (юрист), парикмахер и "Программирование в компьютерных системах" (техник-программист).

Директор колледжа — Ольга Гребенникова.

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