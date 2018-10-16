Общество с ограниченной ответственностью "Развитие Общественной Системы Сервиса и Туризма" — ООО "РоссТур" — зарегистрировано 25 марта 2010 года в Екатеринбурге с уставным капиталом 100 тысяч рублей. Генеральный директор — Александр Недополз.

15 января 2014 года сведения об организации были внесены в Единый федеральный реестр туроператоров.

"РоссТур" позиционировал себя как крупную компанию на туристическом рынке, включающую более 700 офисов продаж в 220 городах России.

Клиентам предлагалось воспользоваться полным спектром туристических услуг: покупка туров, круизов, авиа- и железнодорожных билетов, корпоративное обслуживание.

В поездках для бизнеса "РоссТур" также предлагал экспресс- и VIP-обслуживание в аэропорту — услугу fast track (быстрое прохождение таможенного и пограничного контроля), встречу у трапа самолета, регистрацию через залы бизнес-класса; транспортное обслуживание (автомобили и автобусы представительского класса, спорткары, аренда частного самолета, вертолета, яхты).

Офисы агентства расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Самаре.

На сайте туроператора также сообщалось, что группа компаний "РоссТур" объединила возможности туроператора под брендом "РТ Плюс", сеть турагентств под брендом "РоссТур" и собственный сервис поиска дешевых авиабилетов — GOOD.travel.

В начале октября 2018 года стало известно, что четыре крупных туроператора — "Пегас Туристик", "Корал Тревел", "Интурист" и "Санмар" — уведомили своих турагентов о приостановке сотрудничества с компанией "РоссТур". Федеральное агентство по туризму Ростуризм проинформировало о том, что в Едином федеральном реестре содержатся сведения о трех туроператорах, использующих обозначение "РоссТур" — ООО "РоссТур", ООО "Туроператор РТ-Центр" и ООО "Туроператор Р-Тур". В Реестр туроператоров последние из них были внесены 16 апреля 2018 года и 5 марта 2018 соответственно.

Гражданская ответственность каждого из указанных туроператоров за неисполнение обязательств по договорам о реализации туристского продукта застрахована в АО "ЕРВ Туристическое Страхование" на 50 миллионов рублей.

Отмечалось, что туроператоры ООО "Туроператор РТ-Центр" и ООО "Туроператор Р-Тур" используют единый сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет www.rt.plus и единый адрес электронной почты.

4 октября 2018 года Федеральное агентство по туризму сообщило, что компании "РоссТур" необходимо в обязательном порядке произвести оплату денежных средств, полученных от туриста и (или) иного заказчика, туроператору, указанному в заключенном с туристом договоре о реализации туристского продукта.

5 октября 2018 года в Ростуризме прошла рабочая встреча, посвященная обсуждению вопросов, связанных с временным приостановлением компанией "РоссТур" сотрудничества с рядом туроператоров с участием генерального директора компании "РоссТур" Александра Недополза, представителей туроператоров "Анекс тур", "Корал тревел", "Санмар", "Интурист", "Пегас туристик", страховой компании ERV и Общественного совета при Ростуризме.

Александр Недополз сообщил о том, что компанией проводится активная работа по привлечению средств инвесторов для возобновления работы с туроператорами и погашения задолженности. Вместе с тем он затруднился ответить на вопросы о количестве туристов, которые могут пострадать в сложившейся ситуации, и об объеме задолженности перед ними.

Ростуризм дополнительно запросил у "РоссТур" сведения о количестве туристов, суммах задолженности перед туристами, а также информацию о предпринимаемых компанией мерах в интересах туристов.

15 октября 2018 года туроператор ООО "РоссТур" уведомил Федеральное агентство по туризму о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности указанного туроператора исполнить все обязательства по договорам о реализации туристского продукта.

16 октября 2018 года приказом Ростуризма сведения об ООО "РоссТур" были исключены из Единого федерального реестра туроператоров.

16 октября 2018 года "РоссТур" сообщил о прекращении туроператорской деятельности ООО "РоссТур" с 15 октября 2018 года.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников