Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации" — ключевая международная площадка для обсуждения глобальных технологических трендов, обмена опытом и презентации новейших решений.

Основной целью форума является развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций.

Проводится в соответствии с распоряжением правительства России от 2 апреля 2012 года при поддержке министерства экономического развития РФ, правительства Москвы, Группы "РОСНАНО", государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк), ОАО "РВК", Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково) и Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям).

Первый форум "Открытые инновации" прошел с 31 октября по 2 ноября 2012 года. В нем приняли участие около 10 тысяч человек. Всего в рамках форума состоялось более 150 мероприятий официальной, специальной и молодежной программ, в которых приняли участие около 300 спикеров из 30 стран мира. Итогом его работы стало подписание более 20 соглашений между крупнейшими российскими и международными компаниями.

В 2017 году форум прошел с 16 по 18 октября в Технопарке "Сколково". Ключевая тема форума: "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". В нем приняли участие более 18 тысяч участников из 98 стран. В течение трех тематических дней, посвященных бизнесу, государству и обществу, состоялись выступления 650 спикеров. Были подписаны 42 соглашения. На форуме было проведено 911 деловых встреч, что на 16% больше, чем в 2016 году.

В 2018 году форум будет проведен с 15 по 17 октября в Инновационном центре "Сколково". Темой станет "Открытые инновации. Источники цифрового прорыва".

На его площадке будет открыт третий Российско-китайский форум "Инвестиции в инновации", участники которого смогут обсудить инвестиционное сотрудничество и больше узнать о высоких технологиях.

Форум "Открытые инновации" пройдет в формате трех тематических дней. Ключевой повесткой первого дня станет цифровизация и модернизация системы образования. Второй день будет посвящен трансформации деловой среды. В третий день форума состоится обсуждение развития и поддержки инноваций. В форуме примут участие российские и зарубежные эксперты из разных сфер: образования, НИОКР, медицины, высокотехнологичных и наукоемких разработок.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников