Международный дискуссионный клуб "Валдай" — периодическое собрание известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики России.

Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.

"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

В работе клуба за годы его существования приняли участие более 1000 представителей международного научного сообщества из 71 стран мира. Среди них — выдающиеся политики, эксперты, общественные деятели и деятели культуры из России и других государств.

С участниками ежегодных заседаний клуба "Валдай" с момента его основания традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года Клуб перешел от формата "рассказа миру о России" к практически ориентированной работе по формированию глобальной повестки дня, к квалифицированной и объективной оценке мировых политических и экономических проблем.

Клуб активно взаимодействует с ведущими мировыми экспертами в таких областях, как международные отношения, глобальная политика, экономика, безопасность, энергетика, социология, коммуникации и др.

В 2011 году с целью расширения деятельности Клуба и организации новых направлений его работы — научно-исследовательской и информационно-просветительской деятельности, региональных и тематических программ была создана некоммерческая организация Фонд развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай". В 2014 году Фонд клуба "Валдай" полностью принял на себя управление всеми проектами Клуба.

Учредителями Фонда являются Совет по внешней и оборонной политике (СВОП), некоммерческое партнерство "Российский совет по международным делам" (РСМД), Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ).

В 2017 году в Сочи с 16 по 19 октября прошло XIV заседание Валдайского клуба на тему "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?". Основными темами заседания стали конфликты геополитических картин мира, богатых и бедных, человека и природы, универсализма и самобытности, прогресса и гуманизма. В нем приняли участие более 130 экспертов из 33 стран, в том числе президент России Владимир Путин и бывший президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай.

В 2017 году состоялась первая церемония награждения премией клуба "Валдай", которая вручается за значительный вклад в понимание и объяснение изменений и тенденций, происходящих в мировой политике.

В 2018 году юбилейное XV заседание клуба "Валдай" пройдет в Сочи с 15 по 18 октября. Его темой будет "Россия: программа на XXI век". Заседание начнется с презентации очередного ежегодного Валдайского доклада о мироустройстве, отдельное внимание будет уделено процессам в регионе Ближнего Востока, на пространстве Евразии, а также современным взглядам на военные конфликты будущего. В рамках мероприятия пройдет вторая церемония награждения премией клуба "Валдай".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников