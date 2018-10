Биография Валентина Юдашкина

Российский кутюрье Валентин Абрамович Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.

В 1986 году с отличием окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума. Преддипломную практику прошел в Московском доме моды у модельера Вячеслава Зайцева.

В 2002 году окончил продюсерский факультет Российского университета театрального искусства — ГИТИС.

После окончания техникума получил должность старшего художника в Центральном проектно-конструкторском бюро при министерстве бытового обслуживания.

В 1987 году Юдашкин создал свою первую коллекцию. Успех дизайнеру принесла коллекция "Фаберже" (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели Высокой моды. После показа этой коллекции Юдашкин получил широкую известность не только в России, но и в мире. Одно из платьев коллекции впоследствии было передано в Музей костюма Лувра. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях Высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter в Неделях Моды в Милане и Москве.

В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin. В 1996 году Дом моды Валентина Юдашкина получил официальный статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. К этому событию модельер приурочил выход своей новой коллекции "Город на песке" сезона осень/зима 1996-1997, которая впервые была продемонстрирована на шоу в Концертном зале "Россия".

В 1997 году дизайнер открыл свой первый бутик в Москве, где на тот момент была представлена одежда класса prêt-a-porter de luxe.

В 2005 году была создана линия одежды Yudashkin Jeans. В том же году Дом моды "Валентин Юдашкин" был принят в Палату мод Италии.

В апреле 2007 года дизайнер представил на Международной выставке в Базеле свою первую эксклюзивную коллекцию часов Valentin Yudashkin by Jacob & Co, созданную совместно с известной часовой компанией Jacob & Co.

В 2012 году Дом моды запустил новую линию товаров для дома La Maison, которая включает в себя столовое серебро, фарфор, текстиль, свечи, ароматы для интерьера и предметы декора.

В 2014 году была запущена линия украшений из янтаря Royal Amber.

В 2016 году Дом Моды Valentin Yudashkin был принят во Французскую Федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Под брендом Valentin Yudashkin выпускается одежда класса Haute Couture и prêt-a-porter, сумки, обувь, ювелирные украшения, очки и другие аксессуары, а также линия товаров для дома La Maison. Бренду Valentin Yudashkin также принадлежит студия интерьеров.

Среди проектов Дома Моды Валентина Юдашкина — коллекции для олимпийской сборной России (1993, 1996, 1998), униформа для летного состава компании Aeroflot airline (1997), парадная униформа для российской армии (2007), коллекция одежды совместно с маркой Disney (2009), капсульная коллекции для Центра амурского тигра (2015).

Коллекции модельера демонстрировались в Париже, Милане, Нью-Йорке и других городах мира.

В 2016 году и 2017 годах Юдашкин совместно с Faberlic разработал коллекции одежды, аксессуаров и парфюмов к сезону весна-лето-2017 и осень-зима 2017/2018.

В начале октября 2018 года Валентин Юдашкин представил новую весеннюю коллекцию на Неделе моды в Париже.

Модели Юдашкина хранятся в Музее костюма Лувра, в Калифорнийском музее моды, в Государственном Историческом музее в Москве, в Международном музее олимпийских игр, в музее Метрополитен в Нью-Йорке.

Выставки Дома моды Валентина Юдашкина проходили в Государственном Историческом музее в Москве в 2003 и 2008 годах.

В 2013 году арт-проект "Валентин Юдашкин. Мода в пространстве искусства" состоялась Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

В 2003 году дизайнер выпустил книгу-альбом, посвященную 15-летию творческой деятельности. В 2013 году он выпустил книгу об истории Дома Моды.

Юдашкин ведет преподавательскую деятельность. Он является профессором кафедры дизайна костюма Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина.

Дизайнер входит в Совет при президенте РФ по культуре и искусству.

Валентин Юдашкин — заслуженный деятель искусств РФ (1999), народный художник России (2005), лауреат премии правительства РФ в области науки и техники (2002).

Удостоен российских орденов Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством IV степени (2013).

В 2007 году он стал Кавалером ордена искусств и литературы Франции, в 2013 году был награжден Орденом Почетного легиона.

Модельер женат на Марине Юдашкиной. Их дочь Галина (1990 года рождения) — фотограф, светский обозреватель.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников