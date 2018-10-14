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Покров Пресвятой Богородицы по православному календарю

(обновлено: 02:05 14.10.2018)
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© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкБогослужение в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Архивное фотоБогослужение в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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14 октября (1 октября по старому стилю) православная церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы в память явления во Влахернском храме в Константинополе Богоматери, простирающей свой покров над всеми верующими.

Чудесное явление Божией Матери произошло в середине Х века в церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров (мафорий, омофор) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке.

В те дни столица Византийской империи Константинополь была осаждена язычниками: городу угрожало разрушение, многочисленным храмам — поругание, христианам — жестокие казни и рабство. И во время воскресного всенощного бдения храм был переполнен молящимися, у которых осталась одна надежда на помощь Божию.

В четвертом часу ночи святой Андрей, Христа ради юродивый, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом в окружении ангелов и святых. Царицу Небесную сопровождали Иоанн Креститель и апостол Иоанн Богослов.

Преклонив колена, Богоматерь долго молилась, а затем, подойдя к престолу храма, сняла со Своей головы покрывало (покров) и распростерла его над молившимися в храме людьми, знаменуя тем подаваемую Ею всему христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов.

Святой Андрей с трепетом созерцал видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика Епифания: "Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?". Епифаний ответил: "Вижу, святый отче, и ужасаюсь". Богородица просила Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Имя и прибегающих к Ее заступлению. Андрей и Епифаний долгое время смотрели на распростертый над народом покров, пока он не исчез.

Святой Андрей, память которого празднуется на следующий день — 15 октября (2 октября по старому стилю), созерцавший видение, был славянин, в молодых годах попавший в плен и проданный в Константинополе в рабство местному жителю Феогносту.

Позднейшее предание связывает видение Богоматери святым Андреем с походом на Византию русских князей. Тогда Покров Богородицы защитил Константинополь от нападения дружины славян. Их корабли развернулись, и город был спасен. В походе этом участвовал князь Олег, воспетый Александром Пушкиным, который прибил "щит на врата Цареграда", и возвратился в родной Киев.

Во Влахернской церкви сохранилась память о явлении Богоматери. В ХIV веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал святой Андрей. Но греческая церковь не знает этого праздника.

Русская православная церковь отмечает его как праздник заступничества Божией Матери за всех православных христиан.

Большинство источников связывает появление этого праздника на Руси с именем князя Андрея Боголюбского, нашедшего рассказ о чудесном видении в житии своего святого покровителя и в 1165 году подарившего миру храм Покрова на Нерли.

В Новгороде в ХII веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (так называемый Зверинский монастырь). В Москве на Красной Площади царем Иоанном Грозным был построен собор Покрова Божией Матери, известный как храм Василия Блаженного.

Икона в честь праздника отражает его историю: в центре изображена Богородица, держащая омофор над головами людей; по Ее правую руку изображены блаженный Андрей, Епифаний и мученики, по левую руку — Иоанн Креститель и Иоанн Богослов.

Самые древние на Руси изображения праздника Покрова, датировавшиеся XIV веком, можно увидеть на вратах Рождественского собора в Суздале и в росписях собора Снетогорского монастыря во Пскове.

На Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы называли Покров день, а также Первое зазимье, Свадебник, Третья Пречистая, Засидки, Обсичане, Покров-Батюшка.

В народном сознании христианский смысл события, легшего в основу праздника, тесно переплелся со сменой времен года, пережитками языческих верований, бытовыми хлопотами. Обычно в это время заканчивались сельскохозяйственные работы, крестьяне готовились к зиме, девушки собирались на посиделки, начинался осенний свадебный сезон.

Покров — "встреча Осени с Зимой". Люди ждали первый иней, который "покрывал" землю и был предзнаменованием надвигающихся холодов. Крестьяне также связывали слово "покров" с обычаем, согласно которому после свадьбы женщина могла ходить только с покрытой головой. "Простоволосыми" разрешалось ходить только незамужним девушкам.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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