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Биография Марка Захарова

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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкХудожественный руководитель театра Ленком Марк ЗахаровХудожественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Советский и российский режиссер театра и кино, актер, сценарист, народный артист СССР Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве.

В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа (ныне — Российский университет театрального искусства — ГИТИС). Учился на курсе режиссера Иосифа Раевского. После окончания вуза был направлен в Пермь, где стал актером Пермского областного драматического театра.

В 1956 году в театральном коллективе Пермского университета начал заниматься режиссурой, поставив спектакль "Аристократы" по мотивам произведения Николая Погодина.

В 1959 году вернулся в Москву и устроился работать в Московский драматический театр имени Николая Гоголя.

С 1960 по 1964 год работал в Московском театре миниатюр.

Позже Захаров перешел в студенческий театр МГУ. Поставленные здесь спектакли принесли Захарову известность.

В 1965 году режиссер Валентин Плучек пригласил его в театр сатиры (Ныне — Московский академический театр сатиры).

В 1967 году Захаров поставил спектакль "Доходное место" по мотивам произведения Александра Островского. Спектакль имел большой успех у зрителей, но был сыгран около 40 раз и был запрещен.

В 1969 году Марк Захаров поставил в Московском театре им. Вл. Маяковского спектакль "Разгром" по Александру Фадееву.

В 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (ныне — "Ленком").

В начале 1980-х годов режиссура Марка Захарова достигла пика зрелости. Каждый его спектакль становился событием театральной жизни Москвы. Среди самых успешных работ режиссера спектакли "Тиль", "В списках не значился", "Иванов", "Парень из нашего города", "Жестокие игры", "Юнона и Авось", "Оптимистическая трагедия", "Три девушки в голубом", "Мудрец", "Поминальная молитва", "Безумный день или Женитьба Фигаро", "Чайка", "Королевские игры", "Варвар и еретик", "Мистификация", "Город миллионеров", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

Параллельно с театральной деятельностью Захаров заявил о себе и в кино. Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, среди них "Двенадцать стульев" (1976), "Обыкновенное чудо" (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Дом, который построил Свифт" (1982), "Формула любви" (1984), "Убить дракона" (1988).

Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова" (1973), "Звезда пленительного счастья" (1975), "Белое солнце пустыни" (автор писем Сухова, 1969), "Узник замка Иф" (1988) и др.

В 1978-2006 годах Марк Захаров преподавал на режиссерском факультете ГИТИСа, профессор (с 1991 года).

Почетный член Российской академии художеств.

Член Академии Российского телевидения.

В 1992-2011 годах Марк Захаров являлся президентом Благотворительного фонда имени Константина Станиславского.

Захаров — автор книг "Контакты на разных уровнях" (1988), "Суперпрофессия" (2000), "Театр без вранья" (2007), "Ленком — мой дом. Лицедейство без фарисейства. Мое режиссерское резюме" (2016).

Народный артист СССР (1991).

Награжден орденом Дружбы народов (1980), орденами "За заслуги перед Отечеством" I (2008),  II (2003),  III (1997) и IV степеней (2013). Герой труда Российской Федерации (2018).

За постановку спектаклей "Юнона и Авось" и "Диктатура совести" удостоен Государственной премии СССР (1987). Лауреат Государственной премии РФ (1992, 1996, 2002).

Обладатель Премии правительства Российской Федерации в области культуры за 2011 годПремии города Москвы в области литературы и искусства (2010).

Удостоен престижных театральных премий "Триумф" (2005),  Премии Станиславского (1995, 2010), "Хрустальная Турандот" (1999 — за спектакль "Мистификация"; 2011 — "За долголетнее и доблестное служение театру", 2017 — "За создание театра "Ленком"), "Чайка" (2007), "Золотой орел" (2014 — "За выдающийся вклад в российский кинематограф"), "Золотая маска" (2014) и др.

Марк Захаров был женат на актрисе Нине Лапшиной (1932-2014). Есть дочь — Александра Захарова (1962) — актриса театра "Ленком", народная артистка России (2001).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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