Биография Талгата Таджуддина

Верховный муфтий России Талгат Сафа Таджуддин родился 12 октября 1948 года в Казани.

В 1973 году с отличием окончил медресе (мусульманское учебное заведение) "Мир Араб" в Бухаре (Узбекистан). В 1978 году окончил общебогословский факультет египетского исламского университета "Аль-Азхар" в Каире (Египет).

В 1973 году был избран вторым имамом-хатыбом Казанской соборной мечети "Аль-Марджани", в 1978 году — первым.

19 июня 1980 года Талгат Сафа Таджуддин был избран Верховным муфтием и председателем Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС).

В середине 1980-х годов под руководством Таджуддина началось возрождение исламской жизни в СССР: в Казани был переиздан Коран, открылись мусульманские храмы в Поволжье и Сибири, началась реконструкция Соборной мечети в Москве. В октябре 1989 года в Уфе было открыто медресе имени Ризаэтдина ибн Фахретдина (ныне — Российский исламский университет).

В мае 1990 года на совещании глав духовных управлений мусульман СССР Талгат Таджуддин был избран председателем управления международных связей мусульманских организаций.

В июне 1990 года Таджуддин был переизбран муфтием и председателем ДУМЕС.

В 1992 году на VI Чрезвычайном съезде мусульман России было принято решение о преобразовании структуры ДУМЕС в Центральное духовное управление мусульман России и европейских стран СНГ (с 2000 года — Центральное духовное управление мусульман России).

Крупные региональные религиозные центры (мухтасибаты) были преобразованы в духовные управления мусульман и введен сан верховного муфтия, который был присвоен Таджуддину абсолютным большинством голосов участников съезда.

В 1996 году ему был присвоен титул шейха-уль-ислам.

В настоящее время верховный муфтий является официальным представителем мусульман Российской Федерации в ЮНЕСКО, Организации Исламской Конференции, Европейской лиге мусульман и других международных организациях.

Талгат Тахджуддин награжден орденом Дружбы (1998), орденом Почета (2008), орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени (2013), а также орденом Русской Православной Церкви в честь святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2009).

Имеет общественные награды.

Талгат Таджуддин женат. У него пятеро детей.

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