Биография Александра Михайлова

Губернатор Курской области Александр Михайлов во время встречи с Владимиром Путиным. 16 октября 2017

Губернатор Курской области Александр Михайлов во время встречи с Владимиром Путиным. 16 октября 2017

Российский политический деятель Александр Николаевич Михайлов родился 15 сентября 1951 года в селе Косоржа Щигровского района Курской области.

В 1974 году окончил механический факультет Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта (ныне — Украинская государственная академия железнодорожного транспорта), в 1985 году — Ростовскую высшую партийную школу.

В 1976-1991 годах после службы в рядах Советской армии находился на комсомольской и партийной работе.

В 1991-1993 годах занимал пост председателя Щигровского районного Совета народных депутатов.

В 1994-2000 годах был депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В ноябре 2000 года Михайлов был избран губернатором Курской области.

В марте 2005 года повторно вступил в должность губернатора Курской области.

1 марта 2010 года по предложению президента РФ Дмитрия Медведева Курская областная Дума в третий раз наделила Михайлова полномочиями губернатора Курской области.

17 мая 2014 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина Михайлов досрочно прекратил полномочия главы региона и приступил к временному исполнению обязанностей губернатора.

14 сентября 2014 года он вновь был избран губернатором Курской области, вступил в должность 23 сентября 2014 года.

11 октября 2018 года Александр Михайлов объявил о досрочном сложении полномочий губернатора Курской области.

Награжден орденом Дружбы и орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Декларированный годовой доход Михайлова за 2017 год составил 3,2 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников