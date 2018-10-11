Система аварийного спасения и случаи ее применения

Средства спасания жизни космонавтов нужны при возникновении аварийных ситуаций на различных этапах полета космических кораблей. Они подразделяются на средства спасения в случае аварии на старте и при выведении космического корабля на орбиту, в орбитальном полете, при спуске и посадке. Они могут быть индивидуальными (скафандры, отделяемые капсулы) и групповыми (отделяемые кабины с органами стабилизации и управления (полетом); по месту нахождения — бортовыми и наземными.

Если авария происходит не на старте космического корабля, а во время его полета, корабль отделяется от аварийной ракеты с помощью пиропатронов и толкателей. Могут использоваться и небольшие двигатели экстренного отделения.

Если авария происходит на старте, то используется система аварийного спасения космонавтов (САС). На кораблях серии "Союз" она обеспечивает спасение космонавтов с нуля до 140 секунды полета при наличии определенных отклонений от штатного режима пуска космического корабля.

САС ставится на головном обтекателе ракеты "Союз" и при нештатной ситуации на старте за считанные секунды выдергивает кабину с экипажем, поднимает ее на высоту, отводит от места старта и на раскрывшихся парашютах опускает на землю.

Это единственная система, которая сильно интегрирована и в систему корабля, и в систему ракеты-носителя. Скоротечность аварийной ситуации требует решительных и быстрых действий, поэтому все двигатели САС — твердотопливные, с максимальной тягой. По сравнению с жидкостными они проще, надежнее и быстрее набирают максимальную тягу. Двигательная установка САС приводится в готовность ровно за 15 минут до намеченного старта. Она состоит из целого ряда двигателей — основного, разделения и управляющего.

САС обеспечивает безопасность не только на старте, но и в первые мгновения полета. Только когда корабль выходит из плотных слоев атмосферы, установка отделяется от ракеты и опускается на Землю.

Есть два режима работы двигательной установки САС: режим штатного сброса и режим аварии. При штатном разделении работают двигатели разделения. Их задача — увести двигательную установку САС от ракеты, которая продолжает движение. В режиме аварии работают все двигатели. Тогда задача двигателей — увести капсулу с космонавтами на безопасное расстояние.

При получении аварийной команды корабль делится как бы пополам. Очень тяжелый приборно-агрегатный отсек остается на ракете-носителе, а весь головной обтекатель со спускаемым аппаратом и расположенным над ним бытовым отсеком, начинает уводиться с помощью двигателей САС.

Двигательная установка САС — самая тяжелая часть всей системы спасения. Она весит почти тонну, внутри примерно столько же твердого топлива.

Впервые в истории космонавтики система аварийного спасения экипажа сработала 5 апреля 1975 года при выведении на орбиту космического корабля "Союз-18". После запуска первые две ступени ракеты-носителя отработали штатно, но двигатели третьей ступени, которая должна была обеспечить набор третьей космической скорости — около восьми километров в секунду, не запустились.

Сработавшая система аварийного спасения сбросила головной обтекатель, разделила отсеки корабля, и спускаемый аппарат начал аварийный спуск на Землю с высоты примерно 170 километров. Во время возвращения на Землю в спускаемой капсуле корабля советские космонавты Василий Лазарев и Олег Макаров испытали критическую перегрузку в 21,3 g и кратковременную остановку сердца, но вернулись живыми.

Второй раз система САС сработала 26 сентября 1983 года при старте космического корабля "Союз Т-10-1", когда произошел пожар на ракете-носителе. За две секунды до ее разрушения система автоматического спасения унесла спускаемый аппарат с космонавтами Владимиром Титовым и Геннадием Стрекаловым на безопасное удаление и обеспечила их благополучное приземление. За четыре секунды твердотопливные двигатели САС подняли кабину с космонавтами на высоту до 950 метров, где и раскрылся парашют. Через пять минут спускаемый аппарат с космонавтами приземлился в четырех километрах от места аварии.

Еще раз САС сработала 11 октября 2018 года, когда во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем Международной космической станции произошла "авария носителя". На 12-й секунде полета космического корабля после отделения первой ступени произошла нештатная ситуация, по результатам которой экипажем было принято решение об отделении капсулы с космонавтами от космического корабля, и в результате чего произошло приземление капсулы в районе города Жезказган (Казахстан). Члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг выжили.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников