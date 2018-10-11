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ЧП при запуске в космос пилотируемых аппаратов в мире в 2005-2018 годах

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Авария ракеты-носителя "Союз" (72)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРакета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома БайконурРакета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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11 октября 2018 года во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новым экипажем произошла авария. На борту находились члены миссии МКС-57/58 — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Они аварийно приземлились в Казахстане. Их жизни ничего не угрожает.

7 января 2011 года в связи с выявленной поломкой в одном из отделений топливного бака, был отложен запуск шаттла "Дискавери" по программе полета STS-133. Это была не первая обнаруженная поломка в конструкции "челнока". Ранее старт переносился несколько раз из-за выявленных утечек в соединительных шлангах и из-за трещин на ребрах жесткости.

29 августа 2009 был осуществлен запуск шаттла "Дискавери" по программе полета STS 128. В процессе подготовки к запуску корабля, старт откладывался из-за вышедшего из строя вентиля топливопровода. Причину сбоя выяснить не удалось.

15 июля 2009 года в рамках программы полета STS 127 был осуществлен запуск шаттла "Индевор". В процессе подготовки к старту дважды были обнаружены утечки газообразного водорода из системы заправки шаттла. Причину неполадок установить не удалось.

27 мая 2009 года с космодрома Байконур осуществлен запуск космического корабля "Союз ТМА-15". На борту корабля находились российский космонавт Роман Романенко, астронавт Европейского космического агентства Франк Де Винн и астронавт Канадского космического агентства Роберт Тирск.

Во время полета внутри пилотируемого корабля "Союз ТМА-15" возникли проблемы с регулированием температуры, которые были устранены с помощью системы терморегулирования. На самочувствие экипажа инцидент не повлиял.

29 мая 2009 года корабль произвел стыковку с МКС.

15 марта 2009 года был осуществлен запуск шаттла "Дискавери" в рамках программы полета STS-119. При подготовке старта, во время заправки, была обнаружена утечка водорода в районе стыка подводящего трубопровода и корпуса топливного бака. В результате запуск аппарата был отложен.

7 февраля 2008 года был осуществлен запуск шаттла "Атлантис" по программе полета STS-122. При подготовке к запуску вышли из строя два топливных датчика, из-за чего старт шаттла был перенесен на два месяца. В космосе, после отстыковки от МКС,  в результате поломки общего обогревателя, на "челноке" отказали четыре дополнительных двигателя. Но при посадке эти двигатели не должны были использоваться, поэтому приземление проходило по намеченному графику.

8 августа 2007 года в рамках выполнения миссии STS-118 был осуществлен запуск шаттла "Индевор". В ходе проведения предстартовой проверки было принято решение о переносе даты старта на сутки из-за проблем с герметичностью кабины корабля.

9 сентября 2006 года был осуществлен запуск шаттла "Атлантис" в рамках программы полета STS 115. Старт в процессе подготовки переносился дважды. Первый раз из-за неисправности в обмотке мотора одной из топливных батарей. Второй — из-за поломки датчика уровня жидкого водорода во внешнем топливном баке.

26 июля 2005 года в рамках выполнения миссии STS-114 был осуществлен запуск шаттла "Дисквавери". Это был первый полет по программе Space Shuttle после катастрофы шаттла "Колумбия" в феврале 2003 года. Старт переносился один раз из-за неполадок в датчике топливного бака "челнока". Не смотря на то, что комиссия так и не смогла выявить причин поломки, запуск шаттла был осуществлен после незначительной задержки.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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