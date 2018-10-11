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Ракета "Союз-ФГ" и корабль "Союз МС-10"

(обновлено: 13:33 11.10.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРакета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома БайконурРакета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Союз-ФГ" — ракета-носитель (РН) среднего класса, разработана и производится в АО "РКЦ Прогресс" (Самара).

Предназначена для выведения на околоземную орбиту автоматических космических аппаратов социально-экономического, научно-исследовательского и специального назначения, а также пилотируемых кораблей типа "Союз-ТМА" и грузовых космических кораблей типа "Прогресс-М" по программе Международной космической станции.

РН "Союз-ФГ" — трехступенчатая, разработана на базе РН "Союз-У".

Конструктивно ракета-носитель выполнена по схеме с параллельным отделением боковых ракетных блоков в конце работы первой ступени и поперечным отделением ракетного блока второй ступени по окончании его работы. Каждый из блоков ракеты-носителя снабжен самостоятельной двигательной установкой, работающей на жидких нетоксичных компонентах ракетного топлива (кислород + керосин).

С целью повышения удельного импульса двигательных установок и увеличения грузоподъемности ракеты-носителя на ракетных блоках первой и второй ступеней используются модернизированные двигатели с новыми форсуночными головками.

На первом этапе полета работают двигатели четырех боковых и центрального блоков, на втором, после отделения боковых блоков — только двигатель центрального блока.

Запуск двигателей центрального и боковых блоков производится на Земле, что дает возможность контролировать их работу на переходном режиме и при возникновении неисправностей во время пуска отменять пуск ракеты. Это существенно повышает безопасность пусков космических кораблей к МКС.

На третьей ступени применяется двигательная установка, состоящая из четырехкамерного двигателя однократного включения и четырех поворотных рулевых сопел (используемых для управления полетом по трем осям). После выключения двигателя третьей ступени и отделения космической головной части третья ступень выполняет маневр увода.

РН "Союз-ФГ" имеет стартовую массу 305 тонн, длину 42,5 метров, диаметр — 10,3 метра.

Пуски РН "Союз-ФГ" могут осуществляться с пусковых установок, расположенных на космодромах Плесецк и Байконур.

Транспортный космический корабль серии "Союз МС" предназначен для обеспечения спасения основного экипажа Международной космической станции и доставки специальных экспедиций посещения, а также возвращения на Землю со станции, одновременно с экипажем, полезных грузов относительно небольшой массы и объема (результатов работы экспедиции на станции, личных вещей и др.).

"Союз МС" был разработан в Российской космической корпорации "Энергия" в результате глубокой модернизации корабля "Союз ТМА". Первый полет "Союз МС" состоялся в июле 2016 года.

Модернизация систем и конструкции кораблей "Союз ТМА-М" проводилась с целью улучшения их технико-эксплуатационных характеристик путем замены устаревших бортовых систем, что в конечном итоге повысило отказоустойчивость, надежность и безопасность. Кроме этого на корабле "Союз МС" были внедрены аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, современная бортовая радиотехническая система сближения и стыковки "Курс-НА", новая схема размещения двигателей причаливания и ориентации, единая командно-телеметрическая система и др.

Основные характеристики корабля "Союз МС"

Масса корабля до 7220 кг.

Масса спускаемого аппарата ~ 2900 кг.

Экипаж — 2-3 человека

Параметры орбиты:

наклонение — 51,6 градусов,

высота выведения (перигей/апогей) 200/242 км,

высота при стыковке корабля до 425 км,

высота при спуске корабля до 460 км.

Геометрические характеристики корабля:

длина по корпусу — 6980 мм,

максимальный диаметр 2720 мм,

диаметр жилых отсеков 2200 мм

размах солнечных батарей 10700 мм.

Масса полезного груза расчетная при экипаже 3 человека:

доставляемая до 200 кг,

возвращаемая до 65 кг.

Полетный ресурс (в том числе ресурс автономного полета) 200 суток.

Скорость приземления:

на основной парашютной системе номинальная/после работы двигателя мягкой посадки 6,8/1,5 м/с;

на запасной парашютной системе номинальная/после работы двигателя мягкой посадки 9,6/2,5 м/с.

Ракета-носитель "Cоюз ФГ".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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