Экипаж миссии МКС-57/58 к МКС

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур

Овчинин Алексей Николаевич

Летчик-космонавт РФ, Герой Российской Федерации Алексей Николаевич Овчинин родился 28 сентября 1971 года в городе Рыбинске Ярославской области.

В 1992 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени В.М. Комарова (ВВАУЛ) по специальности "Командная тактическая авиации" с присвоением квалификации "летчик-инженер".

С августа 1992 года по февраль 1998 года проходил службу на должности летчика-инструктора учебно-авиационного полка (УАП) Ейского ВВАУЛ.

С февраля 1998 года по сентябрь 2003 года служил летчиком-инструктором, затем командиром авиационного звена УАП Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

С октября 2003 года проходил службу в качестве командира авиационного звена 70-го Отдельного испытательного тренировочного авиационного полка особого назначения (ОИТАПОН) имени В.С. Серегина.

11 октября 2006 года был зачислен в отряд космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина для прохождения общекосмической подготовки.

С февраля 2007 по июнь 2009 года проходил общекосмическую подготовку.

В июне 2009 года ему была присвоена квалификация "космонавт-испытатель".

С июля 2009 года проходил подготовку в группе специализации и совершенствования по ТПК "Союз ТМА-М" и РС МКС.

С ноября 2012 по март 2015 года проходил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-43/44 в качестве командира ТПК "Союз ТМА-М" и бортинженера МКС.

С марта 2015 по март 2016 года проходил подготовку в составе основного экипажа МКС-47/48 в качестве командира ТПК "Союз ТМА-20М" и бортинженера МКС.

С 19 марта по 7 сентября 2016 года совершил космический полет в качестве командира ТПК "Союз ТМА-20М" и бортинженера МКС-47/48. Продолжительность полета составила 172 суток. За время работы экипажа МКС-47/48 было проведено множество экспериментов из разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.), из них около 50 выполнили Алексей Овчинин вместе с Олегом Скрипочкой. Российские космонавты в ходе полета выполнили работу с российскими и иностранными грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем Международной космической станции, бортовые фото-, видеосъемки, а также подготовили свой корабль "Союз ТМА-20М" к возвращению с орбиты.

С июня 2017 года по март 2018 года Алексей Овчинин проходил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-55/56 в качестве командира ТПК "Союз МС", бортинженера и командира МКС.

10 октября 2018 года Государственная комиссия по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила Алексея Овчинина командиром корабля "Союз МС-10", командиром МКС-57/58.

11 октября 2018 года во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС в составе американского астронавта Ника Хейга и российского космонавта Алексея Овчинина произошла "авария носителя". Экипаж аварийно приземлился на Землю в Казахстане, испытав при этом перегрузку в 6g.

Летчик-космонавт РФ (2017).

Герой Российской Федерации (2017).

Награжден медалями министерства обороны РФ "За отличие в военной службе" I, II и III степеней, "За службу в Военно-воздушных силах", "За воинскую доблесть" II степени.

Хейг Ник



Американский астронавт Ник Хейг (полное имя Тайлер Николас Хейг, Tyler Nicklaus "Nick" Hague) родился 24 сентября 1975 года в городе Бельвилль (штат Канзас, США).

В 1998 году получил степень бакалавра в области производства авиационно-космических систем в Академии ВВС США. В 2000 году — степень магистра наук в области авиастроения и производства авиационно-космических систем в Массачусетском технологическом институте.

В мае 1998 года Нику Хейгу было присвоено звание второго лейтенанта ВВС США.

В августе 2000 года он получил назначение на авиабазу ВВС Kirtland в Альбукерке (штат Нью-Мексико), где занимался технологиями самолетов с улучшенными характеристиками.

В 2003 году учился на курсах инженеров летных испытаний в школе летчиков-испытателей ВВС США на базе ВВС США Edwards в Калифорнии.

По завершении обучения в 2004 году он служил в 416-й летно-испытательной эскадрилье и занимался испытаниями самолетов F-16, F-15 и Т-38.

В конце 2004 года Ник Хейг передислоцировался в Ирак, где в течение пяти месяцев был задействован в операции "Свобода Ирака" и проводил экспериментальную воздушную разведку.

В 2006 году перешел на работу на факультет астронавтики Академии ВВС США и стал преподавателем курсов вводной астронавтики, анализа систем линейного управления, проектирования и погружения в легководолазном снаряжении.

В 2009 году Ника Хейга выбрали для участия в программе ВВС США для научных сотрудников, и он передислоцировался в Вашингтон, округ Колумбия, где был назначен в группу личного штаба при сенате США на должность советника по вопросам национальной обороны и внешней политики. Затем он служил в Пентагоне в качестве офицера по связям Центрального командования Вооруженных сил США.

В 2012 году Хейг получил назначение в Объединенную организацию по борьбе с самодельными взрывными устройствами в Кристалл Сити, штат Вирджиния, на должность заместителя начальника подразделения по исследованиям и разработкам, и в этом качестве он работал до 2013 года, пока не прошел отбор в астронавты NASA.

В июле 2013 года Ник Хейг стал кандидатом в астронавты NASA.

В августе 2013 года приступил к подготовке по программе кандидатов в астронавты. После ее завершения в июле 2015 года Хейг работал в отделении операций МКС, занимался планированием ресурсов и операциями.

С 16 января 2017 года проходит подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-55/56 в качестве бортинженера ТПК "Союз МС" и МКС.

11 октября 2018 года во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС миссии МКС-57/58 в составе Ника Хейга и российского космонавта Алексея Овчинина произошла "авария носителя". Экипаж аварийно приземлился на Землю в Казахстане, испытав при этом перегрузку в 6g.

Полковник ВВС США.

Среди наград Ника Хейга две медали "За похвальную службу", медаль за выдающиеся достижения в службе, шесть медалей ВВС США, две медали за летные достижения, две благодарственные медали за службу в ВВС, медаль ВВС за участие в боевых действиях.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников