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Взрывы и пожары на военных складах в мире в 2017-2018 годах

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Взрыв на военном складе под Черниговом (19)
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© ДСНС УкраїниДым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018 (скриншот видео)Дым от взрывов на складе с боеприпасами в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, Украина. 9 октября 2018 (скриншот видео)
© ДСНС України

 

2018

9 октября на Украине в Черниговской области прогремел взрыв на военном складе. Эвакуировано около 10 тысяч человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 20 километров, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено. 

3 сентября на складе боеприпасов южноафриканской оборонно-промышленной компании Denel недалеко от Кейптауна произошел мощный взрыв. Погибли восемь человек.

19 июля стало известно, в США в промышленной зоне военного склада Леттеркенни в Пенсильвании произошел взрыв. В результате инцидента несколько человек получили ранения.

6 июня на востоке Багдада в Ираке взорвался склад с боеприпасами. Взрыв произошел, когда боеприпасы переносили из мечети, где они хранились, в стоявшую поблизости машину. Жертвами взрыва стали 10 человек, более 90 получили ранения.

3 мая на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области (Украина) произошел пожар. По данным Генштаба ВС Украины, инцидент случился из-за возгорания сухой травы. По сообщению СМИ, во время выполнения технических работ танк наехал на неизвестное взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв и начался пожар, который вызвал серию новых взрывов боеприпасов.

1 февраля произошел взрыв на складе боеприпасов в федеральной земле Верхняя Австрия на севере страны. В результате происшествия два человека получили тяжелые ранения.

2017

5 ноября пожар возник на складе вооружения украинских силовиков в районе населенного пункта Опытное к северу от Донецка. Взрывы боеприпасов представляли угрозу для местных жителей, однако организованной эвакуации людей не проводилось. Разлет осколков при детонации привел к повреждениям жилых домов и инфраструктуры в Донецке.

18 октября на складе в районе воинской части военно-промышленной компании Cavim в штате Арагуа в Венесуэле произошел взрыв. В результате пострадали несколько домов и транспортных средств. Причиной взрыва стала детонация гранаты.

26 сентября на складах в Калиновке Винницкой области (Украина) сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны — пригодные к применению. Через сутки пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить.

22 сентября на окраине села возле Мариуполя в Донецкой области Украины загорелся склад боеприпасов украинских силовиков, произошло несколько взрывов. 24 сентября пожар был потушен. Во время ликвидации последствий пожара пиротехники изъяли 440 взрывоопасных предметов.

27 августа на оружейном складе воинской части в поселке Гилязи Хызынского района Азербайджана прогремел взрыв. Несколько снарядов упали на ближайшие дома в поселке, вспыхнул пожар. Жители были эвакуированы. По данным минздрава, пострадали шесть человек.

2 августа в селе Приморское Гудаутского района Абхазии взорвался склад боеприпасов, 64 человека, в том числе российские туристы, получили ранения, две туристки погибли. Взрыв произошел во время замены крыш. На складе находились авиабомбы, артиллерийские снаряды и инженерное имущество.

29 июля склад с боеприпасами загорелся в Комсомольском районе Хабаровского края на территории воинской части. Пожар возник на заглубленном складе с авиационно-ракетным вооружением в населенном пункте Галичный.

13 июля крупный пожар возник на территории зоны размещения военных объектов в турецкой провинции Килис недалеко от границы с Сирией. Огонь из-за ветра перекинулся на склад с боеприпасами, что привело к взрывам. В результате десять солдат легко пострадали от отравления продуктами горения и были госпитализированы.

21 апреля произошло возгорание в подземном хранилище стрелковых боеприпасов Западного военного округа вблизи населенного пункта Халино Курской области.

23 марта в 2.45 (3.45 мск) на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области Украины, начался пожар. Пожар привел к их детонации, была организована семикилометровая "зона безопасности". По данным военной прокуратуры, причиной случившегося стала диверсия. Погибло два человека, еще пятеро человек пострадали.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

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