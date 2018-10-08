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Лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2018 года

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Нобелевская неделя-2018 (30)
(обновлено: 15:42 08.10.2018)
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© REUTERS / TT News Agency / Henrik MontgomeryОбъявление лауреатов Нобелевской премии по экономике 2018 года в СтокгольмеОбъявление лауреатов Нобелевской премии по экономике 2018 года в Стокгольме
© REUTERS / TT News Agency / Henrik Montgomery

Нордхаус Вильям

Американский экономист Вильям Нордхаус (William D. Nordhaus) родился 31 мая 1941 года в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США).

В 1963 году получил степени бакалавра и магистра в Йельском университете, в 1967 году — степень доктора философии в Массачусетском технологическом институте в Кембридже.

В 1967-1970 годах был старшим преподавателем экономики Йельского университета.

В 1970-1973 годах был доцентом экономики Йельского университета.

С 1973 года является профессором Йельского университета.

В 1977-1979 годах входил в Совет экономических консультантов при президенте США.

В 1986-1988 годах занимал пост проректора Йельского университета.

С 2001 года имеет высшее ученое звание Йельского университета — стерлингский профессор.

В 2013-2015 годах он был директором и председателем Федерального резервного банка Бостона.

С 2015 по 2016 год занимал пост президента Американской экономической ассоциации.

Почетный профессор Тяньцзиньского университета (2006), Сианьского университета (2008) и др. Адъюнкт-профессор Копенгагенского университета (2008).

Член Национальной академии наук США, работал в нескольких комитетах, в том числе, по изменению климата, экологическому учету, риску и роли налоговой системы в изменении климата.

С 1970-х годов Вильям Нордхаус занимался исследованиями по экономике глобального потепления, в том числе построением интегрированных экономических научных моделей (DICE и RICE) для определения эффективного пути преодоления изменений климата.

В середине 1990-х годов Нордхаус первым дал комплексную оценку изменению климата и его влиянию на экономику и окружающую среду.

Он является автором многих книг, среди которых классический учебник "Экономика" (совместно с Полом Самуэльсоном), "Эффективное использование энергетических ресурсов", "Управление глобальными сообществами", "Потепление мира" и др.

В 2004 году Нордхаус был награжден Премией Американской экономической ассоциации.

8 октября 2018 года Вильям Нордхаус совместно с Полем Ромером был удостоен Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. В частности, Нордхаус был отмечен этой наградой за исследования по "интеграции изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ".

Ромер Пол

Американский экономист Пол Майкл Ромер (Paul Michael Romer) родился 7 ноября 1955 году в Денвере (штат Колорадо, США).

В 1977 году окончил Чикагский университет, где получил степень бакалавра по математике.

В 1983 году получил степень доктора философии в области экономики.

В 1987 году стал научным сотрудником Национального бюро экономических исследований.

В 1988 году работал в благотворительном Фонде Альфреда Слоуна.

В 1989 году — в Центре перспективных исследований в области поведенческих наук, а в 1990 — в международном союзе экономистов "Эконометрическое общество".

В 1996 году стал членом исполнительного совета американской экономической ассоциации.

Преподавал в Высшей школе бизнеса Стэнфорда, Калифорнийском университете в Беркли, Чикагском университете и Университете Рочестера.

Был старшим научным сотрудником в Гуверовском институте.

В 2010 году стал сотрудником Центра глобального развития в Вашингтоне.

С осени 2011 года работает профессором в школе бизнеса Леонарда Н. Штерна в Нью-Йорке.

18 июля 2016 года президент Всемирного банка Джим Ён Ким назначил Ромера шефом-экономистом Всемирного банка. Он вступил в должность в сентябре 2016 года.

24 января 2018 года из-за конфликта с сотрудниками принял решение уйти в отставку.

Пол Ромер — основоположник "модели Эрроу-Ромера", которая показывает устойчивый экономический рост на основе технического прогресса, который является следствием результата обучения работников в процессе деятельности.

Автор множества научных работ.

Член Американской академии искусств и наук.

Почетный профессор Восточно-Китайского университета (2013).

Лауреат премии Ректенвальда (2002).

В 1997 году по версии журнала Time был назван одним из 25 самых влиятельных людей Америки.

8 октября 2018 года Пол Ромер совместно с Вильямом Нордхаусом стал лауреатом Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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