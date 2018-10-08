Члены президиума Боснии и Герцеговины

Додик Милорад

Милорад Додик родился 12 марта 1959 года в городе Баня-Лука (Югославия, ныне Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины).

Окончил факультет политических наук в Белградском университете.

В 1986-1990 годах работал в муниципалитете Лакташи.

В 1990 году на первых многопартийных выборах в Боснии и Герцеговине (БиГ) был избран в парламент БиГ от Союза реформаторских сил. Из-за несогласия с партийным руководством сформировал в Народной скупщине Республики Сербской Клуб независимых депутатов, который в 1996 году стал основой для создания Союза независимых социал-демократов, председателем которой стал Додик.

В 1997 году был переизбран в Национальную ассамблею Республики Сербской, в 1998 году был избран премьер-министром Республики Сербской. Данный пост занимал до января 2001 года.

В 2002 году Милорад Додик вновь был избран депутатом парламента Республики Сербской, а в феврале 2006 года во второй раз возглавил правительство Республики Сербской.

В декабре 2006 года возглавил правительство Республики Сербской в третий раз после того, как возглавляемая им партия победила на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине.

В октябре 2010 года Милорад Додик был избран президентом Республики Сербской. В 2014 году был переизбран на этот пост.

По итогам всеобщих выборов в БиГ 7 октября 2018 года Милорад Додик побеждает в борьбе за кресло в президиуме Боснии и Герцеговины от сербов с 55,15% голосов.

В течение десяти лет был президентом баскетбольного клуба "Игокеа", почетный президент белградского баскетбольного клуба "Партизан".

Милорад Додик награжден российским Орденом Дружбы (2011).

Джаферович Шефик

Шефик Джаферович родился 9 сентября 1957 года в городе Завидовичи (Югославия, ныне Федерация Боснии и Герцеговины в составе Боснии и Герцеговины).

В 1979 году окончил юридический факультет Сараевского университета.

В 1979-1986 годах работал судьей муниципального суда в Завидовичах.

В 1986-1992 годах был судьей Высокого суда в Зенице.

С 1992 года занимался адвокатской практикой.

В 1993 году вступил в Партию демократического действия (SDA).

С 1993 по 1994 год был секретарем Зеницкого района.

В 1994-1996 годах руководил Центром службы безопасности города Зеница.

В феврале-мае 1996 года работал в Сараево секретарем Агентства информации и документации.

В 1996-2000 годах был председателем собрания Зеницко-Добойского кантона Федерации Боснии и Герцеговины.

В 1996 году был избран депутатом палаты представителей Боснии и Герцеговины.

В 2000-2002 годах, 2002-2006 годах и 2010-2014 годах — депутат парламента Боснии и Герцеговины.

В 2014 году был вновь избран в палату представителей Боснии и Герцеговины.

По итогам всеобщих выборов в БиГ 7 октября 2018 года Шефик Джаферович лидирует в борьбе за кресло в президиуме Боснии и Герцеговины от боснийцев с 37,97%.

Является вице-президентом Партии демократического действия.

Комшич Желько

Желько Комшич родился 20 января 1964 года в Сараево (Югославия, ныне Босния и Герцеговина, БиГ).

В 1988 году окончил юридический факультет Сараевского университета. Затем прошел обучение в школе дипломатической службы им. Эдмунда А. Уолша Джорджтаунского университета (США).

В 1992 году работал юристом, а затем до начала 1996 года служил в армии и принимал участие в Боснийской войне.

С 1996 по 1998 год работал министром по делам перемещенных лиц и беженцев в Боснии и Герцеговине.

С 1997 по 2012 год был членом Социал-демократической партии БиГ.

С 1998 по 2000 год — председатель городского совета Сараево.

В 2000 году был избран советником, а затем мэром муниципалитета Ново-Сараево, где работал до осени 2001 года.

В 2001 году был назначен первым послом БиГ в Союзной Республике Югославии (СРЮ, в 2006 году прекратила свое существование), весной 2003 года подал в отставку.

В 2003 году вернулся в Сараево, где работал директором компании Revicon, затем занял должность заместителя мэра города.

С 2004 по 2006 год был главой муниципалитета Сараево.

С 2006 по 2014 год — член президиума Боснии и Герцеговины.

В 2013 году основал и возглавил партию Демократический фронт.

По итогам всеобщих выборов в БиГ 7 октября 2018 года Желько Комшич лидирует в борьбе за кресло в президиуме Боснии и Герцеговины от хорватов с 49,47% голосов.

Имеет высшую награду Генерального штаба армии Боснии и Герцеговины — орден "Золотая лилия".

Женат, есть дочь.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников