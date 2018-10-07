Процедура выборов президиума Боснии и Герцеговины

Босния и Герцеговина (БиГ) состоит из двух частей (энтитетов) — Федерации БиГ (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской, над которыми стоят Совет министров и президиум.

В соответствии с Конституцией Боснии и Герцеговины (1995), президиум является высшим коллективным исполнительным органом власти, аналогичным посту главы государства и осуществляет руководство страной.

Президиум Боснии и Герцеговины состоит из трех членов: одного боснийца и одного хорвата (избираемых от Федерации Боснии и Герцеговины) и одного серба (избираемого от Республики Сербской). Кандидаты в члены президиума могут баллотироваться только от своей территории. Председателем президиума становится кандидат, набравший на выборах наибольшее число голосов. Однако каждые восемь месяцев пост переходит к следующему члену, что обеспечивает равенство национальностей.

Срок полномочий президиума составляет четыре года. Они могут быть повторно избраны только один раз, а затем не имеют права быть избранными в течение четырех следующих лет.

Президиум выполняет решения Парламентской ассамблеи и стремится принимать все свои решения консенсусом. Однако если все усилия по его достижению не имеют успеха, то они могут быть приняты только двумя членами.

Право избирать или быть избранным имеют граждане старше18 лет, идентифицирующие себя как боснийцы, хорваты или сербы. Право принимать участие в голосовании имеют лица, зарегистрированные в списке избирателей.

Права голосовать или быть избранными не имеют лица, отбывающие наказание по приговору, вынесенному Международным трибуналом по бывшей Югославии, и лица, в отношении которых трибунал вынес обвинительные заключения и которые не выполнили постановления о явке в трибунал.

Ответственным за проведение выборов является Центральная избирательная комиссия. Она ведет регистр избирателей. Списки граждан направляются в муниципальные избирательные комиссии в срок от 120 до 90 дней до дня голосования.

Для того чтобы зарегистрироваться на выборах кандидат должен представить в ЦИК Боснии и Герцеговины заявление об участии в выборах, которое содержит как минимум пять тысяч подписей зарегистрированных избирателей.

Независимые кандидаты должны подать заявку на участие не позднее, чем за 135 дней до выборов. Списки кандидатов должны быть предоставлены в Центральную избирательную комиссию БиГ не позднее, чем за 90 дней до дня выборов.

Список кандидатов должен содержать имя и фамилию каждого кандидата, личный идентификационный номер, адрес постоянного места жительства, сведения о заявленной принадлежности к конкретному "государствообразующему народу" или "другой" группе, а также номер удостоверяющего личность документа. Кандидат имеет право не заявлять о своей принадлежности к "государствообразующему народу" или "другой" группе, однако это расценивается, как отказ от права занимать выбранную должность.

За 24 часа до открытия избирательных участков и до момента их закрытия кандидатам запрещается принимать участие в публичных мероприятиях и проводить агитацию.

Выборы проводятся в первое воскресенье октября при условии, что эта дата не совпадает с проведением религиозного праздника одного из составных народов Боснии и Герцеговины. При необходимости изменения даты голосования оно проводится в воскресенье через неделю.

День голосования объявляется не менее чем за 150 дней до выборов.

Голосование проводится непрерывно в течение установленного дня с 7 до 19 часов.

Избиратель предоставляет членам избирательной комиссии документ, удостоверяющий личность, получает бюллетень и проходит в кабину для голосования. После выбора кандидата бюллетень помещается в урну для голосования.

Каждый избиратель имеет право голосовать только за одного кандидата.

Недействительными считаются незаполненные или испорченные бюллетени.

Избранным считается кандидат, получивший большинство действительных голосов. Если ни один из кандидатов не набрал необходимое большинство голосов, то голосование повторяется для двух кандидатов, получивших наибольшее число голосов.

Граждане Боснии и Герцеговины, временно проживающие за рубежом, могут проголосовать в дипломатических или консульских учреждениях, или по почте, отправив бюллетень в муниципалитет по месту жительства.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников