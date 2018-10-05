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Нобелевские лауреаты премии мира

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Нобелевская неделя-2018 (25)
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© AFP 2018 / Scanpix/Gunnar LierМедаль, которую вручают лауреатам нобелевской премии мираМедаль, которую вручают лауреатам нобелевской премии мира
© AFP 2018 / Scanpix/Gunnar Lier

Муквеге Денис

Конголезский врач-гинеколог Денис Муквеге (Denis Mukwege) родился 1 марта 1955 года в Букаву, провинция Южное Киву, Бельгийское Конго (ныне Демократическая Республика Конго).

Получив начальное медицинское образование в Бурунди, Муквеге вернулся на родину и работал в больнице в деревне Лемера. Первоначально он специализировался на педиатрии, но затем, столкнувшись с многочисленными случаями послеродовых осложнений у сельских женщин, переключил свое внимание на акушерство и гинекологию. Он поехал во Францию, где изучал гинекологию в Университете Анже.

© REUTERS / Yves Herman/File PhotoКонголезский гинеколог Денис Мукенгере Муквеге
© REUTERS / Yves Herman/File Photo
Конголезский гинеколог Денис Мукенгере Муквеге

В 1989 году Денис Муквеге основал в Лемере акушерско-гинекологическую службу.

В 1996 году во время гражданской войны больница в Лемере была полностью разрушена. Муквеге перебрался в Букаву, где в 1998 году основал больницу Панзи (Panzi Hospital), где занял пост директора и главного хирурга.

В 1999 году он начал кампанию против сексуального насилия над женщинами в военное время в Демократической Республике Конго. Муквеге и его коллеги оказали помощь порядка 40 тысячам женщин-жертвам насилия.

Впоследствии им был создан Фонт Панци, оказывающий юридическую и психологическую помощь жертвам сексуального насилия.

За свою деятельность Муквеге был удостоен различных наград. Среди них — Премия ООН по правам человека (2008), Премия Улофа Пальме (2008), французский Орден Почетного легиона (2013).

В 2014 году он получил Премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

5 октября 2018 года за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны Денису Муквеге совместно с иракской правозащитницей Надей Мурад была присуждена Нобелевская премия мира.

Мурад Надя

Иракская правозащитница Надя Мурад (Nadia Murad) родилась в 1993 году в небольшой деревне Кочо на севере Ирака.

Надя Мурад исповедует религию езидов, которая является коренной для северного Ирака. На протяжении многих веков езиды неоднократно сталкивались с геноцидом и дискриминацией.

© REUTERS / Vincent Kessler/File PhotoИракская правозащитница Надя Мурад
© REUTERS / Vincent Kessler/File Photo
Иракская правозащитница Надя Мурад

В августе 2014 года боевики террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) захватили деревню Кочо. Были убиты тысячи езидов, в том числе мать Нади.

Она потеряла шестерых из девяти ее братьев. Надя Мурад вместе с другими женщинами была вывезена и обращена в сексуальное рабство.

Она подверглась жестокому насилию, многократно становилась объектом купли и продажи. В ноябре 2014 года Наде Мурад удалось сбежать от боевиков, в декабре 2015 года она выступила на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу торговли людьми.

Надя Мурад активно отстаивает права езидов, особенно женщин, попавших в рабство к боевикам ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Она опубликовала свои мемуары под названием "Последняя девушка" (The Last Girl) на нескольких языках.

В сентябре 2016 года Надя Мурад была назначена Послом доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности.

В октябре 2016 года ей была присуждена премия имени Вацлава Гавела в области прав человека и премия Европарламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

Ей также была присуждена премия бывшего президента США Билла Клинтона "Гражданин мира" (2016). Журнал Time включил Надю Мурад в список "100 самых влиятельных людей" (2016).

5 октября 2018 года Надя Мурад и конголезский врач Денис Муквеге были удостоены Нобелевской премии мира за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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