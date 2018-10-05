Катастрофы самолетов МиГ-29 в России в 2007-2018 годах

2018

5 октября истребитель МиГ-29, принадлежащий Летно-исследовательскому институту имени М.М. Громова, разбился при выполнении учебно-тренировочного полета. Самолет упал в Подмосковье. Оба летчика катапультировались после того, как увели истребитель в безлюдное место. Разбившийся самолет являлся экспериментальной модификацией, еще не переданной в эксплуатацию.

2015

3 июля истребитель МиГ-29 упал в Кущевском районе Краснодарского края. Летчик катапультировался. Самолет потерпел крушение в безлюдном районе, разрушений на земле не было.

4 июня истребитель МиГ-29, принадлежавший Государственному летно-испытательному центру имени В.П. Чкалова, разбился в районе полигона "Ашулук" (Астраханская область) при выполнении учебно-тренировочного полета. Оба пилота успешно катапультировались.

2014

4 декабря учебно-тренировочный истребитель МиГ-29 потерпел катастрофу в районе населенного пункта Чемодурово Воскресенского района Московской области. Самолет был полностью разрушен. Оба пилота получили травмы и были госпитализированы. Позже один из летчиков скончался в больнице от полученных травм.

27 июля в 30 километрах северо-западнее Астрахани при выполнении планового учебно-тренировочного полета разбился истребитель ВВС РФ МиГ-29. Пилот, пытаясь спасти самолет, погиб. Разбившийся самолет принадлежал 185 центру боевой подготовки и переучивания летного состава истребительной авиации (аэродром Волжский, Астраханская область).

2012

6 сентября истребитель МиГ-29 разбился в районе аэродрома Домна, в 27 километрах юго-западнее Читы. Боекомплекта на борту самолета не было. Пилот погиб. Крушение самолета произошло на четвертой минуте полета при выполнении пилотажа на малых высотах.

2011

23 июня истребитель МиГ-29КУБ, принадлежавший Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ", потерпел крушение в 43 километрах от города Ахтубинск в Астраханской области. Самолет летел с испытательного полигона. В результате катастрофы погиб экипаж истребителя, состоящий из пилота и штурмана, которые являлись летчиками-испытателями Ахтубинского государственного летного испытательного центра.

2008

17 октября в Забайкальском крае в 60 километрах от аэродрома Домна произошла авария истребителя МиГ-29, который выполнял учебно-тренировочный полет. Самолет упал в пойме реки Ингода в заболоченной, труднодоступной местности. Пилот катапультировался и был госпитализирован. В районе падения истребителя жертв и разрушений нет. Причиной катастрофы стал отказ системы управления самолетом.

2007

21 марта в Ростовской области в 30 километрах от Миллерово в ходе проведения плановых полетов 4‑й воздушной армии ВВС и ПВО России на высоте около 7000 метров столкнулись два истребителя МиГ‑29. Летчики отрабатывали полет парой, выполняя упражнение на слетанность. Оба самолета упали на кукурузные поля и сгорели. В результате ЧП жертв не было, летчики катапультировались.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости